Trump zvažuje vyslání Rubia na evropská jednání s Ukrajinou

Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na sobotní jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Server Axios napsal, že schůzka se uskuteční na úrovni poradců pro národní bezpečnost z Ukrajiny, Francie, Británie a Německa. Zda se jednání zúčastní americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, podle serveru není v tuto chvíli jasné.

Trump americkou účast podmínil šancí schůzky na úspěch. Jednání se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině. "Sobotního jednání v Evropě se zúčastníme, pokud se budeme domnívat, že je dobrá šance na úspěch," uvedl Trump. Již ve čtvrtek Bílý dům uvedl, že americký prezident je velmi otrávený postupem obou stran a že se Spojené státy odmítají účastnit bezvýsledných jednání.

Nejmenovaný představitel Bílého domu a další informovaný zdroj serveru Axiosu sdělili, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři chtějí také uskutečnit společný telefonát s Trumpem, ale termín rozhovoru zatím nebyl domluven.

Spojené státy, Ukrajina a evropské země, které podporují Kyjev, vedou v posledních týdnech jednání na různých úrovních, která podnítil americký návrh na zastavení ruské války na Ukrajině. Podle informací tisku původní americký návrh doznal změn.

Ve středu Ukrajina zaslala Spojeným státům svůj upravený text. Zelenskyj ve čtvrtek označil za hlavní sporné body v jednáních s Američany budoucí postavení Donbasu a také Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska. K eventuálním územním ústupkům by se podle něj měl vyjádřit ukrajinský lid v referendu či volbách.

Ruská centrální banka oznámila, že u moskevského soudu kvůli svým zmrazeným aktivům žaluje finanční společnost Euroclear, kde se většina těchto aktiv nachází. Informovala o tom agentura Reuters. Banka také za protiprávní označila plány Evropské unie ohledně použití zmrazených aktiv.

Mezinárodní středisko pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii ruská banka podle agentury žaluje kvůli podle ní škodlivému jednání, jenž ovlivnilo na její možnosti nakládat s finančními prostředky a cennými papíry.

"Mechanismus přímého nebo nepřímého použití aktiv ruské centrální banky a další formy nepovoleného nakládání s nimi jsou nelegální a v rozporu s mezinárodním právem, včetně principů suverénní neporušitelnosti aktiv," tvrdí banka.

V prohlášení ruská finanční instituce reagovala na tiskovou zprávu Evropské komise ze začátku tohoto měsíce, v níž unijní exekutiva představila dvě řešení na podporu financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027, píše Reuters. Jedním z návrhů je takzvaná reparační půjčka Kyjevu, což by znamenalo půjčit si hotovostní zůstatky od finančních institucí v EU, které drží zmrazená aktiva ruské centrální banky.

Ta zůstala v zemích unie zablokována poté, co kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 uvalily státy EU na Rusko sankce. Tyto prostředky jsou především právě v systému Euroclear v Belgii, kde je podle listopadových údajů zadržováno 193 miliard eur (necelých 4,7 bilionu korun), ale také například v Lucembursku a některých dalších zemích unie, včetně Německa. Využití těchto prostředků k zajištění půjčky Ukrajině by podle ruských představitelů vyvolalo "tu nejtvrdší reakci" Moskvy.

Vlády zemí Evropské unie se dnes podle diplomatů chtějí dohodnout na zmrazení aktiv ruské centrální banky na neurčitou dobu. Vyhnuly by se tím prodlužování zmrazení každého půl roku, které vyžaduje jednomyslný souhlas všech zemí bloku. Ruská národní banka vzkázala, že zavedení tohoto plánu do praxe by napadla u soudů v Rusku, u justičních institucí jiných států i u mezinárodních organizací a arbitrážních tribunálů. Euroclear, vláda Belgie, kde tato instituce sídlí, ani Evropská komise se k prohlášením ruské centrální banky nevyjádřily.

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

Gastronomická skupina Coloseum Holding přišla o možnost obchodovat své akcie na trhu START. Pražská burza emisi definitivně stáhla poté, co společnost dlouhodobě neplnila informační povinnosti, zejména nezveřejnila finanční výsledky za rok 2024. Burza o tom informovala na svém webu. Na skutečnost jako první upozornily Seznam Zprávy.

Burza pozastavila obchodování už v září

Podle mluvčího pražské burzy Jiřího Kovaříka burza reagovala na opakované ignorování výzev k doplnění dokumentace. „Emitent nesplnil povinné informační požadavky ani přes opakované výzvy, což vyústilo nejprve v pozastavení obchodování a posléze v samotné stažení z burzy,“ uvedl Kovařík pro SZ Byznys.

Obchodování bylo pozastaveno 9. září, avšak ani během tří měsíců firma auditované výsledky nedodala. Proto burza rozhodla o definitivním vyřazení emise k 10. prosinci.

Nenaplněné ambice, problémy a pád 

Coloseum Holding vstoupil na trh START v roce 2022. Od investorů tehdy získal 40 milionů korun – méně, než byl původní plán, který počítal s více než 100 miliony. Kapitál měl pomoci snížit zadlužení a umožnit další rozvoj sítě restaurací.

Realita však dopadla opačně: akcie od vstupu na burzu výrazně ztratily hodnotu, firma omezovala expanzi a zavírala některé pobočky, skupina procházela restrukturalizací a komunikace s investory vázla, srtejně tak plnění povinností emitenta.

Léta bez informací

Trh START je určen pro menší a střední firmy, které mají za povinnost pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření a další klíčové dokumenty.
Coloseum však podle burzy neplnilo ani základní informační standardy.

Vyřazení neznamená konec společnosti, ale omezí její možnosti získávat kapitál. Akcie lze nyní převádět pouze mimoburzovně.

Skupina, pod níž patří například Pizza Coloseum či Pivovar Národní, se k rozhodnutí burzy dosud veřejně nevyjádřila.

