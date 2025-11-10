Kreml hájí invazi na Ukrajinu a tvrdí, že Západ drží válku při životě

Rusko má zájem vyřešit konflikt na Ukrajině politickými a diplomatickými prostředky, ale situace nikoliv jeho vinou uvázla na mrtvém bodě, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko invazi do sousední země vede skoro tři a tři čtvrtě roku.
Agentura Reuters připomíná, že americký prezident Donald Trump v pátek během schůzky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Bílém domě řekl, že si myslí, že válka skončí „v nepříliš vzdálené budoucnosti“.
„Není to naše vina“
Peskov zopakoval stanovisko Kremlu, že válka může skončit, jakmile Rusko dosáhne svých cílů, a že by preferovalo ukončit ji politickými a diplomatickými prostředky. Podle agentury Interfax obvinil Ukrajinu, že nemá zájem v jednáních pokračovat. „Podněcují ji k tomu Evropané, kteří se domnívají, že Ukrajina válku může vyhrát a zajistit své zájmy vojenskými prostředky,“ řekl mluvčí Kremlu. Vzhledem k situaci na frontě jde podle něho o iluzi. „Situace je ve slepé uličce a je v ní ne naší vinou,“ uvedl také.
Ukrajina a její evropští spojenci odmítají tvrzení Ruska, že blokují snahy o dosažení míru. Zástupci obou znepřátelených zemí se nesešli už déle než tři měsíce. Trump se snaží přesvědčit ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se sešli osobně, ale podle Kremlu by se takový summit mohl konat jedině v Moskvě, na což ukrajinská strana odmítá přistoupit. Zelenskyj o Putinovi říká, že svá prohlášení o tom, jak usiluje o mír, ve skutečnosti nemyslí vážně.
Peskov dnes také znovu odmítl spekulace západních médií o tom, že v nemilost Kremlu upadl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov poté, co ztroskotaly snahy o uspořádání summitu Putina a Trumpa v Budapešti. Mluvčí Kremlu doporučil lidem, aby spekulace západních médií ignorovali.
Ukrajina získá díky iniciativě Dárek pro Putina dvě střely s plochou dráhou letu Flamingo pojmenované po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců požadovanou částku 12,5 milionu korun za jeden den a oznámila, že ukrajinský výrobce dar zdvojnásobí a za vybrané peníze dodá dvě střely. Upozornil na to server Novinky.cz.
Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské veřejnoprávní stanice BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
Před týdnem The Daily Telegraph upozornil na interní audit v BBC, který na pochybení upozorňoval. Následně tlak na vedení BBC zesílil, což vedlo k rezignaci ředitele a šéfky zpravodajství. Jádrem kauzy je dokumentární pořad programu Panorama s kontroverzním sestříháním projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.
„Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi,“ zněl sestříhaný Trumpův projev. Ve skutečnosti ale interní zpráva uvedla, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla v 15. minutě proslovu a část o boji jako o život následovala o 54 minut později.
Někdejší ministr kultury, médií a sportu John Whittingdale prohlásil, že práce ředitele BBC je jedna z nejtvrdších v mediální branži. Společnost totiž vytváří tisíce hodin obsahu, ve kterém podle něj může dojít k chybám. Dodal, že nyní bylo od dřívějších pochybení odlišné to, že když zpráva Radě BBC o problémech informovala, nic se nedělo. I poté, co se taková informace dostala do médií, měla podle Whittingdalea zareagovat BBC rychleji.
Yelland dnes v pořadu BBC Radio 4 řekl, že rezignace vedení je výsledkem puče, protože Rada BBC práci Davieho a jeho týmu dlouhodoně podkopávala. Tvrdil také, že část rady kvůli tomu spolupracovala se znepřátelenými šéfredaktory deníků, jistým bývalým premiérem či nepřáteli veřejnoprávního vysílání.
Takové vyjádření ale odmítl bývalý šéfredaktor The Daily Telegraph Charles Moore. „Absolutně klíčovou věcí BBC pro její přežití je její nestrannost,“ řekl Moore. Poznamenal, že místo obviňování z puče je třeba posluchačům říct, co bylo v interní zprávě a jak závažná obvinění obsahuje.
