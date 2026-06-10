Trump hrozí Íránu tvrdými útoky, pokud nebude dohoda
Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími tvrdými útoky, pokud Teherán nepodepíše mírovou dohodu se Spojenými státy. Washington už v noci na dnešek provedl údery v jižním Íránu jako odvetu za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem.
Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Írán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Informuje o tom agentura Reuters.
Trump: Obnovíme bombardování
„Budeme na ně útočit, budeme útočit velmi tvrdě, obnovíme bombardování,“ řekl podle Reuters Trump novinářům v Bílém domě. Reagoval tak na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem.
USA provedly odvetné údery
Spojené státy provedly v jižním Íránu údery, které označují za odvetu za sestřelení amerického vrtulníku nad strategicky významnou námořní trasou. Teherán podle tamních médií popřel, že by nad úžinou podnikal útočné aktivity.
V Perském zálivu se znovu rozhořela vojenská výměna mezi USA a Íránem. Po sestřeleném vrtulníku Apache nad Hormuzem přišla americká odpověď. Americké síly zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a radarová zařízení, Írán následně vyslal balistické střely a drony na americké základny v regionu.
Hormuz znovu hoří. USA a Írán si vyměnily vojenské údery
Politika
V Perském zálivu se znovu rozhořela vojenská výměna mezi USA a Íránem. Po sestřeleném vrtulníku Apache nad Hormuzem přišla americká odpověď. Americké síly zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a radarová zařízení, Írán následně vyslal balistické střely a drony na americké základny v regionu.
Írán zároveň ohlásil protiútoky na americké základny v regionu, mimo jiné v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Nejnovější vývoj tak dál zvyšuje napětí mezi Washingtonem a Teheránem.
Dohoda podle Trumpa čeká na podpis
„Chceme dohodu, která bude smysluplná, která bude fungovat,“ řekl Trump o jednáních s Íránem. Podle amerického prezidenta Teherán souhlasil, že nebude usilovat o jaderné zbraně, dohodu je ale ještě třeba podepsat. Írán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje.