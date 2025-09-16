Vyberte si z našich newsletterů

„Nejzvrhlejší hlásná trouba Demokratů“. Trump žaluje deník The New York Times, chce 310 miliard

Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník The New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard korun) za pomluvu, list označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany, která je podle něj radikálně levicová. Žaloba, kterou republikánská hlava státu oznámila na své sociální síti Truth Social, přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

„Dnes mám tu velkou čest podat žalobu o 15 miliard dolarů za pomluvu a urážku na cti na The New York Times,“ napsal Trump. „Times se po desetiletí podílejí na lžích o vašem oblíbeném prezidentovi (o MNĚ!), mé rodině, obchodech, hnutí Amerika na prvním místě, MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) a o našem národě jako celku,“ poznamenal.

Sexuálně laděná gratulace

Agentura Reuters připomněla, že prezident deníku The New York Times pohrozil žalobou před týdnem poté, co list zveřejnil zprávu o sexuálně laděné gratulaci Epsteinovi včetně její kopie. Gratulace má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta ženského těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení. Bílý dům následně uvedl, že Trump gratulaci nepodepsal a ani nenačrtnul kresbu.

Americký prezident Donald Trump

Trump zatřese burzou. Chce zrušit čtvrtletní výsledky

Trhy

Americké firmy asi brzy nebudou muset reportovat čtvrtletní výsledky. Donald Trump je chce této letité povinnosti překvapivě zbavit.

tzv

Přečíst článek

Gratulace byla součástí takzvané knihy blahopřání k Epsteinovým 50. narozeninám, do které podle médií přispěly i další osobnosti včetně někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona nebo prominentního právníka Alana Dershowitze, který dříve zastupoval Epsteina či Trumpa. Mezi gratulanty byl i nyní již bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson, který Epsteina označil za „nejlepšího kámoše“. Britský premiér Keir Starmer před týdnem Mandelsona kvůli jeho napojení na Epsteina odvolal z funkce.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Elon Musk minulý týden ztratil pozici nejbohatšího člověka světa. Ve prospěch spolumajitele Oraclu Larryho Ellisona. Nebyl by to ale on, kdyby hned s něčím nepřišel.

Šéf Tesly Elon Musk minulý týden nakoupil akcie výrobce elektromobilů Tesla v hodnotě zhruba 1 miliardy dolarů, vyplývá z burzovního hlášení, o kterém informovala americká média. Akcie Tesly před otevřením trhu v USA proto prudce vzrostly.

Musk koupil přibližně 2,57 milionu akcií za ceny v rozmezí 371 až 396 dolarů. A to ve chvíli, kdy správní orgány Tesly rozhodly o odměně pro Muska ve výši jednoho bilion dolarů. Bonus je podmíněn splněním řady mimořádně náročných cílů během příštích deseti let.

Podle Financial Times předsedkyně představenstva Tesly Robyn Denholmová rozhotnutí rady obhajovala, označila Muska za „vůdce své generace“ a uvedla, že nejlepším způsobem, jak optimalizovat budoucnost Tesly, je udržet Muska v jejím čele. 

Papežovi se Elon nelíbí

Není to jediná věc, kterou výstřední miliardář vyvolal světovou pozornost. Během víkendu se několikrát vyjadřoval k politice, většinou ve smyslu obhajoby ultrapravicových názorů.

Navzdory tomu, že ultrapravicoví ideologové se často zaštiťují konzervativním křesťanstvím, Elona Muska kritizoval papež Lev ve svém prvním rozhovoru v nové roli. V interview zveřejněném o víkendu papež Lev označil Muska jako příklad takového bohatství, které podle něj podkopává „hodnotu lidského života, rodiny a společnosti.“ Vadí mu rostoucí nerovnost ve společnosti. 

„Generální ředitelé, kteří před 60 lety vydělávali čtyř- až šestinásobek toho, co dostávali dělníci, dnes – podle posledního údaje, který jsem viděl – berou 600násobek průměrné mzdy pracovníků,“ uvedl Leo v rozhovoru poskytnutém pro připravovanou španělsky psanou biografii, kterou brzy vydá nakladatelství Penguin Peru. V Peru nynější papež řadu let sloužil.

Kritika katolického vůdce – a jeho varování před ztrátou „vyššího smyslu lidského života“ – přichází uprostřed debaty o obrovském bohatství a moci, které se hromadí v rukou elity Silicon Valley, a o jejich dopadech na celý svět.

Maďarský premiér Viktor Orbán na svém účtu na sociální síti X ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu, informuje agentura AFP. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů právního státu, podle článku v deníku Die Welt zločinecké sítě ve Švédsku zneužívají děti jako vrahy, protože vědí, že tamní systém je nedokáže potrestat. Jeho švédský protějšek Ulf Kristersson okamžitě reagoval a označil Orbánova tvrzení za skandální lži, píše AFP, podle které navíc Orbán text německého listu parafrázoval chybně.

„Země, která byla kdysi známá pořádkem a bezpečností, se nyní hroutí,“ napsal Orbán na X. „Více než 280 nezletilých zatčených za vraždu, rodiny žijící ve strachu. Je to srdcervoucí. Švédský lid si zaslouží víc!“ dodal maďarský premiér.

„Nic překvapivého od muže, který rozkládá právní stát ve své vlastní zemi. Orbán je zoufalý před nadcházejícími maďarskými volbami,“ reagoval na stejné síti Kristersson.

Michal Strnad, majitel CSG

Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Leaders

Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.

nst

Přečíst článek

Čísla, která Orbán citoval z článku v Die Welt, původně přinesla agentura AFP a pocházejí od švédské prokuratury. Číslo 280, které Orbán uváděl jako počet nezletilých zatčených za vraždu, ve skutečnosti představuje 280 dívek ve věku 15 až 17 let, které byly v roce 2024 stíhány za jednu ze tří kategorií trestných činů. Uváděnými kategoriemi jsou vražda, zabití včetně neúmyslného zabití a napadení, jak vyplývá z informací státního zastupitelství, píše AFP.

Z těchto 280 případů se v roce 2024 jednalo o čtyři případy vraždy a zabití a 277 případů napadení. „Jedna osoba byla stíhána ze všech tří kategorií trestných činů, proto je tam rozdíl jednoho případu,“ vysvětlila Kristina Klerdalová, analytička švédského státního zastupitelství. Tato data také nemusí nutně souviset s organizovaným zločinem, dodává AFP.

Podle Švédské národní rady pro prevenci zločinu (BRA), bylo ve Švédsku v roce 2024 zaznamenáno 92 případů vražd a zabití, což je nejnižší úroveň od roku 2014.

Podle AFP je Maďarsko už řadu let terčem kritiky ze strany Evropské unie kvůli problémům s dodržováním principů právního státu. Evropská komise ve své šesté výroční zprávě uvedla, že Maďarsko v oblasti transparentnosti soudnictví, nezávislosti médií a ochrany občanské společnosti neprokázalo žádný pokrok.

