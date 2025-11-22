Nový magazín právě vychází!

Rusko diktuje podmínky míru, Ukrajina je ve vojensky bezvýchodné situaci, říká expert

Ruský prezident Vladimir Putin
Rusko má v konfliktu na Ukrajině podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše jednoznačnou převahu, tedy stanovuje podmínky, za jakých konflikt skončí. Očekává ale týdny, možná až měsíce jednání. Petráš to řekl v reakci na americký návrh na dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla vést k zastavení bojů. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo 24. února 2022.

„Čistě z vojensko-strategického hlediska je to naprosto logický vývoj, protože na ukrajinské frontě má Rusko jednoznačně převahu. Dokázalo dobýt určitá území a vojensky je kontroluje. A na straně druhé, Ukrajina v tuto chvíli nemá vojenský potenciál, vojenskou sílu na to, aby dokázala vytlačovat ruské jednotky z okupovaných území a postupně je osvobozovat. Nemá na to ani z hlediska pomoci ze strany Evropské unie, západních zemí a Spojených států. Takže de facto tato situace je pro Ukrajinu bezvýchodná,“ uvedl Petráš.

Ani v nejbližší době podle něj Ukrajina nebude mít takovou sílu a takový potenciál, aby začala nějakou protiofenzivu. A Rusko naopak má potenciál okupovaná území udržet. „Takže pokud má dojít k ukončení konfliktu, tak jedině za tu cenu, že zkrátka a dobře Ukrajina o tato území přijde,“ uvedl Petráš.

Americký prezident Donald Trump v pátek novinářům v Bílém domě řekl, že nyní existuje plán, jak dosáhnout míru na Ukrajině. Podle něj se ukrajinskému prezidentovi Zelenskému bude muset plán líbit a Kyjev ho bude muset schválit, protože jinak budou Ukrajinci dále bojovat. „V jistém momentu bude muset něco přijmout,“ uvedl americký prezident.

Ukrajina by se podle navrženého plánu, o kterém informovaly agentury, měla vzdát Krymu, celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.

„Ty podmínky, za kterých mají být ukončeny boje, jsou vždy na straně, které se v daném okamžiku daří na bojišti více. To je bohužel v současné době Rusko. Takže Rusko je ten, kdo stanovuje podmínky. A Rusko je pravděpodobně ten činitel, který tyto podmínky sepsal a předložil je Spojeným státům. A Spojené státy to nějak vzaly do úvahy a řekly - ano, toto budou podmínky, na základě kterých se budou vést mírová jednání,“ míní Petráš. Doplnil, že nicméně očekává týdny, možná měsíce jednání.

