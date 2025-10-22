Nový magazín právě vychází!

Platy policistů, hasičů i dozorců porostou, slibuje vznikající Babišova koalice

Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová
ČTK
ČTK
ČTK

Platy příslušníků bezpečnostních sborů porostou. Po dnešním vyjednávání o programu budoucí vlády to novinářům řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Podle Havlíčka na růstu platů panuje shoda napříč vznikající koalicí ANO, Motoristů a SPD. ANO už před volbami oznámilo plán stanovit nástupní plat policistů, hasičů a příslušníků Vězeňské služby na 50 000 korun.

Havlíček: Shoda panuje, čísla zatím neřekneme

„Platí to, co jsme řekli před volbami. Nenašli jsme dnes žádný zásadní rozpor,“ uvedl Havlíček. Konkrétní částky ale zatím odmítl komentovat.

„Musí to být v kontextu s ostatními pracovníky státní sféry. Nemůžeme dnes vypíchnout jenom policisty, musíme se dívat i na vojáky nebo pedagogy. Ale myslím, že tam žádné překvapení nebude,“ dodal.

Andrej Babiš a Karel Havlíček
Aktualizováno

Nová vláda může být až v prosinci, připustil Babiš

Politika

Předseda ANO Andrej Babiš by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. Babiš to řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Zároveň připustil, že nová vláda, na které se ANO domlouvá s hnutím SPD a Motoristy, může být až v prosinci. Pokud kabinet Petra Fialy (ODS) nepošle návrh rozpočtu do Sněmovny, podle Babiše hrozí, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.

ČTK

Přečíst článek

Koalice odmítá migrační pakt EU

Kromě otázky platů jednaly strany také o tématech vnitřní bezpečnosti, včetně migračního paktu Evropské unie. „Naše stanovisko napříč politickými stranami je naprosto jasné,“ řekl Havlíček s tím, že všechny tři subjekty se dlouhodobě shodují na odmítnutí paktu.

Předseda SPD Tomio Okamura dodal, že budoucí vláda pakt skutečně odmítne a že se debatovalo i o revizi povolení k pobytu cizinců v Česku. „Jsme v podstatě spokojeni. Pravda, náš postoj je ještě radikálnější, ale jsme tři politické strany. Dospěli jsme ke kompromisu, který je určitě posunem v této věci,“ uvedl Okamura.

Zleva místopředseda SPD Radim Fiala a předseda SPD Tomio Okamura na prvním povolebním zasedání klubu poslanců SPD
Aktualizováno

Okamura program nenaplní. Diskuse o odchodu z EU či NATO nepřichází v úvahu, uvedl Havlíček

Politika

Diskuse o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance (NATO) nepřichází u vznikající vlády ANO, Svobody a přímé demokracie (SPD) a Motoristů v úvahu, a i ve smyslu referenda. V jednání o programovém prohlášení to podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka akceptují SPD i Motoristé. Havlíček po jednání s Motoristy novinářům řekl, že shoda panuje i na hospodářských prioritách.

ČTK

Přečíst článek

Babiš oznámí jména ministrů v listopadu

Vznikající koalice má mít ve Sněmovně většinu 108 ze 200 poslanců. Podle dosavadních plánů má hnutí ANO obsadit devět ministerských postů včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři.

Personální nominace chce předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš oznámit po uzavření programového vyjednávání, zřejmě v polovině listopadu. Zejména u nominantů hnutí Motoristé se přitom už nyní objevují kritické reakce z odborných i politických kruhů.

Výrobce rostlinných náhražek masa se v posledních dnech stal šokujícím hitem investorů. Od konce minulého týdne jeho akcie denně posilují i o stovky procent a celkově již vzrostly o více než tisíc procent. I tak ale cena akcie je o 95 procent pod svým vrcholem, kterého dosáhla v roce 2019. Jaký je důvod aktuálního růstu? Spekulanti, kteří si takto pohráli například s akciemi Game Stop nebo AMC, tedy takzvanými meme-stocks.

Příběh akcií společnosti Beyond Meat je hodně příznačný pro společenské změny v uplynulých deseti letech. Beyond Meat se totiž stal vůdčí firmou na trhu rostlinných alternativ živočišných produktů určených pro vegetariány a vegany. Podařilo se jí přijít s mimořádně kvalitními produkty, které se co do chuti rovnaly standardním burgerům nebo klobásám.

Úspěšný start-up vznikl v roce 2009 a své produkty začal v USA poprvé nabízet o tři roky později. Zakladatelům se dařilo shánět investory v éře levných peněz, a to i díky environmentálnímu příběhu, že díky jejich alternativám masa dojde k omezení přehnaného chovu zejména hovězího skotu.

V roce 2019 společnost vstoupila na burzu, když při IPO získala 240 milionů dolarů. Jednalo se o první veřejně obchodovanou firmu svého druhu na světě. V den vstupu na burzu akcie vystřelily o 163 procent. Po začátku pandemie a zejména po dvou otřesech na burze se ale akcie začaly propadat a z úrovně těsně pod 200 dolary klesla v roce 2022 cena akcií Beyond Meat pod dolar.

Nastupují spekulanti

To se však změnilo minulý pátek. Akcie ze čtvrtečních 52 centů vystřelily až k sedmi dolarům, což představuje nárůst o více než tisíc procent. I tak hodnota firmy nedosahuje ani 40 milionů dolarů, což je značně pod dřívějšími ciframi. Nejvíce přitom akcie posílily v pondělí. Podle Business Insideru za tím stál post vlivného tradera Demitriho Semenikhina, který akcii zmínil na sociálních sítích.

Beyond Meat se tak stal dalším příkladem takzvané „meme-stock“, tedy akcie, kterou po výrazném propadu masivně nakoupili drobní investoři přes nejrůznější aplikace. Díky nízké ceně jim podobný pohyb může rychle vydělat mimořádný výnos. V minulosti takto vystřelily například akcie řetězce kin AMC nebo prodejce videoher Game Stop. Roundhill Investments navíc akcie Beyond Meat zařadila do svého Roundhill Meme Stock ETF.

