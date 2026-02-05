Poláci chystají mezinárodní konferenci o rekonstrukci Ukrajiny

Polský premiér Donald Tusk zahájil návštěvu Kyjeva. Doprovází ho ministr financí Andrzej Domański, který připravuje mezinárodní konferenci o rekonstrukci Ukrajiny plánovanou na červen v Gdaňsku. Informoval o tom server Onet s odvoláním na kancelář polského předsedy vlády. Polskou delegaci na kyjevském nádraží přivítal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a následně se Donald Tusk podle agentury PAP setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Premiér před úterním zasedáním polské vlády uvedl, že ho velmi zasáhla slova, jimiž byl do Kyjeva zván. Podle něj mu ukrajinská strana řekla, že přítomnost lídra zahraniční země obvykle vede k určitému zmírnění ruských útoků a že i díky návštěvě Donalda Tuska by si Ukrajinci mohli alespoň na chvíli oddechnout.
Ukrajina se již téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou i pravidelné vzdušné údery obou stran. Od podzimu ruská armáda znovu zesílila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině klesají hluboko pod bod mrazu, jsou energetická zařízení opakovaně zasažena a obyvatelé se ocitají bez elektřiny a tepla. Moskva tvrdí, že cílem útoků je ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých však jde především o snahu zlomit morálku obyvatelstva.
EU schválila rekordní půjčku Ukrajině. Česko patří mezi tři státy, které se odmítly zaručit
Unie se dohodla na půjčce Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur. Finance mají zabránit státnímu bankrotu a pomoci financovat obranu. První peníze by měly dorazit už začátkem dubna. Česká republika, Slovensko a Maďarsko se ale odmítly podílet na garancích. Odpovědnost tak ponesou zbylé členské státy.
Podle serveru Onet dorazila nedávno z Polska na Ukrajinu pomoc v podobě generátorů, které pocházejí jak ze státních zdrojů, tak z veřejných sbírek. Polsko patří od počátku ruské invaze k nejvýznamnějším a nejpevnějším spojencům Ukrajiny.
Donald Tusk na začátku návštěvy společně s Volodymyrem Zelenským položil věnce u památníku obránců Ukrajiny. Už v úterý, ještě před cestou do Kyjeva, uvedl, že Polsko doufá, že po brzkém ukončení války, případně alespoň po dosažení klidu zbraní, bude možné zahájit rozsáhlý plán obnovy Ukrajiny. Mezitím v Abú Zabí druhým dnem pokračuje další kolo rozhovorů mezi ukrajinskými a ruskými představiteli, které s cílem ukončit válku zprostředkovávají Spojené státy.
Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.
Pražská bistra KRO si většina lidí pořád spojuje hlavně s dokonale připraveným grilovaným kuřetem. Jenže tahle kapitola už dávno není jediná. V Libni i ve Vršovicích už bezmasá jídla tvoří podstatnou část jídelníčku. A rozhodně nepůsobí jako kompromis nebo nutná alternativa. Naopak. Jsou promyšlená, technologicky precizní a chutná.
Jedním z poznávacích znaků všech podniků KRO je vlastní výroba klíčových komponentů. Od zeleninového demi-glace, přes kimchi až po technologicky náročný tempeh. Ten se zde nevyrábí z tradiční sóji, ale ze směsi čočky, hrachu a cizrny.
„Luštěniny, které používáme, jsou nám bližší než exotická sója. Po napaření necháváme tempeh několik desítek hodin zrát, aby získal správnou texturu a chuť,“ popisuje Jan Kvasnička, šéfkuchař KRO Vršovice.
Tempehové kombo je ochucené veganskou omáčkou z uzené papriky, tamari a zeleninového demi-glace, který vzniká ze zeleniny, jež by jinak skončila jako odpad.
V KRO Libeň je poměr masových a bezmasých jídel téměř vyrovnaný. Šéfkuchař Jakub Čadina tu pracuje s kombinací globálních inspirací a domácích surovin. Jedním z nejvýraznějších jídel je smažený květák s omáčkou Louisiana a krémem z modrého sýra. Silným podpisem kuchyně je také Kroupoto, kombinace tradičního houbového Kuby a techniky italského rizota. Mezi předkrmy vyniká pečená řepa marinovaná v sirupu z jablečného octa, podávaná s brynzou a pestem z kadeřávku.
