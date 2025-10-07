Boeing sesazen. Nejprodávanějším letadlem světa je Airbus A320
Letadlo řady A320 od evropského výrobce Airbus překonalo konkurenční americký stroj Boeing 737 a stalo se nejvíce dodávaným dopravním letadlem na světě. Desítky let starý rekord Boeingu padl poté, co Airbus další z těchto strojů dodal saúdskoarabské společnosti Flynas. Počet dodaných letounů A320 od zahájení provozu v roce 1988 se tak zvýšil na 12 260.
Airbus je už největším výrobcem letadel na světě z hlediska celkového ročního počtu dodaných strojů. Prolomení rekordu na trhu s letadly s jednou uličkou završuje 40 let trvající boj mezi oběma společnostmi o podíl na trhu, uvedla agentura Reuters.
FOTOGALERIE: Unikátní letadlo Airbus A350-900
Model A320 byl představen v roce 1984, v době, kdy mnozí pochybovali, zda Airbus vydrží další desetiletí po bolestivém uvedení dvou velkých modelů s dvěma uličkami. Poprvé vzlétl o tři roky později. Inženýři společnosti Airbus tehdy riskovali, když se rozhodli jako první použít u běžného dopravního letadla počítačem řízené ovládání fly-by-wire, tedy systém, který nahrazuje klasické mechanické ovládání elektronickými signály. Tato průkopnická technologie se zpočátku setkávala s odporem odborů i některých leteckých společností, později se ale stala v moderním letectví standardem. Airbus nyní rozšiřuje výrobu v USA a Číně.
Ministerstvo obrany podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zmeškalo výhodnější nabídku na nákup raket pro protiletecké baterie. Kvůli prodlení výrobce z Izraele zvedl cenu o zhruba 400 milionů na 2,76 miliardy korun. NKÚ to uvedl v polovině září v neveřejném protokolu. Ministerstvo pochybení odmítá. Zpoždění zdůvodnilo tím, že kvůli platbám za jiné zakázky nemělo na střely peníze. Píše to server Seznam Zprávy.
Obrana mohla podle kontrolorů nakoupit rakety o stamiliony levněji
Politika
Ministerstvo obrany podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zmeškalo výhodnější nabídku na nákup raket pro protiletecké baterie. Kvůli prodlení výrobce z Izraele zvedl cenu o zhruba 400 milionů na 2,76 miliardy korun. NKÚ to uvedl v polovině září v neveřejném protokolu. Ministerstvo pochybení odmítá. Zpoždění zdůvodnilo tím, že kvůli platbám za jiné zakázky nemělo na střely peníze. Píše to server Seznam Zprávy.
Boeing svým oblíbeným modelem 737 stanovil standard pro výrobu letadel s jednou uličkou. Letoun byl poprvé představen v 60. letech. Po smrtelných nehodách v letech 2018 a 2019 se ale výroba dostala do krize a regulační úřady ji omezily. Boeing nyní postupně obnovuje produkci, i když stále pod přísným dohledem úřadů.
Očekává se, že oba výrobci letadel představí někdy v příštím desetiletí nové modely. Na pondělní akci organizované mezinárodní organizací sdružující odborníky z oblasti financování, pronájmu a obchodování s dopravními letadly ISTAT ale oba uvedli, že v dohledné době pravděpodobně nezačnou s vývojem nového letadla, protože čekají na pokrok v technologii motorů.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.