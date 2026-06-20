Zákon šitý na míru Babišovi? Schillerová připustila změny sporné novely
Novela zákona o střetu zájmů se může ještě změnit. Alena Schillerová připustila úpravy sporných lhůt pro vymáhání dotací, opozice ale návrh dál označuje za zákon šitý na míru Andreji Babišovi.
Některé části novely zákona o střetu zájmů se ještě mohou změnit. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekla ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Reagovala tak na kritiku návrhu, který podle opozice může pomoci premiérovi Andreji Babišovi ve sporu o dotace pro Agrofert.
Sporná je především pasáž, která zpětně zkracuje Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu lhůtu pro vymáhání neoprávněně vyplacených dotací z deseti na čtyři roky. Předseda poslanců ODS Martin Kupka v debatě uvedl, že podle aktuálního návrhu by Babiš nemusel vracet dotace, které podle něj Agrofert neoprávněně získal v době, kdy byl jeho majitelem.
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Schillerová připustila, že právě lhůty mohou být jednou z věcí, které se v legislativním procesu upraví. „Ty lhůty se musí dát do souladu se všemi dalšími zákony, což bude třeba jedna z připomínek ministerstva financí,“ řekla. Připomněla také, že nejde o vládní, ale poslanecký návrh. Předložila ho skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z ANO.
„Návrh šitý na míru Babišovi“
ODS podle Kupky připraví k novele pozměňovací návrhy. Jeden z nich se má týkat právě zkrácení lhůty pro vymáhání dotací. Kupka označil návrh za šitý na míru Babišovi. „Jde o to pohlídat, aby ti, kdo o věcech rozhodují na celostátní i vyšší úrovni, nemohli jednat ve svůj vlastní prospěch,“ uvedl.
Další výhrada opozice míří na ustanovení, podle něhož by firma člena vlády nesměla získat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, které daný člen vlády řídí. Podle Kupky přichází úprava právě ve chvíli, kdy Babišovi podle opozice nevychází řešení jeho střetu zájmů.
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Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a tvrdí, že tím svůj střet zájmů vyřešil. Evropská unie však českým úřadům zaslala dopis, v němž žádá informace o opatřeních proti možnému střetu zájmů i právní posouzení struktury fondu.
Schillerová odmítla, že by novela vznikla kvůli Babišovi. Podle ní má českou úpravu přiblížit pravidlům v jiných zemích Evropské unie. Kriticky se k návrhu už dříve postavila také organizace Transparency International. Podle ní jsou některé změny v rozporu s evropskými pravidly a jsou nastavené tak, aby působily ve prospěch Babiše a jeho firem.
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