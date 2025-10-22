Platy policistů, hasičů i dozorců porostou, slibuje vznikající Babišova koalice
Platy příslušníků bezpečnostních sborů porostou. Po dnešním vyjednávání o programu budoucí vlády to novinářům řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
Podle Havlíčka na růstu platů panuje shoda napříč vznikající koalicí ANO, Motoristů a SPD. ANO už před volbami oznámilo plán stanovit nástupní plat policistů, hasičů a příslušníků Vězeňské služby na 50 000 korun.
Havlíček: Shoda panuje, čísla zatím neřekneme
„Platí to, co jsme řekli před volbami. Nenašli jsme dnes žádný zásadní rozpor,“ uvedl Havlíček. Konkrétní částky ale zatím odmítl komentovat.
„Musí to být v kontextu s ostatními pracovníky státní sféry. Nemůžeme dnes vypíchnout jenom policisty, musíme se dívat i na vojáky nebo pedagogy. Ale myslím, že tam žádné překvapení nebude,“ dodal.
Koalice odmítá migrační pakt EU
Kromě otázky platů jednaly strany také o tématech vnitřní bezpečnosti, včetně migračního paktu Evropské unie. „Naše stanovisko napříč politickými stranami je naprosto jasné,“ řekl Havlíček s tím, že všechny tři subjekty se dlouhodobě shodují na odmítnutí paktu.
Předseda SPD Tomio Okamura dodal, že budoucí vláda pakt skutečně odmítne a že se debatovalo i o revizi povolení k pobytu cizinců v Česku. „Jsme v podstatě spokojeni. Pravda, náš postoj je ještě radikálnější, ale jsme tři politické strany. Dospěli jsme ke kompromisu, který je určitě posunem v této věci,“ uvedl Okamura.
Babiš oznámí jména ministrů v listopadu
Vznikající koalice má mít ve Sněmovně většinu 108 ze 200 poslanců. Podle dosavadních plánů má hnutí ANO obsadit devět ministerských postů včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři.
Personální nominace chce předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš oznámit po uzavření programového vyjednávání, zřejmě v polovině listopadu. Zejména u nominantů hnutí Motoristé se přitom už nyní objevují kritické reakce z odborných i politických kruhů.