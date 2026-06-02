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newstream.cz Zprávy z firem Strnadova CSG posiluje v Německu. Navýšila podíl v Alzchemu

Strnadova CSG posiluje v Německu. Navýšila podíl v Alzchemu

Strnadova CSG posiluje v Německu. Navýšila podíl v Alzchemu
CSG
ČTK
ČTK

Strnadova CSG pokračuje v expanzi. Český zbrojařský holding navýšil podíl v německé Alzchem Group, která vyrábí látky pro munici. Český miliardář v ní drží už zhruba 20procentní podíl včetně expozice přes finanční kontrakty.

Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada zvýšil svůj podíl v německé skupině Alzchem Group na zhruba 20,1 procenta. Uvedla to v úterý společnost Alzchem s odvoláním na informace od CSG.

Holding CSG loni v srpnu oznámil, že jeho dceřiná společnost Staluna Trade získala ve firmě Alzchem podíl 9,2 procenta. Podle dnešní zprávy nyní CSG prostřednictvím společnosti Staluna Trade drží ve firmě Alzchem 9,9 procenta hlasovacích práv. Navíc uzavřel finanční kontrakty, díky nimž získal přístup k podílu odpovídajícímu 10,2 procenta. Tyto kontrakty však holdingu neposkytují přímá hlasovací práva.

CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

Alzchem zaměstnává přes 1700 lidí a vyrábí mimo jiné výbušninu nitroguanidin, která se používá v munici ráže 155 milimetrů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Leaders

Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

nst

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Majitel CSG Mihal Strnad

Strnad rozjíždí investiční impérium. Na akvizice může mít kapacitu až deset miliard eur

Zprávy z firem

Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.

nst

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Rheinmetall podepsal s Rumunskem obří zbrojní kontrakt

Rheinmetall podepsal s Rumunskem obří zbrojní kontrakt
Profimedia
ČTK
ČTK

Rumunsko podepsalo s německým Rheinmetallem jednu z největších zbrojních zakázek posledních let. Za 5,7 miliardy eur nakoupí obrněná vozidla Lynx, protivzdušnou obranu, munici i další komponenty.

Německý zbrojařský koncern Rheinmetall v úterý podepsal s Rumunskem smlouvu o dodávkách zbrojní techniky a munice v hodnotě 5,7 miliardy eur (asi 138 miliard korun). Jde o jeden z největších zahraničních kontraktů této společnosti z posledních let, píše agentura AFP.

Rumunsko, které leží na východním křídle NATO, kupuje od Rheinmetallu téměř 300 kusů bojových vozidel pěchoty Lynx, systémy protivzdušné obrany, munici i muniční komponenty. Firma uvedla, že kvůli této zakázce výrazně rozšíří výrobu v Rumunsku.

První dodávky mají podle serveru Wirtschaftswoche začít v roce 2028, veškeré objednané vybavení má Rumunsko získat o dva roky později.

Rheinmetall posiluje roli v evropské bezpečnosti

Šéf Rheinmetallu Armin Papperger uvedl, že zakázka v Rumunsku potvrzuje snahu koncernu „posilovat svou roli jednoho z pilířů evropské bezpečnostní politiky“.

Rumunsko sdílí stovky kilometrů dlouhou pozemní hranici s Ukrajinou, proti níž od února 2022 vede Rusko útočnou válku. V pátek ruský dron během útoku na ukrajinské cíle vletěl do rumunského města Galati, kde narazil do panelového domu a zranil dva lidi.

Armin Papperger
Aktualizováno

Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech

Leaders

Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.

ČTK

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Související

Robotičtí psi proti Číně. Tchaj-wan ukázal novou posilu pro hlídání ostrovů

Tchaj-wan chce posílit obranu proti Číně. Na pobřeží mohou hlídat robotičtí psi
ČTK
nst
nst

Tchaj-wan ukázal nové robotické hlídkové psy, kteří by v budoucnu mohli pomáhat s ochranou ostrovů ve sporném Jihočínském moři. Podle agentury Reuters je představil tchajwanský vojenský Národní institut vědy a technologie Čung-šan, který patří mezi hlavní zbrojní vývojová pracoviště země.

Demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který Peking považuje za své území, v posledních letech modernizuje armádu, aby lépe odrazoval případný čínský útok. Jedním z hlavních směrů jsou drony a další bezpilotní technologie.

Institut na akci tchajwanského ministerstva obrany předvedl tři různé verze robotického psa od americké společnosti Ghost Robotics, která patří mezi významné dodavatele čtyřnohých robotů pro armádu. Tchajwanská strana na roboty vybavila vlastními technologiemi pro průzkum, sledování a palebnou podporu. Jedna z verzí má na hřbetě zbraň.

Donald Trump

USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí

Politika

Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.

ČTK

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Naléhavá potřeba hlídky

Podle zástupce vedoucího výzkumné divize institutu pro raketové a střelové systémy Jena Kuo-kuanga armáda o podobné vybavení projevila zájem, formální objednávku ale zatím nezadala.

„Námořní pěchota podle něj vidí naléhavou potřebu nasadit podobné systémy k hlídkám a inspekcím na plážích a pobřeží. Týkat se to má i pobřežní stráže na ostrovech Nan-ša a Tung-ša, tedy ve Spratlyho a Prataském souostroví v Jihočínském moři,“ řekl Jen.

Robot společnosti Ghost Robotics ČTK

Tchaj-wan kontroluje ve Spratlyho souostroví ostrov Itu Aba a také celé Prataské ostrovy, které leží strategicky v severní části Jihočínského moře. V době míru má jejich obranu na starosti pobřežní stráž. Na ostrovech kromě jejích příslušníků nežijí žádní stálí obyvatelé.

Čína i Tchaj-wan si nárokují velkou část Jihočínského moře. Čínské síly podle Reuters ostrov Itu Aba většinou nechávají stranou, Tchaj-wan si ale stěžuje na rostoucí počet hlídek čínské pobřežní stráže i dronů poblíž Prataských ostrovů.

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