Dovoz kratomu do Česka láme rekordy, loni dosáhl 490 tun
Import kratomu do České republiky dál výrazně roste. Podle Celní správy se loni dovezlo rekordních 490 tun této látky, což odpovídá až stovkám milionů dávek. Zároveň přibývá uživatelů i případů spojených se zdravotními komplikacemi.
Do České republiky bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun více. Od roku 2021 se import této látky ze zemí mimo Evropskou unii zvýšil přibližně šestnáctinásobně. Uvedla mluvčí Celní správy Hana Štaffová.
Podle odhadů odpovídá dovezené množství zhruba 160 až 250 milionům jednotlivých dávek. Prudký nárůst dovozu souvisí s rostoucí oblibou kratomu mezi českými uživateli. Zkušenost s jeho užíváním má podle Zprávy o nelegálních drogách v ČR několik procent dospělých a více než desetina mladých lidí.
Kratom a jeho extrakt jsou v České republice nově zařazeny mezi psychomodulační látky s nízkým rizikem. Jejich prodej je legální, ale podléhá přísné regulaci. Látku si mohou zakoupit pouze osoby starší 18 let ve specializovaných kamenných prodejnách. Ty mohou provozovat také e-shopy, avšak pouze jako doplněk k fyzickému obchodu. Prodej prostřednictvím automatů je zakázán.
Navzdory regulaci však úřady evidují i negativní dopady spojené s užíváním kratomu. Policie za loňský rok zaznamenala v celé České republice 17 úmrtí, která s jeho užíváním souvisela.
Odborníci dlouhodobě upozorňují, že přestože je kratom často vnímán jako „mírnější“ alternativa k jiným psychoaktivním látkám, může při pravidelném nebo nadměrném užívání vést k závislosti či zdravotním komplikacím. Rychle rostoucí dovoz tak podle nich signalizuje nejen silnou poptávku, ale i potřebu dalšího sledování dopadů nové regulace.