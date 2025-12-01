Nový magazín právě vychází!

Budoucnost bydlení, nebo korporátní kontrola? Musk v Texasu staví vlastní města

Elon Musk
ČTK
nst
nst

Elon Musk v posledních letech netvoří jen automobily nebo rakety, ale buduje také celé obytné komunity. Lokality Snailbrook poblíž města Austin a Starbase na jihu Texasu fungují jako příklady moderních sídlišť spjatých s jeho firmami. Zatímco Snailbrook je spíše rozpracované sídlo pro zaměstnance, Starbase se v roce 2025 oficiálně stalo městem. Obě lokality ilustrují ambice i problémy spojené s Muskovým stylem expanze.

Elon Musk, nejbohatší člověk na světě, ukázal, že když se pravidla města nepodřizují jeho vůli, vytvoří nové město a nová pravidla. Tak vzniklo Starbase, samosprávné město postavené kolem startovací rampy SpaceX v jižním Texasu.

Dalším městem, které se staví asi 560 kilometrů severně od Starbase, je Muskův komplex o rozloze více než 25 kilometrů čtverečních, známý jako Snailbrook. Již nyní zde sídlí jeho tunelový podnik Boring Company, zázemí sociální sítě X a výrobní závod pro SpaceX. Firemní areály nyní začíná obklopovat také infrastruktura pro zaměstnance.

Elon Musk
Aktualizováno

Muskova xAI získala od investorů 15 miliard dolarů, tvrdí CNBC. Miliardář to popřel

Money

Miliardář Elon Musk označil za nepravdivou zprávu zpravodajské televize CNBC, podle které jeho start-up zaměřený na umělou inteligenci xAI v rámci kola financování získal od investorů 15 miliard dolarů, tedy 311,7 miliardy korun. CNBC se odvolávala na informované zdroje a hodnota společnosti se podle ní měla zvýšit na 200 miliard dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Plnohodnotné firemní město

Musk se tak ze Snailbrooku chystá vybudovat plnohodnotné firemní město. Podle korespondence mezi Muskovými manažery a městskými a státními úředníky, kterou získala agentura Bloomberg, se připravuje výstavba více než 20 domů pro zaměstnance a k tomu vědecké centrum, tělocvičny a další zařízení.

Musk od roku 2020 přesouvá své firmy z Kalifornie do Texasu. Důvodem jsou nižší daně, méně regulací a dostupnost pozemků. Zastánci projektu mluví o Snailbrooku jako o komunitě, kde budou zaměstnanci bydlet blízko práce, za relativně dostupné nájemné, s výhodami blízkosti služeb a infrastruktury.

Snailbrook tak představuje projekt města budoucnosti pod dohledem korporací. Reálný výsledek je však zatím omezený a mnohé části projektu jsou stále ve fázi plánování nebo výstavby, uvádí agentura Bloomberg.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Airbus nemá vyhráno. U letadel A320 byla po chybě softwaru zjištěna další vada, akcie firmy klesají

Airbus A320
ČTK
ČTK
ČTK

Evropský výrobce letadel Airbus přišel na další problém u letounů své nejprodávanější řady A320. Výrobní vada se týká trupových kovových panelů na omezeném počtu letounů, uvedla firma, která tak potvrdila informaci zdrojů agentury Reuters. Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely kolem deseti procent, později část ztrát smazaly. Airbus kvůli jinému problému na konci minulého týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba 6000 letadel A320.

Nový problém by se neměl dotknout letadel v provozu, uvedl Reuters. Podezření na výrobní vadu u desítek letadel však podle zdrojů zpožďuje některé dodávky, část z nich už byla i pozastavena. Původ problému se nepodařilo bezprostředně zjistit.

Airbus podle zdrojů v listopadu dodal 72 letadel, což je méně, než očekávali analytici. Celkový počet dodaných letadel za letošní rok se tak zvýšil na 657. Na letošní rok si Airbus klade za cíl dodat přibližně 820 letadel, což znamená, že by v prosinci musel dodat rekordních více než 160 letadel. Dosavadní rekord pro poslední měsíc roku činil 138 kusů a je z roku 2019.

Analytici se rozcházejí v názoru, zda největší světový výrobce letadel cíl v počtu dodávek splní. Tento indikátor je přitom pro hospodaření výrobců zásadní, neboť dopravci platí velkou část hodnoty letadla až při jeho dodání.

Analytička společnosti Jefferies Chloe Lemarieová, která sleduje předávání letadel a která na listopad předpovídá 71 dodávek, uvedla, že výsledky za tento měsíc byly slabší, než se očekávalo. Cíl však podle ní i tak zůstává na dosah, protože základní produkce roste, dodala v poznámce pro investory vydané předtím, než se objevily informace o nahlášeném problému s kvalitou.

