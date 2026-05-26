Google pod tlakem Bruselu. EU chystá rekordní pokutu kvůli vyhledávání
Evropská unie se podle německého listu Handelsblatt chystá udělit Googlu rekordní pokutu za porušení pravidel digitálních trhů. Sankce se má pohybovat ve stovkách milionů eur a týká se unijního nařízení DMA, které má omezit moc velkých technologických firem.
Rozhodnutí je podle zdrojů listu blízko dokončení a mohlo by být oznámeno ještě před letní přestávkou v unijních institucích. Pokud se tak stane, půjde o nejvyšší pokutu, jakou EU zatím podle nařízení DMA uložila.
Vyšetřování Google začalo oficiálně v březnu 2025. Evropská komise prověřuje podezření, že firma ve výsledcích vyhledávání zvýhodňuje vlastní služby. Cílem je podle unijních regulátorů zajistit, aby nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě dodržoval evropská pravidla.
Google pravidla EU kritizuje
Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier agentuře Reuters sdělil, že Brusel se nezaměřuje primárně na pokuty, ale na dodržování pravidel. „I při našich jednáních o budoucích řešeních nebudeme váhat co nejrychleji přistoupit k dalším krokům,“ uvedl.
Google dopady unijních pravidel na svůj vyhledávač kritizuje, zároveň ale tvrdí, že chce spor vyřešit. Podle společnosti změny provedené kvůli DMA znamenají největší zhoršení služby Search v její historii. „Pro Evropany vytvářejí druhořadý uživatelský zážitek ve prospěch několika stěžovatelů, kteří sledují své vlastní zájmy,“ uvedl mluvčí Googlu. Společnost je součástí americké technologické skupiny Alphabet.
Evropská komise začátkem měsíce oznámila, že Googlu poskytla o něco více času, aby mohl reagovat na obavy unijních regulátorů. Předchozí návrh firmy podle Bruselu nestačil. Komise jako exekutivní orgán EU zároveň plní i roli unijního antimonopolního úřadu.
Google už v minulosti od Evropské komise dostal výrazně vyšší sankci. V roce 2018 mu Brusel uložil pokutu 4,34 miliardy eur za zneužití dominantního postavení prostřednictvím operačního systému Android. Soud EU ji později snížil na 4,125 miliardy eur, samotné rozhodnutí o porušení pravidel ale potvrdil.
Dosud nejvyšší pokuta za porušení nařízení DMA činí 500 milionů eur. Evropská komise ji vyměřila americké společnosti Apple kvůli způsobu, jakým využívá svůj obchod s aplikacemi App Store.
