I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu
Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.
Panelový dům bývá často symbolem kompromisu. Tento byt nad Prahou ale ukazuje, že i typová architektura minulých dekád může nabídnout kvalitní životní prostor.
Byt se nachází vysoko nad městem a nabízí otevřený výhled na pražské nebe. Blízká dopravní tepna zde nepůsobí jako rušivý element, ale spíše jako připomínka energie velkoměsta a neustálého pohybu, který k současnému životnímu stylu neodmyslitelně patří. Právě kontrast klidu interiéru a dynamiky okolí se stal klíčovým tématem návrhu.
„Inspiraci jsme našly v obrazu otevřeného obzoru a ve světě jachtingu – prostředí, kde se potkává svoboda, pohyb a klid v jeden harmonický celek. Tento příběh jsme přenesly do interiéru pomocí promyšlené práce s materiály, barvami i světlem,“ přibližují autorky návrhu architektky Iva Hájková a Kateřina Šmardová z Iva Hajkova Studio.
Beton jako hodnota, ne problém
„Beton, charakteristický pro panelovou výstavbu, jsme nepovažovaly za problém, ale za hodnotu. Očištěné a jemně retušované betonové plochy se staly přiznaným prvkem interiéru a dodávají mu autenticitu i současný výraz,“ dodávají architektky.
Dřevěná prkenná podlaha funguje jako paluba lodi, na níž se odehrává každodenní život. Modrá v několika odstínech se objevuje na kuchyni, knihovně i svítidlech a evokuje nekonečné moře kolem. Hliněná stěrka v ložnici pak symbolizuje klidné přistání, dno či pláž po dlouhé plavbě.
Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.
Dispozice původního 3+kk byla přetvořena na velkorysé 2+kk se samostatnou šatnou, která odpovídá současnému způsobu bydlení. Koupelna nabízí komfortní sprchový kout a chytře integrované úložné prostory, zatímco šatna poskytuje nejen dostatek místa pro oblečení, ale i praktickou niku pro jízdní kolo s možností nabíjení či zázemí pro úklidovou techniku.
Samozřejmostí je chytrá domácnost, zabezpečovací systém a důsledná práce s akustikou. Díky výměně původních oken za dřevohliníková s trojskly a instalaci vnitřních i venkovních rolet se byt stal překvapivě tichým a klidným místem.
Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje," uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval.
Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely" vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.