Ke kauze se vyjádřil i někdejší ředitel zpravodajství BBC Roger Mosey, který v pořadu BBC Breakfast řekl, že je mu odchodu Davieho líto, ale že sestříhání Trumpova projevu bylo neobhajitelné. Poznamenal také, že BBC o tom věděla a očividně reagovala pomalu. Mosey rovněž poukázal na jisté vnitřní politikaření, kdy Rada BBC je rozdělená v názorech na zpravodajství a na to, jak by se zpravodajství mělo řídit.
Někdejší vedoucí pracovník stanice BBC One Peter Fincham označil odchod Davieho a Turnessové za smutný den pro BBC. Prohlásil ovšem, že jedním z nejhorších zvyků BBC je to, že je v pořádku hrát mrtvého brouka. „Ta zpráva je z května a oni neudělali vůbec nic,“ zdůraznil.
Deník The Guardian k odchodu vedení BBC napsal, že mu předcházela série týdenních útoků pravicových médií na veřejnoprávní stanici. Výpady zpochybňující nezaujatost BBC začaly zveřejněním zmíněné interní zprávy. Ke kritice se v uplynulém týdnu přidala i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která BBC označila za stoprocentně lživé zpravodajské médium a prohlásila, že britští daňoví poplatníci jsou nuceni platit účty za levičáckou propagandistickou mašinérii.
Internet běžící na 2G sítích už je pro většinu běžných uživatelů dávnou minulostí. Ve vlakové dopravě se přitom využívá dodnes. Následující roky se tak ponesou ve znamení technologické revoluce, protože třicet let starý komunikační systém GSM-R uvolní místo svému nástupci. Na vývoji celoevropského FRMCS standardu se podílí i česká firma TTC Marconi a podle Martina Bajera by první vlaky s novou technologií mohly vyjet už za tři roky.
Nový systém přinese vyšší zabezpečení, pokročilé datové služby nebo efektivnější komunikaci mezi lidmi, vozidly a infrastrukturou. Největší změnou ovšem bude automatizované řízení dopravy. „Trať budou za pár let tvořit čistě už jen koleje, řízení vlaků bude probíhat technologicky, ve virtuálním světě. Pomocí dat vlak dostane informaci, kdy a kde má zastavit,“ vysvětluje Martin Bajer. Mnohým jistě spolu s odstraněním semaforů naskočí otázka bezpečnosti, právě tu má ovšem nový systém zlepšit. „Dochází tady k úplné eliminaci případných lidských chyb. Až řízení převezmou technologie, vlak nikdy neprojede úsek na červenou. Pokud by si strojvedoucí výstrahy z jakýchkoli důvodů nevšiml, vlak to sám vyhodnotí a automaticky zastaví,“ zmiňuje Bajer.
Možná by se chtělo namítnout, že i technologie občas selžou – s tím ovšem systém FRMCS počítá. „Vždy je tam plán b. Třeba když vlak ztratí signál a znamenalo by to, že pojede naslepo, z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví a počká na opětovné navázání spojení. Pokud by výpadek trval déle, jsou tam další mechanismy, které umožní bezpečný průjezd vlaku s manuálním řízením,“ dodává s tím, že systém musí plnit zvýšené nároky na spolehlivost a bezpečnost. Železniční doprava je součástí kritické infrastruktury státu, žádné kompromisy se tu proto nepřipouští. Základem standardu jsou takzvané mission critical nebo také MCX služby, které se vyznačují vyšším zabezpečením proti zneužití a schopností zjednat si v síti prioritu. Právě na takové služby se TTC Marconi zaměřuje.
Vedle MCX služeb jsou pak základem standardu ještě 5G sítě, bez kterých to nepůjde. Podle Bajera nás právě v tomto ohledu čeká ještě spousta práce. Stávající pokrytí nestačí a bude třeba postupně přidávat. „Probíhá spolupráce s operátory, kteří si přirozeně chtějí pokrýt koridory 5G signálem, aby tuto službu mohli nabídnout cestujícím. Ekonomicky nedává žádný smysl, aby vedle sebe stály totožné stožáry se stejnou technologií, proto postupně dochází k synchronizaci,“ vysvětluje.
