Strnadova CSG posiluje v Německu. Navýšila podíl v Alzchemu
Strnadova CSG pokračuje v expanzi. Český zbrojařský holding navýšil podíl v německé Alzchem Group, která vyrábí látky pro munici. Český miliardář v ní drží už zhruba 20procentní podíl včetně expozice přes finanční kontrakty.
Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada zvýšil svůj podíl v německé skupině Alzchem Group na zhruba 20,1 procenta. Uvedla to v úterý společnost Alzchem s odvoláním na informace od CSG.
Holding CSG loni v srpnu oznámil, že jeho dceřiná společnost Staluna Trade získala ve firmě Alzchem podíl 9,2 procenta. Podle dnešní zprávy nyní CSG prostřednictvím společnosti Staluna Trade drží ve firmě Alzchem 9,9 procenta hlasovacích práv. Navíc uzavřel finanční kontrakty, díky nimž získal přístup k podílu odpovídajícímu 10,2 procenta. Tyto kontrakty však holdingu neposkytují přímá hlasovací práva.
CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
Alzchem zaměstnává přes 1700 lidí a vyrábí mimo jiné výbušninu nitroguanidin, která se používá v munici ráže 155 milimetrů.
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
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Leaders
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.
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Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.
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