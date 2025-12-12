Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele

Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele

Daniel Křetínský
ČTK
nst
nst

Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.

Pro zákazníky i zaměstnance se ale v nejbližší době nic nemění. Aures Holdings bude až do dokončení transakce fungovat ve stejném režimu, pod stávajícími značkami a bez jakéhokoli omezení služeb na všech trzích, kde působí.

Aures patří dlouhodobě k největším hráčům na trhu s ojetými vozy ve střední Evropě. Ročně prodá přibližně 110 tisíc automobilů a klíčovými trhy jsou Česko, Slovensko a Polsko. Firma v posledních letech stabilně roste, což potvrzují i její hospodářské výsledky.

Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy

Zprávy z firem

Prodej Aures Holdings, provozovatele AAA Auto a Mototechny, je na spadnutí. Kupcem má být jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský. Transakce s cenovkou až 12 miliard korun může být podle zjištění serveru Seznam Zprávy hotová ještě před Vánoci.

nst

Přečíst článek

V loňském roce zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby vzrostly meziročně o 11 procent a dosáhly 1,25 miliardy eur, což odpovídá přibližně 31,2 miliardy korun. Tyto výsledky podtrhují silnou pozici společnosti na trhu i její atraktivitu pro strategické investory.

Vstup EP Equity Investment znamená pro Aures Holdings získání kapitálově silného a dlouhodobě orientovaného vlastníka, který má zkušenosti s řízením velkých firem napříč různými odvětvími. Pro Daniela Křetínského jde zároveň o další krok v diverzifikaci jeho investic a posílení přítomnosti v oblasti spotřebitelského a retailového byznysu.

Zda akvizice v budoucnu přinese expanzi na nové trhy či další rozvoj služeb, zatím nové vedení nekomentovalo. Jisté ale je, že AAA Auto a Mototechna vstupují do nové kapitoly své historie – se silným zázemím a ambicí udržet si vedoucí roli na trhu s ojetými vozy ve střední Evropě.

EPEI podle svého vyjádření nákup považuje za dlouhodobou strategickou investici. "AAA Auto si během své historie vybudovalo jedinečnou databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se při výkupu zaměřuje na zhruba 30 procent nejkvalitnějších automobilů na trhu. Očekáváme další konsolidaci trhu ojetých vozů a věříme, že značky AAA Auto a Mototechna mají silný předpoklad stát se hlavními hybateli tohoto procesu," uvedl investiční manažer EPEI Petr Kudela.

"Podařilo se nám se značkami AAA Auto a Mototechna vybudovat dominantní postavení na všech klíčových trzích. Vstup nového vlastníka přinese společnosti i jejím zákazníkům nové příležitosti a podpoří další růst a inovace," uvedli generální ředitelé Auresu Karolína Topolová a Petr Vaněček.

Daniel Křetínský

Křetínského EPH rekordně vydělává. Skrze akvizice

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Železniční projekt století. Novou rychlotrať v Rakousku budou využívat i České dráhy

Vídeňské hlavní nádraží
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Rakousko otevřelo pro osobní dopravu novou rychlotrať mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem, která cestu z více než dvou hodin zkrátí u nejrychlejších spojů na 41 minut.

Pravidelný provoz na takzvané Koralmské dráze, kterou agentura APA označila za železniční projekt století, začne v neděli se změnou jízdních řádů. Trať, na níž už v listopadu vyjely první nákladní vlaky, budou využívat také České dráhy v novém přímém spojení do Villachu.

Součástí dnešních oslav jsou jízdy zvláštních vlaků, kterých se účastní mimo jiné spolkový prezident Alexander Van der Bellen či kancléř Christian Stocker. Železničnímu projektu s rozpočtem asi 5,9 miliardy eur (asi 143 miliard Kč), který je podle veřejnoprávní stanice ORF největším a nejdražším na jihu Rakouska, předcházely desítky let plánování. V roce 2001 začala výstavba, na konci 90. letech se ale již pracovalo na modernizaci stávajících úseků u Štýrského Hradce. Jádrem trati je 33 kilometrů dlouhý Koralmský tunel pod alpským masivem, jehož ražba začala v roce 2010. Hrubá stavba dvoutubusového tunelu skončila v roce 2022.

Rychlost až 320 kilometrů v hodině

Nová trať umožňuje jízdu rychlostí až 250 kilometrů v hodině, v běžném provozu se počítá s rychlostí 230 kilometrů v hodině. Spojení zkracuje nejen jízdu mezi metropolí Štýrska a Korutan, ale také mezi Klagenfurtem a rakouským hlavním městem Vídní, která nově trvá zhruba tři hodiny. V roce 2030 po zprovoznění Semmeringského úpatního tunelu pak jízdní doba klesne na asi dvě a půl hodiny. Mezi Štýrským Hradcem a Vídní pak bude cesta trvat jednu hodinu a 50 minut.

