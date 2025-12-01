Airbusy mohou opět do vzduchu. Problém se softwarem měly tisíce letadel A320
Drtivá většina ze zhruba 6000 dopravních letadel Airbus A320, u kterých bylo nutné provést úpravu softwaru, může opět létat. Úpravu jich ještě vyžaduje méně než 100, uvedl výrobce, kterým je evropská korporace Airbus SE. Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.
Airbus byl schopen úpravu softwaru prosadit rychleji, než se čekalo, poznamenala agentura Reuters. Podle ní k tomu rovněž mohly přispět nepříznivé informace, s nimiž se kvůli bezpečnosti potýká americký rival Boeing. Kvůli problémům s jeho softwarem bylo před lety nutné dlouhodobě po celém světě odstavit letadla 737 MAX, protože při dvou nehodách z let 2018 a 2019 zahynulo celkem 346 lidí.
Airbus v pátek leteckým společnostem nařídil, aby kvůli problému se softwarem pro řízení letu okamžitě provedly úpravu u letadel A320. Desítky aerolinek od Asie přes Evropu až po Spojené státy úpravu provedly přes víkend. Airbus dnes uvedl, že dopravcům poskytuje podporu při dokončení zbylých aktualizací, aby se všechna letadla mohla vrátit do provozu.
U některých letadel úprava zabere více času, většinou u starších strojů. Například kolumbijská společnost Avianca nadále pozastavuje rezervace, a to na lety až do 8. prosince.
Akcie Airbusu kolem 12:00 středoevropského času ztrácely téměř osm procent a na burze v Paříži se prodávaly za méně než 188 eur. Panevropský index STOXX Europe 600 vykazoval tou dobou pokles o půl procenta a nacházel se těsně pod 573,50 bodu.
Důvodem k úpravě softwaru byla podle Airbusu analýza nedávného incidentu, která ukázala, že intenzivní sluneční záření může u letadel A320 změnit údaje důležité pro správné fungování řízení letu. Airbus tím podle médií odkazoval na let americké společnosti jetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo muselo 30. října po prudkém poklesu letové hladiny nouzově přistát v Tampě na Floridě.
Incident přiměl americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.
Informované zdroje podle Reuters uvedly, že bezprecedentní rozhodnutí nařídit úpravu softwaru přibližně u poloviny letadel řady A320 bylo přijato krátce poté, co se na konci minulého týdne objevila možná, ale neprokázaná souvislost s poklesem letové hladiny u letadla jetBlue.
Airbus po konzultaci s regulátory v pátek večer vydal osmistránkové nařízení určené stovkám leteckých společností a dalších provozovatelů letadel A320. Tím si de facto vynutil, aby tato letadla byla odstavena z provozu, protože v nařízení byla podmínka, že úpravu softwaru je potřeba provést ještě před dalším startem.
Páteční pokyn je považován za nejrozsáhlejší nouzové svolání letadel v historii Airbusu. Krok vyvolal obavy z narušení letecké dopravy, zejména proto, že ve Spojených státech byl ve čtvrtek Den díkůvzdání a lidé se až do konce týdne více navštěvují, takže i více cestují.
Varování, které Airbus doručil aerolinkám, podle zdrojů z odvětví zároveň ukázalo, že firma nemá v reálném čase nejlepší přehled o tom, jakou konkrétní verzí softwaru jsou vybavena letadla aktuálně v provozu. Svědčí o tom podle zdrojů prodlevy, které se v hlášení objevovaly. Aerolinky zpočátku nedokázaly odhadnout, jak velké problémy mají očekávat, protože varování bylo jen obecné a nebyla v něm výrobní čísla letadel, kterých se problém týká.
Airbus původně uváděl, že úprava zabere u každého letadla asi tři hodiny, nakonec to ale zabralo méně času. Technici museli nahrát předchozí verzi softwaru, který řídí úhel nosu. K tomu je potřeba do každého kokpitu přinést datové zařízení a připojovat se kabelem, kvůli riziku hackerských útoků to nelze dělat na dálku.
Zbývající letadla, kde úprava ještě nebyla dokončena, jsou většinou starší výroby. U nich už nelze provést reset softwaru, nutná je výměna hardwaru, tedy celé řídicí jednotky. Airbus původně odhadoval, že takových letadel je zhruba 1000, později ale odhad snížil, uvedly zdroje.
