Rusko diktuje podmínky míru, Ukrajina je ve vojensky bezvýchodné situaci, říká expert
Rusko má v konfliktu na Ukrajině podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše jednoznačnou převahu, tedy stanovuje podmínky, za jakých konflikt skončí. Očekává ale týdny, možná až měsíce jednání. Petráš to řekl v reakci na americký návrh na dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla vést k zastavení bojů. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo 24. února 2022.
„Čistě z vojensko-strategického hlediska je to naprosto logický vývoj, protože na ukrajinské frontě má Rusko jednoznačně převahu. Dokázalo dobýt určitá území a vojensky je kontroluje. A na straně druhé, Ukrajina v tuto chvíli nemá vojenský potenciál, vojenskou sílu na to, aby dokázala vytlačovat ruské jednotky z okupovaných území a postupně je osvobozovat. Nemá na to ani z hlediska pomoci ze strany Evropské unie, západních zemí a Spojených států. Takže de facto tato situace je pro Ukrajinu bezvýchodná,“ uvedl Petráš.
Ani v nejbližší době podle něj Ukrajina nebude mít takovou sílu a takový potenciál, aby začala nějakou protiofenzivu. A Rusko naopak má potenciál okupovaná území udržet. „Takže pokud má dojít k ukončení konfliktu, tak jedině za tu cenu, že zkrátka a dobře Ukrajina o tato území přijde,“ uvedl Petráš.
Americký prezident Donald Trump v pátek novinářům v Bílém domě řekl, že nyní existuje plán, jak dosáhnout míru na Ukrajině. Podle něj se ukrajinskému prezidentovi Zelenskému bude muset plán líbit a Kyjev ho bude muset schválit, protože jinak budou Ukrajinci dále bojovat. „V jistém momentu bude muset něco přijmout,“ uvedl americký prezident.
Evropští lídři odmítají americký plán na ukončení války na Ukrajině v jeho současné podobě, informuje dnes agentura DPA. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Agentura Reuters píše o obavě evropských zemí, že kvůli navrhovanému početnímu omezení ukrajinských ozbrojených sil by Ukrajina byla zranitelná v případě útoku.
Ukrajina by se podle navrženého plánu, o kterém informovaly agentury, měla vzdát Krymu, celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.
„Ty podmínky, za kterých mají být ukončeny boje, jsou vždy na straně, které se v daném okamžiku daří na bojišti více. To je bohužel v současné době Rusko. Takže Rusko je ten, kdo stanovuje podmínky. A Rusko je pravděpodobně ten činitel, který tyto podmínky sepsal a předložil je Spojeným státům. A Spojené státy to nějak vzaly do úvahy a řekly - ano, toto budou podmínky, na základě kterých se budou vést mírová jednání,“ míní Petráš. Doplnil, že nicméně očekává týdny, možná měsíce jednání.