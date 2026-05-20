Michal Nosek: CSG vydělává jako vítěz zbrojní horečky. Burza ale chce důkaz, že příběh drží pohromadě

Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.

První čtvrtletí Czechoslovak Group vypadá na papíře velmi silně. Čistý zisk z pokračujících činností téměř 300 milionů eur, meziroční růst o bezmála 95 procent, tržby přes 1,5 miliardy eur – to jsou čísla, která by za běžných okolností stačila k jednoznačně pozitivnímu tržnímu příběhu.

Firma zároveň potvrdila, že zakázková kniha dál roste. Objem se zvýšil z 15 na 17 miliard eur a dalších 27 miliard eur představují projekty ve fázi vyjednávání. Sama CSG uvádí, že tržby za první čtvrtletí vzrostly meziročně o 13,8 procenta a provozní marže dosáhla 24,1 procenta.

Akcie na výsledky reagovaly prudkým růstem. Agentura Reuters uvedla, že titul po zveřejnění čísel posílil o více než 11 procent a umazal ztráty vyvolané nedávnou zprávou serveru Hunterbrook. Dle analytiků výsledky potvrdily solidní provozní výkonnost a marže v souladu s celoročním výhledem.

Jenže právě tady začíná hlavní pointa. CSG dnes nebojuje jen o vyšší kvartální zisk. Bojuje o důvěru kapitálového trhu.

Burzovní triumf

Lednový vstup CSG na burzu byl pro český průmysl mimořádnou událostí. CSG oznámila přijetí akcií k obchodování na Euronext Amsterdam, IPO mělo při plném využití opce přinést hrubý výnos 3,8 miliardy eur a oceňovalo skupinu na 25 miliard eur. Na pražské burze se akcie obchodují na neregulovaném trhu Free Market, který investorům umožňuje obchodovat v korunách cenné papíry primárně kotované v zahraničí.

Takto velký burzovní příběh však přitahuje nejen kupce, ale i skeptiky. Začátkem května akcie podle Reuters výrazně propadly po zprávě Hunterbrook Capital, která zpochybnila obchodní model a výrobní kapacity CSG. Firma obvinění odmítla. Reuters tehdy připomněla, že akcie od lednového vstupu na burzu výrazně ztratily.

To je důvod, proč ani velmi dobrý kvartál nemusí stačit k návratu kurzu na lednová maxima. Investoři nyní nehodnotí jen to, zda CSG vydělává. Hodnotí, jak přesně vydělává, odkud její zisky přicházejí, jak kvalitní je backlog, jak rychle jej dokáže převést do tržeb a zda má dostatečnou výrobní i organizační kapacitu na udržení současného tempa.

Pozitivní je, že CSG zjevně posouvá příběh od pouhého obchodování a repasí techniky směrem k hlubší průmyslové integraci. Vlastní výroba, větší kontrola nad dodavatelským řetězcem a rozšiřování geografického záběru jsou přesně tím, co veřejně obchodovaná obranná skupina potřebuje ukazovat. Závislost na jedné zemi, byť tak důležité, jako je Ukrajina, by byla pro investory rizikem. Diverzifikace do Polska, jihovýchodní Asie či Spojených států naopak snižuje dojem, že CSG je jen krátkodobým vítězem válečné konjunktury.

Zájem o zbraně

Zároveň ale platí, že obranný sektor je dnes mimořádně příznivý pro růst tržeb. Evropa zvyšuje výdaje na bezpečnost, státy doplňují zásoby munice a průmysl dohání roky podinvestování

Kapitálový trh se bude dál ptát, jaká část zakázek je pevně nasmlouvaná, jaká závisí na rámcových dohodách a jaká je spíše obchodní příležitostí než jistým příjmem. Bude se ptát také na pracovní kapitál, cash flow, výrobu a schopnost skupiny růst bez toho, aby se její příběh stal příliš složitým na srozumitelné vysvětlení.

Důležitá transparentnost

Právě transparentnost se tak stává klíčovou měnou CSG. Firma může mít rekordní zakázky, vysoké marže i silný růst, ale pokud investoři budou mít pocit, že některé části příběhu nejsou dostatečně vysvětlené, budou akcie dál trpět. Nejde jen o výsledovku. Jde o důvěryhodnost skupiny, kvalitu komunikace s trhem a schopnost opakovaně dokazovat, že růst stojí na výrobní realitě, nikoli jen na geopolitické poptávce.

Pro CSG je proto aktuální kvartál důležitým vítězstvím, nikoli definitivním obratem. Výsledky ukazují firmu, která vydělává mimořádné peníze a má výjimečně silnou poptávku po svých produktech. Trh jí ale po burzovním rozkolísání nevystaví bianko šek.