Zelenina už není plán B
Ještě donedávna byla bezmasá jídla v českých restauracích spíš nutným doplňkem menu než strategickou položkou. To se ale postupně mění. Ne proto, že by Češi hromadně přecházeli na veganství, ale kvůli nástupu flexitariánského stravování, tedy omezení masa bez jeho úplného odmítnutí. Tento posun je nejviditelnější ve velkých městech, především v Praze.
Na trend reagují i zavedené restaurační skupiny. Například Ambiente dlouhodobě pracuje s vegetariánskými a veganskými variantami napříč svými podniky od Lokálů přes Esko až po Café Savoy. Nejde o samostatné „vege restaurace“, ale o integraci bezmasých jídel do mainstreamu české gastronomie.
Právě tento přístup je dnes klíčový. Zelenina přestává fungovat jako alternativa a stává se rovnocennou surovinou, se kterou se pracuje technologicky i chuťově stejně náročně jako s masem. Restaurace tak rozšiřují cílovou skupinu hostů, aniž by ztratily ty tradiční.
Z pohledu byznysu dává tento posun smysl i ekonomicky. Rostlinné suroviny jsou stabilnější z hlediska ceny, lépe zapadají do zero waste přístupů a umožňují restauracím větší kreativitu při tvorbě menu.
První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.
Vlasy patří k nejrychleji rostoucím tkáním v lidském těle a jejich kvalita do značné míry reflektuje to, co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres i jaké máme hormony. Často se pak jakékoliv nedostatky v životním stylu projeví zpomaleným růstem, nadměrným vypadáváním, lámavostí, ztrátou lesku nebo zhoršenou kvalitou pokožky hlavy. Logikou těla je totiž postavit vlasové folikuly až ke konci svých priorit.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Výnosy americké technologické společnosti Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, v loňském roce poprvé překonaly hranici 400 miliard dolarů (8,26 bilionu korun). Čistý zisk pak vzrostl o 32 procent na 132,17 miliardy dolarů.
V samotné čtvrtém čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30 procent na 34,5 miliardy dolarů. Výnosy se zvýšily o 18 procent na 113,8 miliardy dolarů. Výnosy v divizi služeb stouply o 19 procent a ve vyhledávání o 17 procent. Výnosy cloudové divize vzrostly o 48 procent.
Walmart ve společnosti technologických gigantů. Maloobchodní řetězec překonal bilionové ocenění
Generální ředitel Sundar Pichai uvedl, že významným milníkem pro firmu bylo spuštění modelu AI Gemini 3 a aplikace Gemini má přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání podle něj díky umělé inteligenci zaznamenalo větší využití než kdykoliv předtím.
„V očích investorů se Google za půl roku změnil z ošklivého chlapce Magnificent 7 skupiny na lídra AI závodů,“ komentoval výsledky analytik Portu Marek Malina. „Obavy, že umělá inteligence vytvoří tlak na klíčový vyhledávací byznys, se rozplynuly, protože Google nadále hlásí rekordní tržby z reklamy. Skutečným zdrojem nadšení je ale cloudová divize, která masivně překonala analytické předpoklady, a postarala se o reakceleraci růstu a rekordní ziskovost,“ dodal.
Společnost současně oznámila, že letos plánuje kapitálové výdaje v rozmezí 175 miliard až 185 miliard dolarů, což je výrazně nad očekáváním analytiků, kteří v průměru počítali s částkou kolem 115 miliard dolarů. Je to další agresivní navýšení výdajů, protože mateřská společnost Googlu chce posílit své investice a upevnit náskok v oblasti AI.
Společnosti zaměřené na cloud computing již investovaly stovky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro AI, aby vyhověly rostoucí poptávce po cloudových službách a podpořily vlastní vývoj technologií a produktů. Podobně jako u větších konkurentů Amazon Web Services a Microsoft Azure se i Google Cloud potýká s omezenou kapacitou, která mu ztěžuje plné využití rostoucí poptávky zákazníků po AI. Očekává se, že tyto tři cloudové firmy spolu s firmou Meta letos investují do AI celkem více než 500 miliard dolarů. Přestože investoři stále častěji zvažují, zda se vysoké náklady na AI vrátí, Google zatím dokázal prokázat silný pokrok ve svých AI projektech, upozornila agentura Reuters.
