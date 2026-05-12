Kdo by měl Česko zastupovat na summitu NATO? Většina Čechů by Macinku nechala doma
Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš z ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz, v němž se pro Babišovu účast vyslovilo 57 procent respondentů.
Zhruba polovina dotázaných by na setkání státníků ráda viděla také prezidenta Petra Pavla a ministra obrany Jaromíra Zůnu za SPD. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů má v průzkumu výrazně slabší podporu. Jeho cestu do Ankary si přeje méně než třetina oslovených.
Průzkum se uskutečnil od 8. do 11. května a zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Spor mezi Hradem a vládou o účast na summitu NATO pokračuje i po páteční schůzce prezidenta Pavla a premiéra Babiše. Pavel trvá na tom, že by měl být součástí delegace. Babiš naopak tvrdí, že prezident by se summitu účastnit neměl.
Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by kvůli sporu zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje vláda, protože právě ona odpovídá za rozpočet a výdaje na obranu. O složení delegace bude kabinet rozhodovat v červnu. Summit se má konat 7. a 8. července.
„Česká republika je parlamentní demokracie a tímto pohledem ji vnímá většina občanů. Proto by podle nich měl Česko na summitu zastupovat především premiér Andrej Babiš. Shodnou se na tom jak voliči vlády, tak někteří voliči opozice,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Babiš má nejsilnější podporu mezi voliči hnutí ANO, kde si jeho účast přeje 89 procent respondentů. Mezi voliči Spolu ho na summitu chce 49 procent dotázaných.
Druhé místo v průzkumu obsadil prezident Petr Pavel. Jeho účast by si přálo 47 procent Čechů. Výraznou podporu má zejména mezi příznivci Spolu, STAN a Pirátů, kde přesahuje 90 procent. Mezi voliči ANO si naopak Pavlovu účast přeje jen 17 procent respondentů.
Babišovi visí na krku Macinka s Turkem, a taky Okamura. Solidní zátěž. Ale Andrej Babiš si ji sám vybral, chce vládnout. Chce pomník. Zůstat u vládnutí, dokud mu v mozku nepraskne cévka.
Dalibor Martínek: Otázka pro Babiše nezní, co s Pavlem. Zní, co s Motoristy
Názory
Babišovi visí na krku Macinka s Turkem, a taky Okamura. Solidní zátěž. Ale Andrej Babiš si ji sám vybral, chce vládnout. Chce pomník. Zůstat u vládnutí, dokud mu v mozku nepraskne cévka.
Podle autorů průzkumu má prezident mezi vládními stranami paradoxně největší podporu u příznivců Motoristů. V Ankaře by ho chtělo 26 procent z nich. U voličů SPD je podpora Pavlovy účasti pouze osmiprocentní.
Ministr obrany Jaromír Zůna skončil v průzkumu třetí. Na summitu by ho chtělo 45 procent všech respondentů. Poslední místo obsadil ministr zahraničí Petr Macinka, jehož účast podpořilo 30 procent dotázaných. Macinka přitom opakovaně vystupuje proti tomu, aby se summitu NATO účastnil prezident Pavel. Ten dříve odmítl jmenovat Filipa Turka za Motoristy členem vlády.
Česko v minulosti na summitech NATO zastupovali jak premiéři, tak prezidenti. Petr Pavel se zatím zúčastnil všech summitů Aliance, které se konaly od jeho nástupu do funkce: v roce 2023 ve Vilniusu, v roce 2024 ve Washingtonu a loni v Haagu.