Další růst akcií nebude záviset pouze na tom, zda CSG překoná příští odhady analytiků. Bude záviset na tom, zda dokáže přesvědčit investory, že je z ní transparentní, průmyslově ukotvená a dlouhodobě čitelná obranná skupina.

BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny

Maďarsko přitvrzuje vůči čínské továrně BYD
ČTK
nst
nst

Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.

Maďarská policie začala vyšetřovat, zda společnost BYD Co. při výstavbě závodu v Segedínu neporušila předpisy na ochranu životního prostředí. Podle agentury Bloomberg se vyšetřování týká přesunu toxické zeminy ze staveniště čínské automobilky do venkovního prostoru.

Podezření na poškozování životního prostředí oznámil také úřad župy Csongrád-Csanád. Ten uvedl, že se případ týká nakládání se svrchní vrstvou zeminy vytěžené na investičním území, a podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Ministr vyzval BYD k okamžité nápravě

Policejní krok přišel den poté, co nový ministr odpovědný za životní prostředí László Gajdos uvedl, že BYD při výstavbě závodu „závažně porušila“ podmínky ekologického povolení. Vedení firmy vyzval, aby podle agentury Bloomberg okamžitě ukončilo činnosti, které mohou životní prostředí poškozovat.

„Zdraví a bezpečnost maďarských občanů jsou důležitější než jakýkoli ekonomický zájem,“ uvedl Gajdos podle maďarských médií.

Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti

Názory

Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.

Jan Žižka

Přečíst článek

BYD: Ochranu životního prostředí bereme vážně

Společnost BYD v prohlášení pro agenturu Bloomberg uvedla, že ochranu životního prostředí bere vážně jak během výstavby, tak při budoucím provozu závodu. Firma zároveň deklarovala připravenost spolupracovat s maďarskými úřady a požádala o jednání s ministerstvem životního prostředí.

Závod v Segedínu je pro BYD klíčovou evropskou investicí. Má být prvním výrobním areálem čínské automobilky na elektromobily v Evropské unii.

Nová vláda chce tvrdší dohled nad elektromobilitou

Případ ukazuje změnu přístupu nové vlády premiéra Pétera Magyara, jehož strana Tisza v dubnových volbách porazila Fidesz Viktora Orbána a ukončila jeho šestnáctiletou vládu. Magyarova vláda slíbila, že vymáhání ekologických pravidel v automobilovém a bateriovém průmyslu zařadí mezi priority.

Maďarsko se za Orbánovy éry snažilo stát jedním z hlavních evropských center výroby baterií a elektromobilů. Vedle BYD v zemi investují také výrobci baterií Contemporary Amperex Technology a Samsung SDI, kteří už dříve čelili kritice kvůli dopadům svých provozů na životní prostředí.

Firma čelila i kritice kvůli pracovním podmínkám

BYD se v Maďarsku už dříve dostala pod tlak kvůli pracovním podmínkám na stavbě závodu. Nezisková organizace China Labor Watch v dubnové zprávě upozornila na údajné porušování pracovních předpisů, včetně dlouhých směn, nevyplacených přesčasů a problémů s vízy u části čínských migrujících pracovníků. BYD tehdy uvedla, že práva pracovníků bere vážně a požadavky dodržuje.

Čínská expanze v Orbánově spřáteleném Maďarsku. Huayou postaví továrnu za miliardy

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.

Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů. To odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují i velké objemy zemního plynu.

Sev.en GI kvůli akvizici založila v USA nový holding Sev.en US Resources. Převzatá společnost bude pod jeho střechou fungovat pod názvem Perun. Působí hlavně v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří k nejdůležitějším oblastem amerického ropného průmyslu.

Těžební práva

Součástí obchodu jsou nejen samotné vrty, ale také těžební práva k rozsáhlým pozemkům. Na nich je více než stovka ověřených lokalit pro další rozvoj těžby.

„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.

Nový holding Sev.en US Resources má sloužit jako základna pro další rozvoj skupiny ve Spojených státech. Sev.en GI pod touto značkou plánuje rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.

„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí,“ dodal Svoboda.

Sev.en Global Investments řídí zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby se zaměřuje také na další odvětví, například ocelářství, těžbu nerostných surovin nebo výrobu organických hnojiv.

Předloni skupina vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisela především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur, tedy asi 48,8 miliardy korun.

Pavel Tykač podniká především v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá mimo jiné druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a Kladně.

Prostřednictvím dalších firem Tykač skupuje také akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní fotbalový klub Slavia Praha a angažuje se i v zahraničí.