Rakouské dráhy ÖBB poznamenávají, že zkrácení jízdy mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem na 41 minut je v podstatě teleportací ve stylu sci-fi filmů. Cesta vlakem se mezi oběma městy stává dvakrát rychlejší než autem, uvádějí rakouská média.

Nové spojení budou využívat i vlaky Českých drah, které od neděle nabídnou přímé spojení z Prahy do rakouského Villachu, tedy téměř k hranicím Itálie a Slovinska. Cesta potrvá sedm hodin a 50 minut.

Miliardové zakázky na železnici

David Ondráčka: Kauza Správy železnic zničí víc než jednu kariéru

Názory

Šéfové státních investorských organizací mají doma v sejfu desítky milionů? Kde to jsme nebo kam se to zase vracíme, do úplné kleptokracie? Každý ministr vždy nese politickou odpovědnost za lidi, které nechá řídit své klíčové investorské příspěvkovky, přes které teče největší část veřejných investic v rezortu. Proto kauza UFO zisků ředitele Správy železnic je problémem Martina Kupky.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Česko se může stát domovem největší evropské zbrojovky a výrobce vojenské techniky. Alespoň tedy pokud se naplní plány Michala Strnada, majitele tuzemského výrobce zbraní, munice a vojenské i jiné techniky Czechoslovak Group (CSG). Strnad, který rozhovory příliš neposkytuje, v dnešním interview pro agenturu Bloomberg odhaluje smělé záměry: „Chci z CSG vybudovat největší firmu obranného průmyslu v Evropě.“

Nové akvizice

Společnosti CSG podle Strnada nahrává to, že žádný z konkurentů nemá tak široce diverzifikovanou výrobu, není tak zásadně vývozně orientovaný, ani tak výrazně nezávislý na armádních zakázkách vlastní země. Přednosti své firmy hodlá Strnad umocňovat například akvizicemi v segmentu dronů.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vstup na burzu

Rozvoj CSG má podpořit také vstup na amsterdamskou burzu, kterou společnost zvažuje. Mohlo by se jednat o první velký primární úpis akcií v Evropě v roce 2026. Objem úpisu by se mohl pohybovat kolem tří miliard eur, tedy zhruba 73 miliard korun, přičemž by firma na jeho základě dosáhla tržního ocenění potenciálně přes 730 miliard korun. Takové ocenění by z ní udělalo nejhodnotnější českou firmu. Nyní je nejhodnotnější energetická společnost ČEZ, jejíž tržní kapitalizace se pohybuje kolem 690 miliard korun.

Bloomberg Strnadův majetek vyčísluje na 14,6 miliardy dolarů, tedy na 301,5 miliardy korun. Agentura mu připisuje letošní zbohatnutí o 59 procent, což po přepočtu do korun značí nárůst majetku o 78 miliard korun.

Tržby CSG rostou nejrychleji na světě

CSG zaznamenal loni závratný růst tržeb z prodeje zbraní a souvisejících služeb, a to o 193 procent na 3,6 miliardy dolarů (83,6 miliardy korun dle průměrného kurzu roku 2024). To český průmyslově-technologický holding staví na první místo žebříčku stovky největších světových výrobců zbraní a dodavatelů souvisejících služeb, který sestavuje renomovaný stockholmský institut SIPRI.

Stovka největších světových výrobců zbraní přitom dohromady zaznamenala nárůst tržeb o 5,9 procenta na historicky rekordních 679 miliard dolarů (15,8 bilionu korun). Dějinně rekordní tržby za zbraně jsou přitom podle SIPRI výsledkem růstu obratu zejména evropských producentů a pak také těch z USA. Minimálně zhruba dvě třetiny evropských zbrojovek loni navyšovaly výrobní kapacitu.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Evropa zbrojí

Celkem 26 evropských zbrojovek, které náleží mezi stovku světově největších, zaznamenalo loni souhrnný růst tržeb o 13,4 procenta na 151 miliard dolarů (3,5 bilionu korun).

Důvodem mocného nárůstu zbrojních tržeb je pochopitelně válka na Ukrajině a související stoupající obavy z dalších vojenských ambicí Ruska. Skupina Czechoslovak Group dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb ze všech sledovaných firem specificky také díky muniční iniciativě české vlády. Více než polovina obratu skupiny loni tak či onak souvisela s válečnou situací na Ukrajině.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme