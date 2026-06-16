CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony
Společnost AviaNera Technologies ze skupiny CSG uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Dohoda se týká vývoje a dodávek pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy.
Firmy smlouvu podepsaly 15. června v Paříži během prvního dne obranného veletrhu Eurosatory 2026. Podle dohody budou spolupracovat na dodávkách motorů různých výkonových tříd pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní platformy.
Založení společného podniku
Partnerství počítá také s budoucím založením společného podniku, rozšířením výrobních kapacit a lokalizací příslušných technologií na Ukrajině.
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„AviaNera rychle expanduje ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě pohonné jednotky jsou často úzkým hrdlem jejich výroby. Proto je naší strategií rozšiřovat produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina,“ uvedl generální ředitel AviaNera Technologies Pavel Čechal.
Podle něj spolupráce navazuje na předchozí projekt skupiny CSG s Ukrainian Armor, který se týkal licenční výroby munice západních ráží.
Generální ředitel Ukrainian Armor Vladyslav Belbas uvedl, že partnerství má posílit ukrajinské schopnosti v oblasti řízených střel a bezpilotních systémů. Cílem je podle něj vytvořit nové výrobní možnosti pro pokročilé motory a integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem.
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Zprávy z firem
Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici. Zakázky mají celkovou hodnotu vyšších desítek milionů eur a míří ke dvěma evropským zákazníkům ze zemí NATO. Dodávky mají začít ještě letos.
„Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů,“ uvedl Belbas.
Obě firmy uvádějí, že dohoda má prohloubit průmyslovou spolupráci, posílit ukrajinské obranné výrobní kapacity a přispět k technologickému rozvoji evropského obranného sektoru.
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