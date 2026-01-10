I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Nový magazín právě vychází!

Užito se svolením Radka Úlehly
Petra Nehasilová
Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Panelový dům bývá často symbolem kompromisu. Tento byt nad Prahou ale ukazuje, že i typová architektura minulých dekád může nabídnout kvalitní životní prostor.

Byt se nachází vysoko nad městem a nabízí otevřený výhled na pražské nebe. Blízká dopravní tepna zde nepůsobí jako rušivý element, ale spíše jako připomínka energie velkoměsta a neustálého pohybu, který k současnému životnímu stylu neodmyslitelně patří. Právě kontrast klidu interiéru a dynamiky okolí se stal klíčovým tématem návrhu.

„Inspiraci jsme našly v obrazu otevřeného obzoru a ve světě jachtingu – prostředí, kde se potkává svoboda, pohyb a klid v jeden harmonický celek. Tento příběh jsme přenesly do interiéru pomocí promyšlené práce s materiály, barvami i světlem,“ přibližují autorky návrhu architektky Iva Hájková a Kateřina Šmardová z Iva Hajkova Studio.

Beton jako hodnota, ne problém

„Beton, charakteristický pro panelovou výstavbu, jsme nepovažovaly za problém, ale za hodnotu. Očištěné a jemně retušované betonové plochy se staly přiznaným prvkem interiéru a dodávají mu autenticitu i současný výraz,“ dodávají architektky.

Dřevěná prkenná podlaha funguje jako paluba lodi, na níž se odehrává každodenní život. Modrá v několika odstínech se objevuje na kuchyni, knihovně i svítidlech a evokuje nekonečné moře kolem. Hliněná stěrka v ložnici pak symbolizuje klidné přistání, dno či pláž po dlouhé plavbě.

Dispozice původního 3+kk byla přetvořena na velkorysé 2+kk se samostatnou šatnou, která odpovídá současnému způsobu bydlení. Koupelna nabízí komfortní sprchový kout a chytře integrované úložné prostory, zatímco šatna poskytuje nejen dostatek místa pro oblečení, ale i praktickou niku pro jízdní kolo s možností nabíjení či zázemí pro úklidovou techniku.

Samozřejmostí je chytrá domácnost, zabezpečovací systém a důsledná práce s akustikou. Díky výměně původních oken za dřevohliníková s trojskly a instalaci vnitřních i venkovních rolet se byt stal překvapivě tichým a klidným místem.

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Objednáte si jídlo v aplikaci. Někde v zákulisí se miska rozjede po dopravním pásu, nad ní se otevřou zásobníky s ingrediencemi a přesně podle receptu do ní padají rukola, kuře nebo omáčka. Když něco dojde, systém pošle upozornění člověku, aby zásobu doplnil. Výsledkem je hotové jídlo, připravené rychleji než od kuchaře a pokaždé stejné. Tohle není sci-fi. Je to realita firmy Wonder Group, která masivně investuje do automatizace kuchyní a chce s restauracemi udělat totéž, co Amazon udělal s maloobchodem. Jak upozorňuje server agentury Bloomberg, tomuto trendu nahrávají i data.

Podle National Restaurant Association dnes pochází 73 procent návštěvnosti restaurací z rozvozu a jídla s sebou. Ještě v únoru 2020 to bylo 61 procent. Ziskové marže amerických restaurací zároveň od roku 2019 klesly o více než 30 procent, což vysvětluje, proč se celé odvětví stále víc upíná k automatizaci a technologickým řešením.

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Wonder chce změnit restaurace stejně jako Amazon změnil nakupování

Za Wonderem stojí Marc Lore, miliardář a veterán e-commerce. V minulosti prodal Diapers.com Amazonu a později vybudoval Jet.com, který koupil Walmart. Dnes tvrdí, že principy postavené na logistice, softwaru a škálování lze aplikovat i na jídlo. „Amazon vybírá, balí a odesílá. My vybíráme, vaříme, balíme a odesíláme,“ říká Lore.

Jedním z největších kroků Wonderu je nákup robotického systému pro přípravu jídel známého jako Infinite Kitchen, a to za 186 milionů dolarů. Jde o zařízení, které zabere celou místnost: dopravní dráha veze misky pod řadou vysokých zásobníků s ingrediencemi. Podle receptu systém ve správnou chvíli „vypustí“ rukolu, kuře nebo omáčku a misky se přitom jemně otáčejí, aby se vše rovnoměrně rozložilo. Když některá ingredience dojde, vyskočí upozornění a člověk zásobník doplní. Pokud něco chybí, miska absolvuje celý okruh znovu.

Tvůrci technologie tvrdí, že systém zvládne až 500 misek za hodinu, tedy zhruba desetkrát víc než jeden člověk.