Nik Storonsky, zakladatel Revolutu

Šéf Revolutu naštval briské úředníky. Protože bydlí v Arábii

Money

Brit ruského původu, zakladatel Revolutu Nik Storonskij, již není Britem. Osobní sídlo přesunul do Spojených arabských emirátů. Jen to zapomněl říci úřadům.

nst

Přečíst článek

Nezávislý letecký analytik Rob Morris uvedl, že Airbus by mohl dosáhnout zhruba 800 dodávek. To by nakonec výrobce mohl označit za úspěch, ačkoliv by to bylo mírně pod původním cílem, dodal Reuters.

Airbus po konzultaci s regulátory v pátek večer vydal osmistránkové nařízení určené stovkám leteckých společností a dalších provozovatelů letadel A320. Tím si de facto vynutil, aby tato letadla byla odstavena z provozu, protože v nařízení byla podmínka, že úpravu softwaru je potřeba provést ještě před dalším startem.

Svolávací akce narušila víkendový letecký provoz po celém světě. Dopad byl ale nakonec menší, než se čekalo. Airbus totiž původně uváděl, že úprava zabere u každého letadla asi tři hodiny, nakonec ale zabrala méně času.

Zbývající letadla, kde úprava ještě nebyla dokončena, jsou většinou starší výroby. U nich už nelze provést reset softwaru, nutná je výměna hardwaru, tedy celé řídicí jednotky. Airbus původně odhadoval, že takových letadel je zhruba 1000, později ale odhad snížil, uvedly zdroje.

Schodek rozpočtu klesá. Listopadový deficit je nejnižší za šest let

Ministerstvo financí
ČTK
ČTK
ČTK

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy do konce listopadu dosáhly 1,87 bilionu korun, ve srovnání s loňskem se zvýšily o 7,6 procenta. Za růstem stál zejména vyšší výběr daní a pojistného, uvedlo ministerstvo. Výdaje meziročně vzrostly o 5,3 procenta na 2,102 bilionu korun.

„Náš dosluhující kabinet v demisi předá příští vládě rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké jsme jej přebírali my. V porovnání s posledním rozpočtem předchozí vlády z roku 2021 je letošní průběžný schodek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což jde jednoznačně na vrub úspěšné konsolidace a rozpočtové disciplíny této vlády,“ uvedl ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS).

Z hlavních daní nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmů právnických osob. Meziročně se zvýšilo o 14,7 procenta na 175,8 miliardy korun. Inkaso daně z neočekávaných zisků (windfall tax), kterou platí energetické a petrochemické společnosti a velké banky, vyneslo do konce listopadu 32,8 miliardy korun, o 20,2 procenta víc než loni.

Nakupování dárků

Vánoční rozpočet opět roste. Kde letos Češi nejvíc utratí?

Money

Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

ČTK

Přečíst článek

Daň z příjmu fyzických osob přinesla do rozpočtu 167,6 miliardy korun, o 11,8 procenta víc než před rokem. Podle ministerstva financí se do vyššího výběru promítá hlavně růst mezd. Ten stojí i za zvýšeným výběrem povinného pojistného, který se zvýšil o 7,1 procenta na 730,8 miliardy korun.

Inkaso daně z přidané hodnoty vyneslo 377,4 miliardy korun, meziročně se zvýšilo o 8,4 procenta. Podle ministerstva financí ho pozitivně ovlivňují zvýšené výdaje domácností. na spotřebních daních se vybralo 153,4 miliardy korun, meziročně o 2,9 procenta víc. U spotřebních daní z tabáku a z lihu za vyšším inkasem stojí zvýšení sazeb daně, u spotřební daně z motorových olejů jsou to vyšší přepravní výkony v důsledku vyššího výkonu ekonomiky.

Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát do konce listopadu vyplatil 845,6 miliardy korun, meziročně o dvě procenta víc. Z toho 656 miliard korun šlo na výplaty důchodů. Náklady na obsluhu státního dluhu vzrostly o 15,7 procenta na 86 miliard korun.

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Politika

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Kapitálové výdaje do konce listopadu dosáhly 197,1 miliardy korun, meziročně narostly o 20,2 procenta. Ministerstvo financí ale upozornilo, že se zatím podařilo naplnit pouze 74,1 procenta plánovaného celoročního objemu investic. Významně rostly zejména investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které se meziročně zvýšily o 43,3 procenta na 76,9 miliardy korun.

Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.

