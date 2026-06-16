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newstream.cz Zprávy z firem CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony

CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony

Vladyslav Belbas and Pavel Čechal
CSG, užito se svolením
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Společnost AviaNera Technologies ze skupiny CSG uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Dohoda se týká vývoje a dodávek pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy.

Firmy smlouvu podepsaly 15. června v Paříži během prvního dne obranného veletrhu Eurosatory 2026. Podle dohody budou spolupracovat na dodávkách motorů různých výkonových tříd pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní platformy.

Založení společného podniku

Partnerství počítá také s budoucím založením společného podniku, rozšířením výrobních kapacit a lokalizací příslušných technologií na Ukrajině.

„AviaNera rychle expanduje ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě pohonné jednotky jsou často úzkým hrdlem jejich výroby. Proto je naší strategií rozšiřovat produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina,“ uvedl generální ředitel AviaNera Technologies Pavel Čechal.

Podle něj spolupráce navazuje na předchozí projekt skupiny CSG s Ukrainian Armor, který se týkal licenční výroby munice západních ráží.

Generální ředitel Ukrainian Armor Vladyslav Belbas uvedl, že partnerství má posílit ukrajinské schopnosti v oblasti řízených střel a bezpilotních systémů. Cílem je podle něj vytvořit nové výrobní možnosti pro pokročilé motory a integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem.

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Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici. Zakázky mají celkovou hodnotu vyšších desítek milionů eur a míří ke dvěma evropským zákazníkům ze zemí NATO. Dodávky mají začít ještě letos.

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„Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů,“ uvedl Belbas.

Obě firmy uvádějí, že dohoda má prohloubit průmyslovou spolupráci, posílit ukrajinské obranné výrobní kapacity a přispět k technologickému rozvoji evropského obranného sektoru.

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Mattoni posiluje na Balkáně. Česká nápojářská skupina získala další dva trhy

Mattoni 1873
ČTK
ČTK
ČTK

Mattoni 1873 rozšiřuje spolupráci s PepsiCo na další dva trhy. Od roku 2027 bude v Chorvatsku a Slovinsku zajišťovat výrobu, distribuci i prodej nápojů amerického giganta.

Nápojářská společnost Společnost Mattoni 1873 se od ledna 2027 stane výrobním a distribučním partnerem PepsiCo v Chorvatsku a ve Slovinsku. Na těchto trzích bude zodpovídat za výrobu, distribuci a obchodní aktivity spojené s nápoji americké firmy. Mattoni 1873 tak spolupráci s PepsiCo rozšiřuje do dalších zemí, dosud firmu zastupovala v osmi evropských státech, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Značku PepsiCo dosud v Chorvatsku a ve Slovinsku zastupovala firma Radenska. „Spojení sil portfolií nápojů Mattoni 1873 a PepsiCo vytváří významné růstové příležitosti,“ komentoval dohodu majitel a výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Mattoni 1873 postupně rozšiřuje svou roli výrobního a distribučního partnera společnosti PepsiCo od roku 2017. V současnosti zajišťuje výrobu, distribuci a prodej nápojů americké společnosti v České republice, Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, Rakousku, Srbsku, Černé Hoře a také v Bosně a Hercegovině.

Široké portfolio

Mattoni 1873 je předním výrobcem nápojů ve střední Evropě s rostoucí přítomností v jižní Evropě. Společnost spravuje široké portfolio zahrnující přírodní minerální vody, nealkoholické nápoje, funkční nápoje i snacky. Vedle ikonických regionálních značek, jako jsou Mattoni, Szentkirályi a Knjaz Miloš, vyrábí, distribuuje a uvádí na trh také některé z nejznámějších světových značek na základě strategických partnerství, například Pepsi, Mirinda, Lipton, Schweppes a Lay's.

Produkty společnosti PepsiCo se prodávají ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě. V roce 2025 společnost vykázala čisté tržby téměř 94 miliard dolarů (1,96 bilionu korun).

Dvě větrné elektrárny energetické skupiny PRE v Horním Částkově na Sokolovsku ročně vyrobí elektřinu pro tisíce domácností
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VIDEO: Vstoupili jsme do obřího větrníku. Za hodinu vyrobí elektřinu pro byt na celý rok a téměř ho neuslyšíte

Zprávy z firem

Dvě větrné elektrárny energetické skupiny PRE v Horním Částkově na Sokolovsku ročně vyrobí elektřinu pro tisíce domácností. Přesto kolem nich stále koluje řada mýtů. Od údajného hluku přes masové zabíjení ptáků až po obavy ze zdravotních dopadů. Během návštěvy jednoho z větrníků jsme se podívali do jeho útrob a zjišťovali, jak moderní větrná energetika funguje ve skutečnosti.

