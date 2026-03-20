Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Dovoz kratomu do Česka láme rekordy, loni dosáhl 490 tun

Dovoz kratomu do Česka láme rekordy, loni dosáhl 490 tun

Dovoz kratomu výrazně roste
ČTK
nst
nst

Import kratomu do České republiky dál výrazně roste. Podle Celní správy se loni dovezlo rekordních 490 tun této látky, což odpovídá až stovkám milionů dávek. Zároveň přibývá uživatelů i případů spojených se zdravotními komplikacemi.

Do České republiky bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun více. Od roku 2021 se import této látky ze zemí mimo Evropskou unii zvýšil přibližně šestnáctinásobně. Uvedla mluvčí Celní správy Hana Štaffová.

Podle odhadů odpovídá dovezené množství zhruba 160 až 250 milionům jednotlivých dávek. Prudký nárůst dovozu souvisí s rostoucí oblibou kratomu mezi českými uživateli. Zkušenost s jeho užíváním má podle Zprávy o nelegálních drogách v ČR několik procent dospělých a více než desetina mladých lidí.

Názory

Kratom a jeho extrakt jsou v České republice nově zařazeny mezi psychomodulační látky s nízkým rizikem. Jejich prodej je legální, ale podléhá přísné regulaci. Látku si mohou zakoupit pouze osoby starší 18 let ve specializovaných kamenných prodejnách. Ty mohou provozovat také e-shopy, avšak pouze jako doplněk k fyzickému obchodu. Prodej prostřednictvím automatů je zakázán.

Navzdory regulaci však úřady evidují i negativní dopady spojené s užíváním kratomu. Policie za loňský rok zaznamenala v celé České republice 17 úmrtí, která s jeho užíváním souvisela.

Politika

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že přestože je kratom často vnímán jako „mírnější“ alternativa k jiným psychoaktivním látkám, může při pravidelném nebo nadměrném užívání vést k závislosti či zdravotním komplikacím. Rychle rostoucí dovoz tak podle nich signalizuje nejen silnou poptávku, ale i potřebu dalšího sledování dopadů nové regulace.

Související

Sběratelství láká i investory. Jarní veletrh v Praze nabídne zlato, raritní mince i unikátní bankovky

Sběratelský veletrh se blíží
Stanislav Šulc / Newstream
nst
nst

Investiční kovy, vzácné sběratelské předměty i bezplatné oceňování sbírek. Jarní veletrh Sběratel v Praze přivítá desítky obchodníků z celé Evropy a ukáže, že sběratelství není jen koníček, ale i alternativní investiční příležitost.

Pražský hotel Olympik hostí ve dnech 20. a 21. března jarní edici veletrhu Sběratel, který patří k největším setkáním sběratelů ve střední Evropě. Do metropole dorazí více než 80 prodejců nabízejících mince, bankovky, poštovní známky, pohlednice i starožitnosti. Vedle tradičních sběratelských položek bude významnou součástí nabídky také investiční zlato a stříbro.

Podle organizátorů akce představuje veletrh zajímavou příležitost pro ty, kteří hledají alternativní formy zhodnocení kapitálu. „Pokud někdo uvažuje o investicích, které obstály i v nejistých obdobích, je veletrh ideálním místem k nákupu,“ uvádí ředitel akce Jindřich Jirásek. Výhodou je přímý kontakt s obchodníky bez prostředníků, což zvyšuje transparentnost i důvěru při nákupu.

Sběratelství však není jen o investicích. Pro řadu návštěvníků zůstává především koníčkem, který přináší radost i odreagování. Každý sběratelský předmět má vlastní příběh a může postupem času získat na hodnotě, což z této záliby činí kombinaci osobního zážitku a potenciálního finančního zisku.

Letošní ročník nabídne i atraktivní doprovodný program. Poprvé bude k dispozici suvenýrová 0eurová bankovka s motivem legendárního motocyklu Jawa 50/20 Pionýr. Návštěvníci si mohou prohlédnout také tematickou výstavu věnovanou nadzvukovému letounu Concorde, který se objevil na poštovních známkách řady zemí.

Součástí veletrhu bude i mobilní pošta České pošty se speciálním příležitostným razítkem vydaným k této události. Zájemci mohou využít také bezplatnou poradenskou službu – odborníci na místě ocení přinesené mince, známky, bankovky, autogramy či starožitnosti.

Související

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty jsou dnes dostupnější než v roce 2022. Politické spory ale realitu zjednodušují

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty jsou dnes dostupnější než v roce 2022. Politické spory ale realitu zjednodušují
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ceny benzínu a nafty v Česku v posledních týdnech rostou a znovu se stávají politickým tématem. Ve srovnání s krizovým obdobím po začátku ruské invaze na Ukrajinu 2022 jsou však při zohlednění mezd pro domácnosti i firmy stále relativně příznivější. Přesto část opozice volá po rychlém snížení spotřební daně – podobně razantní postup ale před čtyřmi lety sama neuplatnila.

Růst cen pohonných hmot v Česku znovu otevírá debatu o tom, zda by stát měl zasáhnout například snížením spotřební daně. Historické srovnání však ukazuje, že současná situace není z hlediska kupní síly domácností tak dramatická, jak by se mohlo zdát.

Podle dat společnosti CCS z 18. března 2026 stál litr benzínu 39,04 koruny a nafty 43,15 koruny. Průměrná cena pohonných hmot tak činila přibližně 41,10 koruny za litr. Při průměrné čisté mzdě 38 680 Kč si dnes může člověk za svůj příjem pořídit zhruba 941 litrů paliva.

Pro srovnání: v březnu 2022, krátce po začátku války na Ukrajině, dosáhly ceny paliv svého tehdejšího vrcholu. Litr benzínu stál 47,26 koruny a nafty 49,41 koruny, v průměru tedy 48,34 koruny. Průměrná čistá mzda tehdy činila 31 869 koruny, což odpovídá zhruba 659 litrům pohonných hmot.

Rozdíl je výrazný, dnes si lze za průměrnou mzdu koupit přibližně o 280 litrů více než tehdy. Pokud by měly být pohonné hmoty vůči příjmům stejně „drahé“ jako v roce 2022, odpovídala by jejich aktuální cena zhruba 58 až 59 korunám za litr.

Takové srovnání ale má svá omezení. Průměrná mzda neodráží situaci všech domácností a zejména nízkopříjmové skupiny mohou zdražování vnímat citlivěji. Ještě výraznější dopady pak mají ceny paliv na firmy, zejména v dopravě či zemědělství, kde tvoří významnou část nákladů.

Politickou debatu komplikuje i srovnání reakcí vlád. V roce 2022 kabinet Petra Fialy přistoupil ke snížení spotřební daně až s odstupem několika týdnů, opatření bylo schváleno 6. dubna a začalo platit v červnu. Tehdejší postup byl ovlivněn nejistotou ohledně dalšího vývoje cen energií i dopadů na veřejné finance.

Dnes část opozičních politiků požaduje podobný krok výrazně rychleji, přestože jsou ceny paliv v poměru k příjmům nižší než tehdy. Tento rozdíl v přístupu však odráží i běžnou dynamiku politiky: opozice zpravidla tlačí na okamžitá opatření, zatímco vláda zvažuje širší rozpočtové dopady.

Současná situace tak ukazuje, že ačkoli nominální ceny paliv rostou, jejich reálná dostupnost zůstává ve srovnání s krizovým rokem 2022 příznivější. Debata o případných zásazích státu proto není jen otázkou čísel, ale i politického pohledu na to, kdy a jak má vláda reagovat.

