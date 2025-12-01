Budoucnost bydlení, nebo korporátní kontrola? Musk v Texasu staví vlastní města
Elon Musk v posledních letech netvoří jen automobily nebo rakety, ale buduje také celé obytné komunity. Lokality Snailbrook poblíž města Austin a Starbase na jihu Texasu fungují jako příklady moderních sídlišť spjatých s jeho firmami. Zatímco Snailbrook je spíše rozpracované sídlo pro zaměstnance, Starbase se v roce 2025 oficiálně stalo městem. Obě lokality ilustrují ambice i problémy spojené s Muskovým stylem expanze.
Elon Musk, nejbohatší člověk na světě, ukázal, že když se pravidla města nepodřizují jeho vůli, vytvoří nové město a nová pravidla. Tak vzniklo Starbase, samosprávné město postavené kolem startovací rampy SpaceX v jižním Texasu.
Dalším městem, které se staví asi 560 kilometrů severně od Starbase, je Muskův komplex o rozloze více než 25 kilometrů čtverečních, známý jako Snailbrook. Již nyní zde sídlí jeho tunelový podnik Boring Company, zázemí sociální sítě X a výrobní závod pro SpaceX. Firemní areály nyní začíná obklopovat také infrastruktura pro zaměstnance.
Plnohodnotné firemní město
Musk se tak ze Snailbrooku chystá vybudovat plnohodnotné firemní město. Podle korespondence mezi Muskovými manažery a městskými a státními úředníky, kterou získala agentura Bloomberg, se připravuje výstavba více než 20 domů pro zaměstnance a k tomu vědecké centrum, tělocvičny a další zařízení.
Musk od roku 2020 přesouvá své firmy z Kalifornie do Texasu. Důvodem jsou nižší daně, méně regulací a dostupnost pozemků. Zastánci projektu mluví o Snailbrooku jako o komunitě, kde budou zaměstnanci bydlet blízko práce, za relativně dostupné nájemné, s výhodami blízkosti služeb a infrastruktury.
Snailbrook tak představuje projekt města budoucnosti pod dohledem korporací. Reálný výsledek je však zatím omezený a mnohé části projektu jsou stále ve fázi plánování nebo výstavby, uvádí agentura Bloomberg.
