WSJ: USA vysílají na Blízký východ expediční jednotku námořní pěchoty

Spojené státy podle deníku The Wall Street Journal vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. Krok přichází v době, kdy íránské útoky výrazně narušily lodní dopravu v Hormuzském průlivu, jedné z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy na světové trhy.
Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. Informoval o tom deník The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož k rozhodnutí dochází v době, kdy íránské útoky výrazně omezily lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro transport ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu zatím odmítlo komentovat.
Nasazení expediční jednotky, která může čítat až 2500 příslušníků námořní pěchoty, podle WSJ schválil ministr obrany Pete Hegseth na žádost velitelství amerických ozbrojených sil pro oblast Blízkého východu.
Skoro by se dalo konstatovat, že kam přijde pravicový populismus, tam brzy vypukne chaos, a politika se změní v absurdní podívanou. Třeba kvůli vzestupu Donalda Trumpa je svět nepředvídatelnějším a brutálnějším místem. Populističtí lídři ukazují, že umí vyhrát volby, ale s vládnutím si většinou nevědí rady.
K eskalaci napětí v regionu došlo poté, co Spojené státy a Izrael podnikly údery proti Íránu s deklarovaným cílem zabránit Teheránu v získání jaderných zbraní. Írán a jeho spojenci následně zahájili odvetné útoky pomocí dronů, balistických střel a raket, které míří nejen na Izrael a americké vojenské objekty v regionu, ale také na civilní cíle v některých arabských zemích.
Boje v oblasti zároveň výrazně narušily provoz v Hormuzském průlivu. Ten patří mezi nejdůležitější námořní trasy na světě – proudí jím významná část světových dodávek ropy a zemního plynu. Omezení dopravy proto vedlo k růstu cen energetických surovin na světových trzích.
Tragický omyl Američanů? Za smrt 168 dětí v íránské škole mohla střela Tomahawk
Legendární „Black Strat“ Davida Gilmoura přepsala dějiny aukcí. Ikonická kytara Pink Floyd se prodala za rekordních 14,5 milionu dolarů
Jedna z nejslavnějších elektrických kytar v historii rocku změnila majitele. Černý Fender Stratocaster, na který David Gilmour nahrál zásadní alba skupiny Pink Floyd, se v aukční síni Christie's prodal za více než 14,5 milionu dolarů. Nástroj, známý mezi fanoušky jako „Black Strat“, tak výrazně překonal dosavadní rekord mezi draženými kytarami.
Elektrická kytara Fender Stratocaster, kterou David Gilmour koupil na začátku 70. let v New Yorku, patří k nejikoničtějším nástrojům moderní hudby. Právě na tento černý model vznikla řada nejslavnějších kytarových partů v historii rocku a nástroj se stal neoddělitelnou součástí zvuku Pink Floyd v jejich nejúspěšnějším období.
Gilmour s kytarou vystupoval a nahrával především mezi lety 1972 a 1983, kdy kapela vydala několik zásadních alb. Patří mezi ně například kultovní deska The Dark Side of the Moon, která patří k nejprodávanějším nahrávkám všech dob, nebo album Wish You Were Here. Nástroj je slyšet také v legendárních kytarových sólech ve skladbách jako Comfortably Numb nebo Time.
V aukci newyorské pobočky Christie's se kytara prodala během pouhých 21 minut od zahájení dražby. Výsledná cena více než 14,5 milionu dolarů (zhruba 310 milionů korun) z ní učinila nejdražší kytaru, která kdy byla prodána v aukci. Dosavadní rekord držel nástroj frontmana skupiny Nirvana Kurt Cobain, prodaný v roce 2020 za přibližně šest milionů dolarů.
Rekordní prodej je o to pozoruhodnější, že kytara nese jasné stopy dlouhého používání – na těle jsou patrné škrábance, oděrky i drobné úpravy, které Gilmour během let provedl. Právě tyto známky „pracovního nástroje“ však podle expertů zvyšují její historickou i sběratelskou hodnotu.
