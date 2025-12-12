Trump zvažuje vyslání Rubia na evropská jednání s Ukrajinou
Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na sobotní jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Server Axios napsal, že schůzka se uskuteční na úrovni poradců pro národní bezpečnost z Ukrajiny, Francie, Británie a Německa. Zda se jednání zúčastní americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, podle serveru není v tuto chvíli jasné.
Trump americkou účast podmínil šancí schůzky na úspěch. Jednání se zřejmě budou týkat návrhu Spojených států na ukončení války na Ukrajině. "Sobotního jednání v Evropě se zúčastníme, pokud se budeme domnívat, že je dobrá šance na úspěch," uvedl Trump. Již ve čtvrtek Bílý dům uvedl, že americký prezident je velmi otrávený postupem obou stran a že se Spojené státy odmítají účastnit bezvýsledných jednání.
Nejmenovaný představitel Bílého domu a další informovaný zdroj serveru Axiosu sdělili, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři chtějí také uskutečnit společný telefonát s Trumpem, ale termín rozhovoru zatím nebyl domluven.
Spojené státy, Ukrajina a evropské země, které podporují Kyjev, vedou v posledních týdnech jednání na různých úrovních, která podnítil americký návrh na zastavení ruské války na Ukrajině. Podle informací tisku původní americký návrh doznal změn.
Ve středu Ukrajina zaslala Spojeným státům svůj upravený text. Zelenskyj ve čtvrtek označil za hlavní sporné body v jednáních s Američany budoucí postavení Donbasu a také Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska. K eventuálním územním ústupkům by se podle něj měl vyjádřit ukrajinský lid v referendu či volbách.
