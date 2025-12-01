Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Airbusy mohou opět do vzduchu. Problém se softwarem měly tisíce letadel A320

Airbusy mohou opět do vzduchu. Problém se softwarem měly tisíce letadel A320

Airbus A320
iStock
ČTK
ČTK

Drtivá většina ze zhruba 6000 dopravních letadel Airbus A320, u kterých bylo nutné provést úpravu softwaru, může opět létat. Úpravu jich ještě vyžaduje méně než 100, uvedl výrobce, kterým je evropská korporace Airbus SE. Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.

Airbus byl schopen úpravu softwaru prosadit rychleji, než se čekalo, poznamenala agentura Reuters. Podle ní k tomu rovněž mohly přispět nepříznivé informace, s nimiž se kvůli bezpečnosti potýká americký rival Boeing. Kvůli problémům s jeho softwarem bylo před lety nutné dlouhodobě po celém světě odstavit letadla 737 MAX, protože při dvou nehodách z let 2018 a 2019 zahynulo celkem 346 lidí.

Airbus v pátek leteckým společnostem nařídil, aby kvůli problému se softwarem pro řízení letu okamžitě provedly úpravu u letadel A320. Desítky aerolinek od Asie přes Evropu až po Spojené státy úpravu provedly přes víkend. Airbus dnes uvedl, že dopravcům poskytuje podporu při dokončení zbylých aktualizací, aby se všechna letadla mohla vrátit do provozu.

U některých letadel úprava zabere více času, většinou u starších strojů. Například kolumbijská společnost Avianca nadále pozastavuje rezervace, a to na lety až do 8. prosince.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump uzavře vzdušný prostor nad Venezuelou

Politika

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu, informují tiskové agentury.

ČTK

Přečíst článek

Akcie Airbusu kolem 12:00 středoevropského času ztrácely téměř osm procent a na burze v Paříži se prodávaly za méně než 188 eur. Panevropský index STOXX Europe 600 vykazoval tou dobou pokles o půl procenta a nacházel se těsně pod 573,50 bodu.

Důvodem k úpravě softwaru byla podle Airbusu analýza nedávného incidentu, která ukázala, že intenzivní sluneční záření může u letadel A320 změnit údaje důležité pro správné fungování řízení letu. Airbus tím podle médií odkazoval na let americké společnosti jetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo muselo 30. října po prudkém poklesu letové hladiny nouzově přistát v Tampě na Floridě.

Incident přiměl americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.

Informované zdroje podle Reuters uvedly, že bezprecedentní rozhodnutí nařídit úpravu softwaru přibližně u poloviny letadel řady A320 bylo přijato krátce poté, co se na konci minulého týdne objevila možná, ale neprokázaná souvislost s poklesem letové hladiny u letadla jetBlue.

Airbus po konzultaci s regulátory v pátek večer vydal osmistránkové nařízení určené stovkám leteckých společností a dalších provozovatelů letadel A320. Tím si de facto vynutil, aby tato letadla byla odstavena z provozu, protože v nařízení byla podmínka, že úpravu softwaru je potřeba provést ještě před dalším startem.

Páteční pokyn je považován za nejrozsáhlejší nouzové svolání letadel v historii Airbusu. Krok vyvolal obavy z narušení letecké dopravy, zejména proto, že ve Spojených státech byl ve čtvrtek Den díkůvzdání a lidé se až do konce týdne více navštěvují, takže i více cestují.

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Enjoy

Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.

nst

Přečíst článek

Varování, které Airbus doručil aerolinkám, podle zdrojů z odvětví zároveň ukázalo, že firma nemá v reálném čase nejlepší přehled o tom, jakou konkrétní verzí softwaru jsou vybavena letadla aktuálně v provozu. Svědčí o tom podle zdrojů prodlevy, které se v hlášení objevovaly. Aerolinky zpočátku nedokázaly odhadnout, jak velké problémy mají očekávat, protože varování bylo jen obecné a nebyla v něm výrobní čísla letadel, kterých se problém týká.

Airbus původně uváděl, že úprava zabere u každého letadla asi tři hodiny, nakonec to ale zabralo méně času. Technici museli nahrát předchozí verzi softwaru, který řídí úhel nosu. K tomu je potřeba do každého kokpitu přinést datové zařízení a připojovat se kabelem, kvůli riziku hackerských útoků to nelze dělat na dálku.

Zbývající letadla, kde úprava ještě nebyla dokončena, jsou většinou starší výroby. U nich už nelze provést reset softwaru, nutná je výměna hardwaru, tedy celé řídicí jednotky. Airbus původně odhadoval, že takových letadel je zhruba 1000, později ale odhad snížil, uvedly zdroje.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Airbus A320

Lukáš Kovanda: Globální krize Airbusu ohrožuje i české nebe, celoevropsky hrozí nepříjemný dominový efekt

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mladí ze švýcarské levice neuspěli. Voliči v referendu odmítli daňový plán proti ultrabohatým

Švýcarsko
iStock
nst
nst

Švýcaři v referendu odmítli návrh na zavedení daně pro nejbohatší občany, pomocí níž by se financoval boj proti klimatické změně, uvedl server CNBC a další média. Podle magazínu Bilanz vlastní 300 nejbohatších Švýcarů majetek přesahující 850 miliard franků, tedy téměř 22 bilionů korun. Právě tato skupina měla být hlavním terčem iniciativy, kterou iniciovala mládežnická organizace levicové Sociální demokracie.