Michal Nosek

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Zlatá horečka centrálních bank nekončí. Pokles ceny může spustit nové nákupy

Zlato
iStock
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Centrální banky neodcházejí od zlata. Naopak. Podle agentury Bloomberg očekává rekordní podíl měnových autorit, že v příštím roce své zlaté rezervy navýší. To naznačuje, že jeden z hlavních motorů poslední rekordní rally na trhu se zlatem zůstává v chodu, i když cena kovu letos oslabila.

V průzkumu mezi 74 centrálními bankami uvedlo 45 procent respondentů, že v příštím roce plánuje zlato nakupovat. Jde o nejvyšší podíl od roku 2018, kdy tato data začaly sledovat World Gold Council a YouGov. Pouze jedna centrální banka uvedla, že chce své zásoby snížit.

Zlato má za sebou mimořádné období. Za poslední tři roky se jeho cena více než zdvojnásobila, přičemž výraznou roli v růstu sehrály právě nákupy centrálních bank. Letos ale část zisků zmizela. Konflikt na Blízkém východě zvýšil náklady na energie a posílil očekávání, že úrokové sazby zůstanou delší dobu výše. To snížilo atraktivitu zlata, které samo nenese žádný výnos.

Únorovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop je prodejna Lidl v Praze Na Příkopě. Její součástí je i trezor z dob, kdy v místě sídlila ČSOB.

Miliardy v trezoru. Jak ČNB spravuje devizové rezervy a proč je z ní tichý globální investor

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Česká národní banka není jen strážcem úrokových sazeb a inflace, ale potichu se vypracovala v jednoho z největších institucionálních investorů v regionu.  Vedle své tradiční měnové politiky totiž spravuje národní devizové rezervy v ohromném objemu přesahujícím 178 miliard dolarů, píše v komentáři Erik Kmeť, zakladatel K&L Rock a fondu Rivenity.

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Odchod spekulantů

Z trhu zároveň začali odcházet spekulanti. Cena zlata se nedávno dostala na nejnižší úroveň od listopadu. Pro centrální banky to ale podle World Gold Council nemusí být důvod k ústupu, spíše naopak. „Myslím, že pokles ceny je pro některé centrální banky příležitostí začít nakupovat,“ uvedl Shaokai Fan, globální šéf pro centrální banky ve World Gold Council. Podle něj už letos některé centrální banky naznačovaly, že je cena zlata příliš vysoko a že čekají na vhodnější okamžik k nákupu.

Nákupy centrálních bank přitom v prvním čtvrtletí zrychlily, a to navzdory tomu, že Turecko, Rusko a Ázerbájdžán začaly část zlata prodávat.

Zlato / XAU/USD

Zlato letos ztratilo část rekordních zisků

Cena zlata zůstává vysoko, ale od lednového maxima výrazně ustoupila. Od začátku roku je nyní mírně níže.

4 318,52 USD
za troyskou unci
dnes +0,21 %
5 600 5 200 4 800 4 400 4 000 leden: rekord kolem 5 608 USD nyní 4 318,52 USD leden rekord únor duben květen červen dnes
Aktuální cena
4 318,52 USD
Od začátku roku
−0,34 %
Denní rozpětí
4 306–4 333 USD
Meziročně
+27,37 %

Zdroj: aktuální tržní data XAU/USD, Trading Economics a TradingView. Graf je zjednodušené znázornění vybraných bodů letošního vývoje, nikoli tickový burzovní záznam.

Největší chuť nakupovat mají rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky. Podle průzkumu očekává růst svých zlatých rezerv 53 procent centrálních bank z této skupiny. U centrálních bank vyspělých ekonomik to bylo jen 18 procent.

Důležitý je i způsob financování nákupů. Mnoho zemí zlato získává prostřednictvím domácích programů, kdy ho nakupují od vlastních těžařů za místní měnu. Nemusejí tak sahat do omezených rezerv v tvrdých měnách. Polovina centrálních bank, které chtějí zlato nakupovat, uvedla, že využije právě tento model. Dalších 38 procent plánuje prodávat stávající rezervní aktiva.

SpaceX

SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala

Trhy

SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.

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Oblíbený Londýn

Zlato ale není jen investiční aktivum. Stále větší roli hraje i otázka, kde ho centrální banky skladují. Nejoblíbenějším místem zůstává Bank of England v Londýně, největším světovém centru obchodování se zlatem. Využívá ji 57 procent respondentů.

Zároveň ale sílí snaha diverzifikovat úschovu. Devět procent centrálních bank uvedlo, že v uplynulém roce přesunulo více zlata na vlastní území. Deset procent pak rozložilo své zásoby mezi více lokalit. V předchozím průzkumu šlo jen o pět, respektive dvě procenta.

Podle Fana mají centrální banky politické riziko „rozhodně na mysli“. Tento posun může otevřít prostor pro další zlatá centra, například Singapur a Hongkong. Obě místa se snaží přilákat zlato centrálních bank a posílit tím vlastní trhy s drahým kovem.

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