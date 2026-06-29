Zbrojařská rallye skončila vystřízlivěním. Akcie padají až o desítky procent
Zbrojařské akcie po letech prudkého růstu narazily. Investoři vybírají zisky, přeceňují drahé valuace a čekají, zda se politické sliby o vyšších výdajích na obranu skutečně promění v zakázky. Další směr trhu určí hlavně Ukrajina, nové kontrakty a summit NATO v Ankaře.
Akcie evropských zbrojařských firem po prudkém růstu z předchozích let výrazně ztrácejí. Podle analytiků nejde zatím o konec dlouhodobého příběhu obranného sektoru, ale spíše o tvrdou korekci po přehnaném optimismu investorů. Trh začal přeceňovat vysoká očekávání, pomalejší náběh zakázek i spekulace o možném konci války na Ukrajině.
Další vývoj bude podle analytiků záviset hlavně na geopolitice, nových kontraktech a také na výsledcích červencového jednání NATO v Ankaře. Právě to může ukázat, jak pevné jsou politické sliby o vyšších výdajích na obranu a jak rychle se mohou proměnit ve skutečné objednávky pro zbrojovky.
Výprodeje se dotkly i největších jmen sektoru. Německý Rheinmetall podle analytika XTB Tomáše Maxy od začátku roku ztrácí téměř 40 procent, česká CSG téměř 50 procent. Akcie Rheinmetallu se přitom i po poklesu obchodují zhruba na čtyřicetinásobku současných zisků, a podle Maxy tak stále nejsou levné.
Rheinmetall a Deutsche Telekom spojují síly proti nové bezpečnostní hrozbě. Německé firmy chtějí vyvinout systém, který dokáže včas odhalit a zneškodnit nepřátelské drony u elektráren, průmyslových závodů, mostů či vojenských zařízení.
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Zprávy z firem
Rheinmetall a Deutsche Telekom spojují síly proti nové bezpečnostní hrozbě. Německé firmy chtějí vyvinout systém, který dokáže včas odhalit a zneškodnit nepřátelské drony u elektráren, průmyslových závodů, mostů či vojenských zařízení.
„Současný pokles akcií evropských zbrojařských firem vnímáme primárně jako korekci po velmi silném růstu z předchozích let, nikoli jako zásadní změnu dlouhodobého investičního příběhu sektoru,“ uvedl hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek.
Propad akcií Rheinmetallu
Spouštěčem poslední vlny výprodejů byl podle něj zejména propad akcií Rheinmetallu. Trh negativně zareagoval na to, že Německo zrušilo plán na nákup šesti fregat F126, se kterým investoři do značné míry počítali.
Rheinmetall
Cena akcií v tomto roce
Spekulace o konci války na Ukrajině
Zbrojařským titulům v posledních měsících škodily také spekulace o možném konci války na Ukrajině. Ty se objevují mimo jiné v souvislosti s ukrajinskou dronovou kampaní proti ruské logistice a energetické infrastruktuře. Investoři zároveň zvažují, zda by v případě uklidnění konfliktu nemohlo dojít i ke zpomalení růstu obranných rozpočtů.
Podle portfolio manažera J&T investiční společnosti Štěpána Hájka současný pokles neznamená konec zbrojního cyklu. Spíše jde o účet za přestřelené ocenění z roku 2025. Zbrojařské firmy byly podle něj na začátku roku naceněny na růst, který neodpovídal tempu, jakým se obranné rozpočty reálně uvolňují.
Mezi politickým závazkem a skutečně podepsanou objednávkou totiž často uplyne rok až rok a půl. Trh si tento časový posun začal uvědomovat. Zrušený kontrakt na fregaty F126 podle Hájka vystřízlivění urychlil a otevřel otázku, zda nejsou ohrožené i další zakázky.
Na křehkost sektoru upozorňuje také analytik Purple Trading Petr Lajsek. Evropský obranný trh je podle něj výrazně závislý na jednotlivých velkých programech a politických rozhodnutích. I v prostředí rostoucích obranných výdajů tak zůstává realizace kontraktů nejistá a politicky podmíněná.
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Akcie se v minulém týdnu znovu dostaly pod tlak. Investory nejprve znervóznila kombinace silnějších dat z americké ekonomiky, obav z inflace a nejistoty kolem úrokových sazeb. Náladu pak ale zlepšil výhled čipařské společnosti Micron Technology, který trhům připomněl, že boom kolem umělé inteligence ještě nekončí.
Analytici přesto zůstávají k obrannému sektoru spíše opatrně pozitivní. Řada finančních institucí sice u zbrojařských firem snížila cílové ceny, základní investiční příběh ale podle části trhu nezmizel. Evropa dál řeší vlastní obranyschopnost, obnovu armádních zásob i dlouhodobé bezpečnostní závazky.
Ve zbytku roku budou podle Maxy pro akcie zbrojařů klíčové především nové zakázky a další vývoj války na Ukrajině. Právě od něj se bude odvíjet nálada investorů i ochota dál platit za obranné firmy vysoké násobky zisků.
Skeptičtější je analytik BH Securities Timur Barotov. Podle něj jsou akcie největších evropských zbrojovek, jako jsou Rheinmetall, BAE Systems nebo Thales, i po letošním propadu stále drahé. Růst tržeb může být v některých případech zajímavý, ziskové marže ale podle něj zůstávají nízké. Na tento vývoj doplácí i CSG, která je ještě více exponovaná vůči Ukrajině než velké evropské zbrojovky.