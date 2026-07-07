NATO čeká tvrdý summit. Trump tlačí na výdaje, Česko přiváží vlastní spor
V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
V turecké Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Večer jej otevře neformální večeře představitelů 32 členských zemí, hlavní jednání Severoatlantické rady je na programu ve středu. Do turecké metropole dorazí také americký prezident Donald Trump.
Spojenci budou řešit především růst obranných výdajů, rozšiřování výroby zbraní, podporu Ukrajiny a další rozdělení odpovědnosti mezi Spojené státy a evropské členy NATO. Trump dlouhodobě tlačí na Evropu, aby za vlastní obranu platila více a převzala větší díl bezpečnostních závazků.
Za Českou republiku se summitu zúčastní premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Oba dnes ráno odlétají z Prahy odděleně dvěma vládními speciály. Spolu s nimi míří do Ankary také ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.
Je důležité, aby spojenci na summitu NATO v Ankaře přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany, uvedl po dalším rozsáhlém ruském útoku na Kyjev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na ukrajinskou metropoli a její okolí si podle něj vyžádal 14 obětí a kolem 76 zraněných.
Potřebujeme Patrioty, žádá po ruském útoku Zelenskyj po summitu NATO
Politika
Je důležité, aby spojenci na summitu NATO v Ankaře přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany, uvedl po dalším rozsáhlém ruském útoku na Kyjev ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na ukrajinskou metropoli a její okolí si podle něj vyžádal 14 obětí a kolem 76 zraněných.
Český spor
České přípravy na summit poznamenal několikaměsíční spor Hradu s vládou. Kabinet původně Pavla do delegace nezařadil, prezident si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu. Ten vládě nařídil, aby cestu hlavy státu umožnila a nijak jí nebránila. Konečné rozhodnutí v kompetenčním sporu má padnout až v následujících měsících.
Delegaci přesto povede Babiš. Premiér se zúčastní dnešní večeře i středečního zasedání Severoatlantické rady. Pavel, který vedl českou delegaci na předchozích třech summitech NATO, bude tentokrát jejím řadovým členem a u hlavního stolu by měl sedět za premiérem.
Na večeři pořádanou tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jsou pozváni také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jihokorejský prezident I Če-mjong a nejvyšší představitelé Evropské unie.
Výrazným tématem bude další pomoc Ukrajině. Podle návrhu summitového prohlášení by se spojenci mohli zavázat k poskytnutí vojenského vybavení, výcviku a další podpory za 70 miliard eur v letošním roce. Nejméně stejnou úroveň chtějí udržet také v roce 2027. Část peněz už je zahrnuta v existujících dvoustranných závazcích a unijních programech.
Hurá, sláva. Už zanedlouho se naposledy musíme zabývat trapným soubojem Hradu a vlády o summit NATO v Ankaře. Akce se uskuteční, pak už přijde jen její vyhodnocení a konec. Tento tyátr mezi Babišem a Pavlem znechutil úplně všechny.
Bude v Ankaře sedět Pavel vedle Macinky?
Názory
Hurá, sláva. Už zanedlouho se naposledy musíme zabývat trapným soubojem Hradu a vlády o summit NATO v Ankaře. Akce se uskuteční, pak už přijde jen její vyhodnocení a konec. Tento tyátr mezi Babišem a Pavlem znechutil úplně všechny.
Pět procent HDP
Aliance bude hodnotit také plnění cíle, podle něhož mají členské státy do roku 2035 vydávat na obranu a související bezpečnostní opatření pět procent hrubého domácího produktu. Z toho 3,5 procenta připadá na přímé obranné výdaje a dalších 1,5 procenta například na infrastrukturu nebo odolnost státu.
Česko patřilo loni mezi tři alianční země, které nesplnily ani dosavadní dvouprocentní hranici. Babišova vláda před odletem oznámila, že chce dvě procenta HDP na obranu vydávat od příštího roku.
Ještě před zahájením hlavní části summitu se v Ankaře koná fórum obranného průmyslu. NATO očekává oznámení zakázek za desítky miliard dolarů a chce urychlit výrobu munice, zbraní i další vojenské techniky.
Summit NATO se do Turecka vrací po více než dvaceti letech. V Ankaře už několik dní platí mimořádná bezpečnostní opatření a omezení veřejných shromáždění.
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