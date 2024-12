Dalibor Martínek: Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Není to žádné překvapení. Vláda se necelý rok před volbami celkem jednoduše dohodla, že milionu lidí, kteří jsou placeni z daní pracujících lidí a podnikatelů, přidá od příštího roku peníze. Mluví se o sedmi procentech v průměru, ale pro některé profese to bude i dvanáct procent. Učitelé, policisté, čert ví kdo ještě, prostě milion lidí, které tak trochu potřebujeme, ale kteří se také tak trochu umí vozit za cizí peníze, vydírat, a kteří nikdy nemají daleko k tomu, aby, když si usmyslí, vyhrožovali státu stávkou.

Reklama

Levicová vláda Petra Fialy na tyto výhrůžky profesních skupin nenašla za celou dobu své působnosti jiný recept, než nátlaku vždy ustoupit, zvýšit platy ve veřejné sféře, a zaplatit drahé marketingové experty, aby tuto slabost veřejnosti vysvětlili jako moudré rozhodnutí.

Popravdě, už je s tím tato vláda nudná. Za necelý rok tady máme volby, které vyhraje Andrej Babiš. Další populista. Když byl u moci, ke které se brzy vrátí, měl strategii, že uplácel důchodce. Důchodcům rostly příjmy nejvíc ze všech společenských skupin. Protože jich je hodně, dva a půl milionu, a dokáží svými hlasy vyhrát volby.

David Ondráčka: Nejde o Turka, ale o Klause. Motoristé jej chtějí dostat zpět do politiky Názory Klaus sobě, to je skutečný a jediný cíl retro projektu Motoristé sobě. Je to pokus o mocenský návrat Václava Klause a jeho devadesátkového gangu zpět do politiky. Nejde o Turka, jde o Klause. Tak to je třeba chápat, všechny řeči mají jen odvést pozornost od této podstaty. Jejich zakladatel Macinka to sám říká: „my nejsme béčko Andreje Babiše, my jsme áčko Václava Klause“. David Ondráčka Přečíst článek

Státních zaměstnanců je také hodně, milion, takže je také každá vláda uplácí. Důchodci ale rozhodnou, Babiš to ví. Malé děti nemůžou volit, zatímco Alzheimer centra někdo při volbách vždy objede s volební urnou.

Reklama

Voliči, kteří si myslí, že by se každý měl starat o svou budoucnost sám svou energií a invencí, nespoléhat se na stát, netuší, koho budou za rok volit. Levicovou Fialovu vládu, nebo populistu a bývalého donašeče státní policie Andreje Babiše? Nebo snad arogantní, nyní módní Motoristy?

Fiala současným rozhodnutím o přidání platů státním zaměstnancům pohřbil ideály voličů, kteří věřili ve zmenšení státu, v racionalitu, v to, že peníze se vydělávají prací. Vcházíme do volebního roku. Už teď je jasné, že zvítězí důchodci a státní zaměstnanci. Je jen otázkou, kdo tenhle stát za pár let potáhne k prosperitě. Ani jedna z těchto skupin to patrně nebude.

Dalibor Martínek: Česká společnost se rozpadá. Nenasytný erár chce stále víc peněz Názory Je to jako přes kopírák. Nějaká profesní skupina, policajti, doktoři, učitelé, poslanci, soudci, soudní zaměstnanci, kuchařky ve školách, prostě kdokoliv placený z peněz daňových poplatníků, který má pocit, že by mu měl stát přidat, začne vyhrožovat stávkou. Nátlaková metoda od lidí, kteří možná dosud nepochopili, že za A jsou placeni z daní pracujících, a za B, že neexistuje nárok na dorovnávání inflace. Dalibor Martínek Přečíst článek

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent Money Učitelům by se měly od ledna zvednout platové tarify o sedm procent. Ostatním zaměstnancům veřejného sektoru a státu by měl základ výdělku vzrůst o 1400 korun. Na přidání se kabinet dohodl začátkem října s odboráři. Poté navrhl, že by se platy politiků mohly příští rok zvýšit o 6,9 procenta. Předáci to kritizují. Požadují teď pro pracovníky státu a veřejné sféry stejné navýšení jako u ústavních činitelů, jinak hrozí protesty. Předpis upravuje i zaručené platy či některé příplatky. Do přidání by mělo příští rok putovat zhruba 24 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Dopis čtenáře: Nikdo nechápe, co to znamená učit Názory Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Prázdniny a zase prázdniny. Nikdo nechápe, za co učitelé berou plat“ ze dne 31. října reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme. nst Přečíst článek