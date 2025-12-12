Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Pro zákazníky i zaměstnance se ale v nejbližší době nic nemění. Aures Holdings bude až do dokončení transakce fungovat ve stejném režimu, pod stávajícími značkami a bez jakéhokoli omezení služeb na všech trzích, kde působí.
Aures patří dlouhodobě k největším hráčům na trhu s ojetými vozy ve střední Evropě. Ročně prodá přibližně 110 tisíc automobilů a klíčovými trhy jsou Česko, Slovensko a Polsko. Firma v posledních letech stabilně roste, což potvrzují i její hospodářské výsledky.
Prodej Aures Holdings, provozovatele AAA Auto a Mototechny, je na spadnutí. Kupcem má být jeden z nejbohatších Čechů, Daniel Křetínský. Transakce s cenovkou až 12 miliard korun může být podle zjištění serveru Seznam Zprávy hotová ještě před Vánoci.
Křetínský je krok od převzetí sítě AAA Auto a Mototechny, píší Seznam Zprávy
V loňském roce zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby vzrostly meziročně o 11 procent a dosáhly 1,25 miliardy eur, což odpovídá přibližně 31,2 miliardy korun. Tyto výsledky podtrhují silnou pozici společnosti na trhu i její atraktivitu pro strategické investory.
Vstup EP Equity Investment znamená pro Aures Holdings získání kapitálově silného a dlouhodobě orientovaného vlastníka, který má zkušenosti s řízením velkých firem napříč různými odvětvími. Pro Daniela Křetínského jde zároveň o další krok v diverzifikaci jeho investic a posílení přítomnosti v oblasti spotřebitelského a retailového byznysu.
Zda akvizice v budoucnu přinese expanzi na nové trhy či další rozvoj služeb, zatím nové vedení nekomentovalo. Jisté ale je, že AAA Auto a Mototechna vstupují do nové kapitoly své historie – se silným zázemím a ambicí udržet si vedoucí roli na trhu s ojetými vozy ve střední Evropě.
EPEI podle svého vyjádření nákup považuje za dlouhodobou strategickou investici. "AAA Auto si během své historie vybudovalo jedinečnou databázi a sofistikovaný systém pro hodnocení technického stavu vozů, díky kterému se při výkupu zaměřuje na zhruba 30 procent nejkvalitnějších automobilů na trhu. Očekáváme další konsolidaci trhu ojetých vozů a věříme, že značky AAA Auto a Mototechna mají silný předpoklad stát se hlavními hybateli tohoto procesu," uvedl investiční manažer EPEI Petr Kudela.
"Podařilo se nám se značkami AAA Auto a Mototechna vybudovat dominantní postavení na všech klíčových trzích. Vstup nového vlastníka přinese společnosti i jejím zákazníkům nové příležitosti a podpoří další růst a inovace," uvedli generální ředitelé Auresu Karolína Topolová a Petr Vaněček.
Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Křetínského EPH rekordně vydělává. Skrze akvizice
Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.