V referendu byla zamítnuta myšlenka zdanit dědictví a dary převyšující 50 milionů franků sazbou 50 procent. Proti se vyslovilo 78 procent hlasujících, uvádí CNBC. Silnému odporu dominoval vlivný podnikatelský svaz Economiesuisse, který diskusi o dani označil za „zbytečnou a škodlivou“. Podle něj by hrozba nucených prodejů rodinných firem oslabila konkurenceschopnost země.

Levice neuspěla

Návrh iniciovala mládežnická organizace levicové Sociální demokracie, která argumentovala, že výnos z daně by každoročně přinesl miliardy franků na opatření proti klimatické změně a zároveň omezil „extrémní majetkovou nerovnost“. Pro levici šlo o symbolický střet s ekonomickou elitou, která podle jejích představ využívá výhod švýcarského prostředí bez adekvátní solidarity.

Debata nicméně vyvolala neklid mezi dolarovými miliardáři i rodinnými firmami. Známý miliardář Peter Spuhler, majitel společnosti Stadler Rail, před hlasováním pohrozil odchodem ze země. Varoval, že značná část bohatství rodin je vázána v podnicích, což by činilo úhradu tak vysoké daně prakticky neproveditelnou. Podle ekonoma Stefana Leggeho z Univerzity St. Gallen si mnozí potenciálně zasažení již připravovali kroky k případnému přesunu do zahraničí.

Patriot PAC-3

Tchaj-wan vzdoruje Číně a chystá největší obrannou investici v historii

Politika

Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem roste. I proto ostrovní stát urychluje budování nové protivzdušné obrany T-Dome, která byla oznámena před několika týdny. Agentura Bloomberg uvedla, že tchajwanská vláda jedná s USA o pořízení integrovaného řídicího systému IBCS od Northrop Grumman. Ten má sloužit jako „nervový systém“ T-Dome a propojit domácí i zahraniční zbraňové platformy do jednotné sítě schopné rychle reagovat na hrozby.

nst

Přečíst článek

„Dámy na šachovnici“

Legge rovněž upozornil, že superbohatí jsou „jako dámy na šachovnici – vysoce mobilní a schopní daňové optimalizace“. Paradoxně by tak zavedení vysoké daně mohlo vést ke snížení celkových daňových příjmů, protože přibližně dva tisíce nejbohatších osob dnes odvádí až 6 miliard franků ročně, tedy více než 155 milionů korun.

Navzdory konkurenčnímu tlaku jiných finančních center však ekonomové zdůrazňují, že Švýcarsko si udržuje silnou pozici. Podle šéfa banky EFG International Giorgia Pradelliho zůstává země „číslem jedna“ v oblasti mezinárodního privátního bankovnictví, a to díky stabilnímu a dobře fungujícímu ekonomickému ekosystému.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Bill Gates

Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Stříbro překonává zlato. Jeho cena letos vzrostla o více než 90 procent

Stříbro
iStock
ČTK
ČTK

Cena stříbra k okamžitému dodání překonala další rekord a vyšplhala se na 57,86 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informuje o tom agentura Reuters. Od ledna už cena tohoto kovu vzrostla o více než 90 procent. Analytici upozorňují, že výnosy z držení stříbra letos překonávají ostatní drahé kovy, včetně zlata.

„Stříbro letos od začátku roku zažívá historický růst a potvrzuje svou pozici nejdynamičtějšího drahého kovu,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Stříbro se čím dál více využívá v technologiích, například při výrobě elektromobilů, solárních panelů či komponentů pro umělou inteligenci. Jeho průmyslové využití roste rychleji než produkce.

Zatímco cena stříbra od ledna vzrostla o 94 procent, zlato přidalo 62 procent, platina 82 procent a palladium 62 procent. „Kromě několika akciových titulů tak letos svým výkonem stříbro válcuje prakticky všechna aktiva. Žádný akciový index, žádná větší kryptoměna ani žádná komodita se stříbru nerovnají,“ dodal Lajsek.

Těžba stříbra klesá zejména v Latinské Americe a sklady v Londýně i Šanghaji vykazují rekordně nízké zásoby. „Nedostatek fyzického kovu tlačí cenu nahoru a vytváří napjatý trh, kde jsou transakce často komplikované,“ uvedl Lajsek.

Sam Altman

Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Money

Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.

ČTK

Přečíst článek

Vliv Fedu

Vliv podle analytiků má také očekávané snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání americké centrální banky (Fed). Trh nyní začíná opět počítat se snížením sazeb Fedu v prosinci. Očekává se, že nový šéf Fedu bude spíše zastávat uvolněnou měnovou politiku, což podporuje investiční poptávku po zlatě, řekl agentuře Reuters analytik švýcarské banky UBS Giovanni Staunovo s tím, že z tohoto faktoru těží i stříbro.

Média se při růstu cen zaměřují spíše na zlato vzhledem k jeho historické roli jako uchovatele hodnoty a jeho atraktivitě jako šperku, připomněl už dříve komentátor agentury Reuters Clyde Russell. Růst ceny zlata pohání nákupy centrálních bank a silný zájem investorů o fondy obchodované na burze (ETF) i o zlaté cihly a mince. Stříbro ze zájmu také těží, ale přesvědčivějším argumentem pro růst jeho ceny je rostoucí průmyslová poptávka a omezené možnosti zvýšení těžby, dodal Russell.

Související

Doporučujeme