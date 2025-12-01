Šéf Revolutu naštval briské úředníky. Protože bydlí v Arábii
Brit ruského původu, zakladatel Revolutu Nik Storonskij, již není Britem. Osobní sídlo přesunul do Spojených arabských emirátů. Jen to zapomněl říci úřadům.
Na hvězdu fintechnového světa, devětatřicetiletého zakladatele litevské banky Revolut Nika Storonského, se dosud spíše smálo štěstí. Původem Rus, syn manažera Gazpromu, během dekády vytvořil banku, která expandovala do 40 zemí. Dekádu žije v Británii, stal se naturalizovaným občanem poté, co se po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 vzdal ruského občanství. Ovšem nyní se evidentně přesunul do Spojených arabských emirátů, a úřadům to neřekl.
Podle britských médií firemní dokument uvedl generálního ředitele Revolutu jako rezidenta Spojených arabských emirátů. Litevký fintech zde čeká na plnou bankovní licenci.
Úředníci z ministerstva financí, Úřadu pro finanční etiku (FCA) a Bank of England se o změně místa pobytu Nika Storonského údajně poprvé dozvěděli poté, co Financial Times v říjnu informoval o změnách uvedených v dokumentech rejstříku Companies House pro jeho family office, že se jeho rezidence změnila z Velké Británie na SAE, zatímco dokumenty samotného Revolutu jej nadále uvádějí jako britského rezidenta. Regulátoři obvykle očekávají, že budou o takových změnách adres klíčových osob informováni dříve, než se objeví ve firemních dokumentech.
Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.
Revolut stále nezískal plnou bankovní licenci v Británii
Money
Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.
Úřednícii vyžádali vysvětlení a ujištění, že toto geografické rozdělení neovlivní fungování banky se sídlem v Londýně. Storonskij spoluzaložil Revolut — dnes největší evropský fintech — v roce 2015 a stále je jeho největším akcionářem i generálním ředitelem. Svou family office prý řídí z Dubaje, a Revolut prý informoval úřady o tom, že šéf už roky tráví čas mezi několika domovy v Londýně, Dubaji, Barceloně, Brazílii a USA. „Revolut působí na 39 trzích a náš generální ředitel, Nik Storonskij, dělí svůj čas mezi Spojené království a naše klíčové mezinárodní regiony, což odráží globální povahu našeho podnikání. V jeho roli ani odpovědnostech ve společnosti Revolut nedošlo k žádné změně a jeho registrované údaje u Companies House zůstávají ve Spojeném království,“ uvedla firma.
V posledním kole financování uzavřeném minulý týden byl Revolut oceněn na 75 miliard dolarů, protože má do konce tohoto roku získat britskou licenci. Minulý rok získal startup schválení pro počáteční licenci s omezeními po tříletém sporu s regulátory.
Revolut proto zatím zůstává v regulační přechodné, takzvané „mobilizační fázi“, během níž může držet celkové vklady pouze do výše 50 tisíc liber. Od společností se očekává, že vybudují svou infrastrukturu, než opustí mobilizační fázi a stanou se plnohodnotnou bankou.
Plná licence společnosti Revolut je zdržována kvůli obavám, zda její kontrolní mechanismy rizik dokážou držet krok s rychlým růstem jejích zahraničních operací, jak již dříve informoval deník FT. Žádná společnost velikosti Revolutu – která má 65 milionů zákazníků ve zhruba 40 zemích – nikdy nevstoupila do mobilizační fáze.
Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.
Revolut stále nezískal plnou bankovní licenci v Británii
Money
Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.