newstream.cz Zprávy z firem Boeing sesazen. Nejprodávanějším letadlem světa je Airbus A320

Boeing sesazen. Nejprodávanějším letadlem světa je Airbus A320

Airbus A320
iStock
ČTK
ČTK

Letadlo řady A320 od evropského výrobce Airbus překonalo konkurenční americký stroj Boeing 737 a stalo se nejvíce dodávaným dopravním letadlem na světě. Desítky let starý rekord Boeingu padl poté, co Airbus další z těchto strojů dodal saúdskoarabské společnosti Flynas. Počet dodaných letounů A320 od zahájení provozu v roce 1988 se tak zvýšil na 12 260.

Airbus je už největším výrobcem letadel na světě z hlediska celkového ročního počtu dodaných strojů. Prolomení rekordu na trhu s letadly s jednou uličkou završuje 40 let trvající boj mezi oběma společnostmi o podíl na trhu, uvedla agentura Reuters.

Model A320 byl představen v roce 1984, v době, kdy mnozí pochybovali, zda Airbus vydrží další desetiletí po bolestivém uvedení dvou velkých modelů s dvěma uličkami. Poprvé vzlétl o tři roky později. Inženýři společnosti Airbus tehdy riskovali, když se rozhodli jako první použít u běžného dopravního letadla počítačem řízené ovládání fly-by-wire, tedy systém, který nahrazuje klasické mechanické ovládání elektronickými signály. Tato průkopnická technologie se zpočátku setkávala s odporem odborů i některých leteckých společností, později se ale stala v moderním letectví standardem. Airbus nyní rozšiřuje výrobu v USA a Číně.

Boeing svým oblíbeným modelem 737 stanovil standard pro výrobu letadel s jednou uličkou. Letoun byl poprvé představen v 60. letech. Po smrtelných nehodách v letech 2018 a 2019 se ale výroba dostala do krize a regulační úřady ji omezily. Boeing nyní postupně obnovuje produkci, i když stále pod přísným dohledem úřadů.

Očekává se, že oba výrobci letadel představí někdy v příštím desetiletí nové modely. Na pondělní akci organizované mezinárodní organizací sdružující odborníky z oblasti financování, pronájmu a obchodování s dopravními letadly ISTAT ale oba uvedli, že v dohledné době pravděpodobně nezačnou s vývojem nového letadla, protože čekají na pokrok v technologii motorů.

