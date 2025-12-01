Lukáš Kovanda: Éra extrémně levných nákupů z Číny končí. Nejvíc to odnesou nízkopříjmové domácnosti
Clo na malé zásilky, které EU zavede od ledna, ukončí éru extrémně levných nákupů z Číny. Clo a nový administrativní poplatek zdraží většinu zboží z Temu, Shein či AliExpressu. Dopad na české domácnosti se odhaduje na téměř 10 miliard korun.
Evropská unie přesně za měsíc, od 1. ledna 2026, zavádí clo na zásilky ze třetích zemí, zejména z Číny, které se mu dosud vyhýbaly. Čechům tak včera začal „odtikávat“ poslední levný „čínský adventní čas“. Pokud ještě chtějí objednat čínské zboží, aby doputovalo letos, mají nyní posledních několik dní. I tak riskují, že se to nestihne. Chtějí-li jej mít přímo pod stromečkem, riskují ještě více.
Nejvíce zdraží levné spotřební zboží
Nejvíc od příštího roku kvůli zavedení cla zdraží levné spotřební zboží jako oblečení, elektronika či domácí potřeby, které tvoří většinu dovozů z čínských platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Tyto balíčky do 150 eur (zhruba 3 600 korun) dosud nepodléhaly clu, jen DPH a případně poplatku za celní deklaraci (celní deklaraci lze ovšem u nich provést zdarma na webu Celní správy ČR). Osvobození od DPH, a tedy i od poplatku za celní deklaraci, bylo u zásilek do 150 eur zrušeno už v říjnu 2021.
Zrušení celní výjimky od roku 2026 přidá clo nejčastěji v pásmu od 2 do 12 procent podle kategorie (např. sportovní obuv má clo 17 %, elektronika 0 až 7 procent), plus administrativní poplatek, který bude nejspíše činit paušálně dvě eura. Tento poplatek by měl zahrnovat poplatek za celní deklaraci, který se nyní váže vždy v nenulové hodnotě k zásilkám nad 150 eur.
Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Zdražení až o polovinu
Výsledkem bude zdražení miliard malých zásilek, nejčastěji v rozsahu od 10 do 50 procent. I zboží, které má nulovou celní sazbu, jako jsou například bezdrátová sluchátka, zdraží, a to kvůli zmíněnému administrativnímu poplatku. Takové zdražení se bude týkat vskutku miliard zásilek ročně. Například loni do EU doputovalo 4,6 miliardy takových balíků (hned dvojnásobek počtu roku 2023), z toho 91 procent z Číny. Nárůst cen zasáhne především nízkopříjmové spotřebitele, kteří vyhledávají extrémně levné alternativy.
Češi zaplatí o 10 miliard více
Studie Copenhagen Economics odhaduje, že pro průměrného online nakupujícího v EU to znamená roční navýšení výdajů o 62 eur (zhruba 1 500 korun). V Česku letos online nakupuje už zhruba šest milionů lidí ve věku 16 až 75, vyplývá z dat Eurostatu. V online nákupech patří přitom Češi ke špičkám v EU. Mají ovšem stále nižší kupní sílu než obyvatelé řady zemí západní části EU. I tak lze předpokládat, že roční navýšení výdajů bude pro Čechy mírně nadprůměrné v porovnání se zbytkem EU, odhadem 1 600 korun. V souhrnu tak Češi zaplatí za zboží zejména z čínských e-shopů v příštím roce o takřka 10 miliard korun více než letos.
Mírný, ale měřitelný kladný dopad to může mít i na celkovou inflaci v ČR – v rozsahu 0,1 až 0,3 procentního bodu v roce 2026. Půjde však o jednorázový efekt, který se nemusí přetavit do trvalejšího inflačního tlaku, takže jej Česká národní banka bude primárně nahlížet právě jako jednorázový a svoji měnovou politikou reagovat až na jeho případné trvalejší promítání do úrovně hladiny spotřebitelských cen v ČR.
Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.
U některých druhů zboží, zejména velmi levného, hrozí zdražení v násobcích původní ceny. Například ochranné sklo na mobil za 50 korun může zdražit až na více než trojnásobek, 167 korun. U dražších položek, jako jsou třeba některé typy elektroniky, cenová výhodnost čínských e-shopů ovšem přetrvá i po zavedení cla a administrativního poplatku. Pokud například bezdrátová sluchátka mají zdražit jen o zhruba deset procent, není zdražení takové, aby od jejich dalšího nákupu české zákazníky kompletně odradilo.
Lze čekat v souhrnu snížení poptávky nejčastěji v rozsahu jen nižších desítek procent, u některých druhů zboží ovšem ani to ne. Čínské e-shopy navíc mohou reagovat intenzivnějším budováním skladů přímo v EU, aby se tak clu vyhnuly nebo jeho dopad minimalizovaly.
Čínské platformy už hledají cesty, jak clo obejít
Čínské platformy jako Temu a Shein už investují do evropských skladů, jimiž clo u malých zásilek obejdou. Zboží bude dováženo ve velkém a distribuováno uvnitř EU už bez cla. Příkladem je i AliExpress s centrem v Jenči u Prahy. Ovšem pozor: dojde ke snížení ceny díky levnější dopravě a obejití cla, ale vytvoří se tlak na její zvýšení o 5 až 10 procent, a to kvůli vyšším skladovým nákladům.
Po zavedení cla však Češi také budou bedlivěji hlídat, zda nejde o padělky, kterými jsou čínské e-shopy zvláště poslední dobou pověstné – parazitují i na českých značkách, jako je Škoda Auto, Jawa, Kofola či Sparta Praha, a to třeba zneužitím jejich loga. To může dále omezit poptávku po zboží z čínských e-shopů, které už do letoška stihly připravit své české konkurenty o zhruba 15 procent tržeb v ČR.
Celkovým výsledkem bude zřejmě smíšený efekt: nastane částečný přeliv k českým e-shopům (nejvýše o 10 až 15 procent), ale celkově dojde ke snížení spotřeby o 5 až 10 procent v segmentu levného zboží. Nízkopříjmoví spotřebitelé totiž sníží své nákupy celkově, kvůli rozpočtovým tlakům, jimž budou nově čelit.