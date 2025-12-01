Nový magazín právě vychází!

Šéf Revolutu naštval briské úředníky. Protože bydlí v Arábii

Nik Storonsky, zakladatel Revolutu
By Web Summit - HMZ_8748, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124956860
Brit ruského původu, zakladatel Revolutu Nik Storonskij, již není Britem. Osobní sídlo přesunul do Spojených arabských emirátů. Jen to zapomněl říci úřadům.

Na hvězdu fintechnového světa, devětatřicetiletého zakladatele litevské banky Revolut Nika Storonského, se dosud spíše smálo štěstí. Původem Rus, syn manažera Gazpromu, během dekády vytvořil banku, která expandovala do 40 zemí. Dekádu žije v Británii, stal se naturalizovaným občanem poté, co se po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 vzdal ruského občanství. Ovšem nyní se evidentně přesunul do Spojených arabských emirátů, a úřadům to neřekl.

Podle britských médií firemní dokument uvedl  generálního ředitele Revolutu jako rezidenta Spojených arabských emirátů. Litevký fintech zde čeká na plnou bankovní licenci.

Úředníci z ministerstva financí, Úřadu pro finanční etiku (FCA) a Bank of England se o změně místa pobytu Nika Storonského údajně poprvé dozvěděli poté, co Financial Times v říjnu informoval o změnách uvedených v dokumentech rejstříku Companies House pro jeho family office, že se jeho rezidence změnila z Velké Británie na SAE, zatímco dokumenty samotného Revolutu jej nadále uvádějí jako britského rezidenta. Regulátoři obvykle očekávají, že budou o takových změnách adres klíčových osob informováni dříve, než se objeví ve firemních dokumentech.

Úřednícii vyžádali vysvětlení a ujištění, že toto geografické rozdělení neovlivní fungování banky se sídlem v Londýně. Storonskij spoluzaložil Revolut — dnes největší evropský fintech — v roce 2015 a stále je jeho největším akcionářem i generálním ředitelem. Svou family office prý řídí z Dubaje, a Revolut prý informoval úřady o tom, že šéf už roky tráví čas mezi několika domovy v Londýně, Dubaji, Barceloně, Brazílii a USA.  „Revolut působí na 39 trzích a náš generální ředitel, Nik Storonskij, dělí svůj čas mezi Spojené království a naše klíčové mezinárodní regiony, což odráží globální povahu našeho podnikání. V jeho roli ani odpovědnostech ve společnosti Revolut nedošlo k žádné změně a jeho registrované údaje u Companies House zůstávají ve Spojeném království,“ uvedla firma. 

V posledním kole financování uzavřeném minulý týden byl Revolut oceněn na 75 miliard dolarů, protože má do konce tohoto roku získat britskou licenci. Minulý rok získal startup schválení pro počáteční licenci s omezeními po tříletém sporu s regulátory. 

Revolut proto zatím zůstává v regulační přechodné, takzvané „mobilizační fázi“, během níž může držet celkové vklady pouze do výše 50 tisíc liber. Od společností se očekává, že vybudují svou infrastrukturu, než opustí mobilizační fázi a stanou se plnohodnotnou bankou.

Plná licence společnosti Revolut je zdržována kvůli obavám, zda její kontrolní mechanismy rizik dokážou držet krok s rychlým růstem jejích zahraničních operací, jak již dříve informoval deník FT. Žádná společnost velikosti Revolutu – která má 65 milionů zákazníků ve zhruba 40 zemích – nikdy nevstoupila do mobilizační fáze.