Pomohou evropské dotace, ve hře jsou i PPP projekty
Cílem spolupráce s operátory je přirozeně hlavně úspora prostředků, protože samotná implementace FRMCS bude představovat obrovské náklady. Sice není třeba nakupovat nové lokomotivy, dopravci přesto budou muset vlaky na chvíli odstavit, opatřit je novými zařízeními, moduly a technologiemi, zajistit certifikaci a vrátit je zpátky na koleje. To jsou další náklady, u kterých se počítá s evropskými fondy. Ty lze už dnes využít při pokrývání železničních koridorů 5G signálem, do budoucna by pak měly podat pomocnou ruku dopravcům právě při modernizaci vlaků. Kromě toho se pak především v souvislosti s vysokorychlostními tratěmi uvažuje o PPP projektech, tedy o zapojení soukromého sektoru.
Jak ovšem Martin Bajer zdůrazňuje, případné projekty bude třeba správně nastavit. „Půjde o obrovské zakázky s velkým objemem peněz. Je třeba dát pozor na to, aby se pak takové projekty vzhledem ke své povaze neotevřely jen hrstce nadnárodních společností. Tím by došlo k monopolizaci, a to nikdo nechceme. PPP projekty jsou zajímavý nástroj, mají ale také svá proti,“ upřesňuje a dodává, že klíčové je pořád hledat cesty, jak náklady snižovat. S tím do budoucna pomůže i samotný nový standard FRMCS. Velkou položkou v rozpočtu je dnes právě budování a údržba infrastruktury, třeba semaforů. Tyto náklady FRMCS výrazně sníží, protože potřebnou infrastrukturu „oseká“ na nejnutnější minimum. Navíc kromě kritických služeb dokáže zajistit i některé další, jako například monitorování tratí. Lidarové a kamerové systémy pomohou včas odhalit místa, která vyžadují údržbu.
Jeden systém pro celou Evropu
Výhodou je, že standard FRMCS se řeší v rámci celé Evropy. Výsledkem tak bude jednotný systém, který přijmou všechny státy, což výrazně usnadní a zrychlí mezinárodní vlakovou dopravu. Vlaky projíždějící napříč vícero státy už nebudou muset měnit komunikační systémy, ale budou umět komunikovat s FRMCS a 5G vysílači. Spolupráce je pak důležitá i při samotném vývoji a implementaci, protože našim dopravcům pomohou zkušenosti a poznatky z dalších zemí. „Třeba v Německu nebo Španělsku jsou dál, technologii už testují na zkušebních tratích, zatímco u nás se teprve řeší pokrytí 5G signálem. Na druhou stranu v obou případech se jedná o mnohem větší země, takže investice tam budou výrazně vyšší,“ říká Bajer.
Tvůrcem standardu FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) je Mezinárodní unie železnic (UIC). S ní spolupracuje Evropská unie železničního průmyslu UNIFE prostřednictvím svého výboru UNITEL, takže probíhá intenzivní spolupráce mezi železničáři a výrobními společnostmi. Členem výboru je i společnost TTC Marconi, která se podílí na vývoji aplikační části, tedy samotných funkčních služeb standardu. Její doménou jsou klienti pro hlasové dispečerské řízení, hlasové systémy a mobilní komunikace v železniční dopravě.
Na FRMCS se pracuje už dlouhé roky. Jednak proto, že stávající GSM-R postupně dožívá, dochází součástková základna a za deset let skončí podpora. Druhým důvodem je fakt, že technologie se posouvají dál mílovými kroky a ani tak konzervativní obor, jakým železnice bezesporu je, tuto skutečnost nemůže ignorovat. V tuto chvíli existuje druhá verze FRMCS, která zatím není komerčně nasaditelná, ale už má definované základní vlastnosti a probíhá její testování.
Testují se krizové složky standardu, přeshraniční provoz, tedy fungování roamingových služeb, a řada dalších věcí. „Je třeba otestovat, že je standard správně napsaný a že vše funguje, jak má. Výsledky stávajících testů se propíší do třetí verze systému a přidají se k nim zase další funkce. Tak budeme pokračovat, dokud nebudeme mít finální verzi vhodnou ke komerčnímu nasazení,“ upřesňuje Bajer, který počítá s tím, že první vlaky s novou technologií by mohly vyjet v roce 2028. Půjde sice jen o zkušební vlaky, už ale pojedou v ostrém provozu. Postupně se pak budou přidávat další. Masivnější nasazení FRMCS by pak mohlo přijít kolem roku 2030.