Wonder už má na východním pobřeží USA desítky poboček, které připomínají malé „jídelní haly“. Zákazníci si vybírají z desítek různých menu: některá jsou spojena se známými šéfkuchaři nebo zavedenými podniky, jiná jsou značky vytvořené přímo Wonderem. Objednávky směřují hlavně přes aplikaci, případně přes iPady v prodejnách.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Na první pohled to může působit jako klasický food court, ve skutečnosti ale nejde o dvacet kuchyní v jedné místnosti. Základ jídel se často připravuje v centralizovaných provozech a v pobočkách se pak jídlo pouze dokončuje. Zaměstnanci bez vysoce specializovaného kuchařského výcviku pracují s přesně nastavenými kuchařskými zařízeními. Lore totiž tvrdí, že tajemství úspěchu není v hvězdném kuchaři u plotny, ale v technologii, která dokáže opakovat stejné výsledky pořád dokola.

Problém: lidé nechtějí jíst „jídlo z distribučního centra“

Firma se otevřeně inspiruje logistikou skladů, ale zároveň si uvědomuje, že jídlo je emocionální záležitost. „Je těžké lidem říct, že jejich večeře vznikla podobně jako balík z e-shopu,“ přibližuje jeden z manažerů společnosti Wonder.

Wonder zatím není plně robotická továrna na jídlo. V kuchyních stále pracují lidé, kteří dělají citlivější úkony, kompletují, kontrolují a balí hotové pokrmy. Směr je ale jasný, Infinite Kitchen má být dalším krokem k tomu, aby se vaření postupně změnilo v průmyslový proces. Dnes má Wonder na východním pobřeží USA zhruba 90 poboček. Společnost sází na to, že budoucnost gastronomie bude řízená softwarem a dopravníky. Otázkou je, jestli lidé chtějí jíst rychleji nebo jíst lépe.

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Hypoteční trh se nadechl: úvěry na bydlení vzrostly o desítky procent

peníze, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Zájem o financování bydlení byl loni druhý nejvyšší v historii Česka. Lidé si sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření za celkem 442 miliard korun, což byl meziroční nárůst o více než 46 procent, vyplývá to z odhadu skupiny ČSOB. Vyšší objem zatím byl jen v covidovém roce 2021.

Objem hypoték loni činil celkem 380 miliard korun, meziročně o téměř 50 procent více. Objem úvěrů ze stavebního spoření byl 62 miliard korun, což znamenalo v porovnání s předloňským rokem nárůst o 29,2 procenta.

„Poptávka domácností a občanů po financování bydlení v roce 2025 předčila naše původní očekávání. Snižování úrokových sazeb, růstový trend na trhu nemovitostí a inovace v produktové nabídce vedly k vysoké aktivitě kupujících,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek.

ČSOB, která je lídrem financování bydlení v Česku, loni podle něj poskytla finance k novému bydlení 32 700 domácnostem. V roce 2026 díky situaci na trhu bydlení a zlepšení české ekonomiky i pracovního trhu očekává skupina další silný rok. „Vzhledem k nedostatečné nabídce bytů i domů a jejich pomalé výstavbě, pozitivnímu prostředí pro růst ekonomiky a bezprecedentnímu zvýšení reálných mezd v minulých letech se dá čekat další oživení odložené poptávky po vlastním bydlení. Očekáváme asi třináctiprocentní meziroční růst na zhruba 502 miliard korun,“ odhadl Vašek.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nárůst počtu klientů se zájmem o financování bydlení předpokládá v příštím roce až o 20 procent, zatímco v případě hrubého odhadu dynamiky cen nemovitostí je jeho predikce jednociferná. Mezikvartální tempo růstu cen bytů se už celý loňský rok mírně zpomalovalo. „Zatímco v prvním kvartálu se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen. V roce 2026 očekáváme růstovou hranici nemovitostí obecně někde mezi pěti a deseti procenty,“ upozornil Vašek.

Zájem o menší byty

Velký zájem je podle místopředsedy představenstva ČSOB Hypoteční banky Miroslava Zetka o menší byty, které vyhledávají mladí lidé i investoři. Rodiny pak vyhledávají dispozice 3+kk a 3+1. Výrazně v posledních letech pak vzrostla poptávka po financování energeticky úsporného bydlení. Důvodem je ale například také to, že developeři staví převážně byty s energetickými štítky A nebo B.

Podle analýzy realitní platformy Sreality.cz se starší byty v Česku na konci loňského roku prodávaly za 82 091 korun za metr čtvereční a rodinné domy za 53 129 korun za metr čtvereční. Nejdražší jsou nové nemovitosti v Praze a v Brně. Nové byty v Praze stály podle analýzy Central Group, Skansky a Trigemy ve třetím čtvrtletí 173 305 korun za metr čtvereční. V Brně se pak podle dat developerské společnosti Trikaya metr čtvereční v průměru prodával za 143 300 korun.

ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která působí v Belgii a v zemích střední a východní Evropy.