New Orleans: město, kde jazz potkává historii a moučkový cukr
New Orleans je město kontrastů – hlučné i melancholické, sladké i drsné. Voní kávou a beignety, zní jazzem z ulic, ale zároveň připomíná těžkou minulost amerického Jihu. Kdo jednou projde jeho uličkami, pochopí, proč se mu říká nejbarevnější město Spojených států.
Nástroj byl součástí sbírky amerického miliardáře Jima Irsaye, majitele týmu NFL Indianapolis Colts a známého sběratele hudebních memorabilií. Irsay kytaru koupil v roce 2019 za zhruba pět milionů dolarů, takže její hodnota se během několika let téměř ztrojnásobila.
Aukce přinesla rekordní částky i u dalších nástrojů. Kytara, na kterou Kurt Cobain hrál ve videoklipu k písni Smells Like Teen Spirit, se prodala za 6,9 milionu dolarů a vytvořila nový rekord mezi jeho nástroji. Vysokou cenu získala také zakázková kytara kytaristy Jerry Garcia ze skupiny Grateful Dead, která se vydražila za 11,6 milionu dolarů.
Podle odborníků rekord potvrzuje rostoucí zájem sběratelů o historické hudební nástroje. Ty se v posledních letech stávají nejen kulturním artefaktem, ale i investicí – zvlášť pokud jsou spojeny s ikonickými hudebníky a nahrávkami, které formovaly dějiny populární hudby.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Výrobce akordeonů končí po 105 letech s výrobou, smetla jej levná čínská konkurence
Ministr Igor Červený odvolal ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Bez vysvětlení, bez představení nové koncepce a bez širší debaty. V české politice to obvykle znamená jediné: plán možná existuje, ale veřejnost se o něm dozví až ve chvíli, kdy bude pozdě něco řešit.
Dle ekologů může jít navíc jen o první krok. Na řadě má být údajně i ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. O jeho místo se má ucházet bývalý ředitel Jiří Mánek, jehož působení bylo v minulosti spojeno s prosazováním rozsáhlejších zásahů v cenných částech parku a s kritikou konceptu divočiny. Pokud by se ministerstvo skutečně vydalo touto cestou, znamenalo by to návrat k debatám, které se zdály být v české ochraně přírody už dávno uzavřené.
„Zastavte destrukci národních parků.“ Hnutí Duha apeluje na Babiše kvůli Motoristům
Ekologické Hnutí Duha vyzvalo v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zabránil destrukci životního prostředí a národních parků koaliční stranou Motoristé sobě. Vláda se podle hnutí vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se podle něj chystá odvolat ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného.
Celý vývoj přitom zapadá do širšího politického kontextu. Motoristé sobě dlouhodobě vystupují proti environmentálním regulacím a staví svou identitu na kritice zelené politiky. Zmocněnec vlády Filip Turek tento postoj otevřeně prosazuje. Ministr Igor Červený zase o národních parcích často hovoří především jazykem omezení a nákladů.
Taková perspektiva ale snadno přehlíží základní smysl národních parků. Národní parky totiž nevznikly proto, aby maximalizovaly turistický provoz ani aby sloužily jako testovací polygon pro hospodářské nápady aktuální vlády. Jejich smyslem je chránit území, která jsou natolik cenná, že v nich má příroda přednost před lidskými plány.
Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Pokud se tento princip začne rozvolňovat personálními rošádami a politickými signály, důsledky mohou být velmi konkrétní. Oslabení ochrany, větší tlak na využívání území a návrat sporů, které česká ochrana přírody řešila celé roky.
A pak se nabízí otázka, která dnes může znít jako nadsázka. Jak dlouho potrvá, než někdo přijde s návrhem zpřístupnit Sněžku autem?
Možná je to absurdní představa. Jenže v české politice často platí jednoduché pravidlo. Nejdřív se vymění lidé, pak se změní pravidla, a nakonec se zjistí, že i na vrchol nejvyšší hory by se vlastně docela hodila silnice.
„Zastavte destrukci národních parků.“ Hnutí Duha apeluje na Babiše kvůli Motoristům