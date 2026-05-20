Michal Nosek: CSG vydělává jako vítěz zbrojní horečky. Burza ale chce důkaz, že příběh drží pohromadě
Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.
První čtvrtletí Czechoslovak Group vypadá na papíře velmi silně. Čistý zisk z pokračujících činností téměř 300 milionů eur, meziroční růst o bezmála 95 procent, tržby přes 1,5 miliardy eur – to jsou čísla, která by za běžných okolností stačila k jednoznačně pozitivnímu tržnímu příběhu.
Firma zároveň potvrdila, že zakázková kniha dál roste. Objem se zvýšil z 15 na 17 miliard eur a dalších 27 miliard eur představují projekty ve fázi vyjednávání. Sama CSG uvádí, že tržby za první čtvrtletí vzrostly meziročně o 13,8 procenta a provozní marže dosáhla 24,1 procenta.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Akcie na výsledky reagovaly prudkým růstem. Agentura Reuters uvedla, že titul po zveřejnění čísel posílil o více než 11 procent a umazal ztráty vyvolané nedávnou zprávou serveru Hunterbrook. Dle analytiků výsledky potvrdily solidní provozní výkonnost a marže v souladu s celoročním výhledem.
Jenže právě tady začíná hlavní pointa. CSG dnes nebojuje jen o vyšší kvartální zisk. Bojuje o důvěru kapitálového trhu.
Burzovní triumf
Lednový vstup CSG na burzu byl pro český průmysl mimořádnou událostí. CSG oznámila přijetí akcií k obchodování na Euronext Amsterdam, IPO mělo při plném využití opce přinést hrubý výnos 3,8 miliardy eur a oceňovalo skupinu na 25 miliard eur. Na pražské burze se akcie obchodují na neregulovaném trhu Free Market, který investorům umožňuje obchodovat v korunách cenné papíry primárně kotované v zahraničí.
Takto velký burzovní příběh však přitahuje nejen kupce, ale i skeptiky. Začátkem května akcie podle Reuters výrazně propadly po zprávě Hunterbrook Capital, která zpochybnila obchodní model a výrobní kapacity CSG. Firma obvinění odmítla. Reuters tehdy připomněla, že akcie od lednového vstupu na burzu výrazně ztratily.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada výrazně zvýšila zisk. V prvním čtvrtletí jí čistý zisk meziročně vzrostl o 94,6 procenta na 299 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Zisk CSG vyskočil téměř o 95 procent. Akcie na pražské burze posílily
Zprávy z firem
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada výrazně zvýšila zisk. V prvním čtvrtletí jí čistý zisk meziročně vzrostl o 94,6 procenta na 299 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
To je důvod, proč ani velmi dobrý kvartál nemusí stačit k návratu kurzu na lednová maxima. Investoři nyní nehodnotí jen to, zda CSG vydělává. Hodnotí, jak přesně vydělává, odkud její zisky přicházejí, jak kvalitní je backlog, jak rychle jej dokáže převést do tržeb a zda má dostatečnou výrobní i organizační kapacitu na udržení současného tempa.
Pozitivní je, že CSG zjevně posouvá příběh od pouhého obchodování a repasí techniky směrem k hlubší průmyslové integraci. Vlastní výroba, větší kontrola nad dodavatelským řetězcem a rozšiřování geografického záběru jsou přesně tím, co veřejně obchodovaná obranná skupina potřebuje ukazovat. Závislost na jedné zemi, byť tak důležité, jako je Ukrajina, by byla pro investory rizikem. Diverzifikace do Polska, jihovýchodní Asie či Spojených států naopak snižuje dojem, že CSG je jen krátkodobým vítězem válečné konjunktury.
Zájem o zbraně
Zároveň ale platí, že obranný sektor je dnes mimořádně příznivý pro růst tržeb. Evropa zvyšuje výdaje na bezpečnost, státy doplňují zásoby munice a průmysl dohání roky podinvestování.
Kapitálový trh se bude dál ptát, jaká část zakázek je pevně nasmlouvaná, jaká závisí na rámcových dohodách a jaká je spíše obchodní příležitostí než jistým příjmem. Bude se ptát také na pracovní kapitál, cash flow, výrobu a schopnost skupiny růst bez toho, aby se její příběh stal příliš složitým na srozumitelné vysvětlení.
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí
Leaders
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
Důležitá transparentnost
Právě transparentnost se tak stává klíčovou měnou CSG. Firma může mít rekordní zakázky, vysoké marže i silný růst, ale pokud investoři budou mít pocit, že některé části příběhu nejsou dostatečně vysvětlené, budou akcie dál trpět. Nejde jen o výsledovku. Jde o důvěryhodnost skupiny, kvalitu komunikace s trhem a schopnost opakovaně dokazovat, že růst stojí na výrobní realitě, nikoli jen na geopolitické poptávce.
Pro CSG je proto aktuální kvartál důležitým vítězstvím, nikoli definitivním obratem. Výsledky ukazují firmu, která vydělává mimořádné peníze a má výjimečně silnou poptávku po svých produktech. Trh jí ale po burzovním rozkolísání nevystaví bianko šek.
Další růst akcií nebude záviset pouze na tom, zda CSG překoná příští odhady analytiků. Bude záviset na tom, zda dokáže přesvědčit investory, že je z ní transparentní, průmyslově ukotvená a dlouhodobě čitelná obranná skupina.