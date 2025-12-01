Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Éra extrémně levných nákupů z Číny končí. Nejvíc to odnesou nízkopříjmové domácnosti

Profimedia
Lukáš Kovanda

Clo na malé zásilky, které EU zavede od ledna, ukončí éru extrémně levných nákupů z Číny. Clo a nový administrativní poplatek zdraží většinu zboží z Temu, Shein či AliExpressu. Dopad na české domácnosti se odhaduje na téměř 10 miliard korun.

Evropská unie přesně za měsíc, od 1. ledna 2026, zavádí clo na zásilky ze třetích zemí, zejména z Číny, které se mu dosud vyhýbaly. Čechům tak včera začal „odtikávat“ poslední levný „čínský adventní čas“. Pokud ještě chtějí objednat čínské zboží, aby doputovalo letos, mají nyní posledních několik dní. I tak riskují, že se to nestihne. Chtějí-li jej mít přímo pod stromečkem, riskují ještě více.

Nejvíce zdraží levné spotřební zboží

Nejvíc od příštího roku kvůli zavedení cla zdraží levné spotřební zboží jako oblečení, elektronika či domácí potřeby, které tvoří většinu dovozů z čínských platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Tyto balíčky do 150 eur (zhruba 3 600 korun) dosud nepodléhaly clu, jen DPH a případně poplatku za celní deklaraci (celní deklaraci lze ovšem u nich provést zdarma na webu Celní správy ČR). Osvobození od DPH, a tedy i od poplatku za celní deklaraci, bylo u zásilek do 150 eur zrušeno už v říjnu 2021.

Zrušení celní výjimky od roku 2026 přidá clo nejčastěji v pásmu od 2 do 12 procent podle kategorie (např. sportovní obuv má clo 17 %, elektronika 0 až 7 procent), plus administrativní poplatek, který bude nejspíše činit paušálně dvě eura. Tento poplatek by měl zahrnovat poplatek za celní deklaraci, který se nyní váže vždy v nenulové hodnotě k zásilkám nad 150 eur. 

Čínské e-shopy si dělají co chtějí a stát hledá obranu pomalu, míní čeští obchodníci

Zprávy z firem

Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Michal Nosek

Zdražení až o polovinu

Výsledkem bude zdražení miliard malých zásilek, nejčastěji v rozsahu od 10 do 50 procent. I zboží, které má nulovou celní sazbu, jako jsou například bezdrátová sluchátka, zdraží, a to kvůli zmíněnému administrativnímu poplatku. Takové zdražení se bude týkat vskutku miliard zásilek ročně. Například loni do EU doputovalo 4,6 miliardy takových balíků (hned dvojnásobek počtu roku 2023), z toho 91 procent z Číny. Nárůst cen zasáhne především nízkopříjmové spotřebitele, kteří vyhledávají extrémně levné alternativy.

Češi zaplatí o 10 miliard více

Studie Copenhagen Economics odhaduje, že pro průměrného online nakupujícího v EU to znamená roční navýšení výdajů o 62 eur (zhruba 1 500 korun). V Česku letos online nakupuje už zhruba šest milionů lidí ve věku 16 až 75, vyplývá z dat Eurostatu. V online nákupech patří přitom Češi ke špičkám v EU. Mají ovšem stále nižší kupní sílu než obyvatelé řady zemí západní části EU. I tak lze předpokládat, že roční navýšení výdajů bude pro Čechy mírně nadprůměrné v porovnání se zbytkem EU, odhadem 1 600 korun. V souhrnu tak Češi zaplatí za zboží zejména z čínských e-shopů v příštím roce o takřka 10 miliard korun více než letos.

Mírný, ale měřitelný kladný dopad to může mít i na celkovou inflaci v ČR – v rozsahu 0,1 až 0,3 procentního bodu v roce 2026. Půjde však o jednorázový efekt, který se nemusí přetavit do trvalejšího inflačního tlaku, takže jej Česká národní banka bude primárně nahlížet právě jako jednorázový a svoji měnovou politikou reagovat až na jeho případné trvalejší promítání do úrovně hladiny spotřebitelských cen v ČR.

Stát by měl být k čínským e-shopům důslednější a přísnější. Obcházejí pravidla, říká Tomáš Prouza

Zprávy z firem

Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.

nos

U některých druhů zboží, zejména velmi levného, hrozí zdražení v násobcích původní ceny. Například ochranné sklo na mobil za 50 korun může zdražit až na více než trojnásobek, 167 korun. U dražších položek, jako jsou třeba některé typy elektroniky, cenová výhodnost čínských e-shopů ovšem přetrvá i po zavedení cla a administrativního poplatku. Pokud například bezdrátová sluchátka mají zdražit jen o zhruba deset procent, není zdražení takové, aby od jejich dalšího nákupu české zákazníky kompletně odradilo.

Lze čekat v souhrnu snížení poptávky nejčastěji v rozsahu jen nižších desítek procent, u některých druhů zboží ovšem ani to ne. Čínské e-shopy navíc mohou reagovat intenzivnějším budováním skladů přímo v EU, aby se tak clu vyhnuly nebo jeho dopad minimalizovaly.

Čínské platformy už hledají cesty, jak clo obejít

Čínské platformy jako Temu a Shein už investují do evropských skladů, jimiž clo u malých zásilek obejdou. Zboží bude dováženo ve velkém a distribuováno uvnitř EU už bez cla. Příkladem je i AliExpress s centrem v Jenči u Prahy. Ovšem pozor: dojde ke snížení ceny díky levnější dopravě a obejití cla, ale vytvoří se tlak na její zvýšení o 5 až 10 procent, a to kvůli vyšším skladovým nákladům.

Po zavedení cla však Češi také budou bedlivěji hlídat, zda nejde o padělky, kterými jsou čínské e-shopy zvláště poslední dobou pověstné – parazitují i na českých značkách, jako je Škoda Auto, Jawa, Kofola či Sparta Praha, a to třeba zneužitím jejich loga. To může dále omezit poptávku po zboží z čínských e-shopů, které už do letoška stihly připravit své české konkurenty o zhruba 15 procent tržeb v ČR.

Celkovým výsledkem bude zřejmě smíšený efekt: nastane částečný přeliv k českým e-shopům (nejvýše o 10 až 15 procent), ale celkově dojde ke snížení spotřeby o 5 až 10 procent v segmentu levného zboží. Nízkopříjmoví spotřebitelé totiž sníží své nákupy celkově, kvůli rozpočtovým tlakům, jimž budou nově čelit.

Vánoční rozpočet opět roste. Kde letos Češi nejvíc utratí?

Nakupování dárků
iStock
ČTK
ČTK

Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

Od roku 2023 domácnosti pozvolna začínají za Vánoce více utrácet, tehdy byl průměrný výdaj 12 tisíc korun, letos vystoupal na 12 600 korun. Polovina lidí utratí za dárky do 5000 korun, pětina mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Další výraznou položkou je jídlo a pití, 44 procent domácností se vejde do 3000 korun, dalších 16 procent dá za jídlo a pití mezi 3000 až 5000 korunami. Výdaje na výzdobu tvoří zanedbatelnou část, u většiny do tisíce korun.

Většina Čechů by si kvůli Vánocům nepůjčila

Půjčku na Vánoce a vánoční dárky si plánují lidé vzít nejčastěji do 5000 korun. Peníze vydají zejména za hračky pro děti, spotřební elektroniku a bílé elektro. Hlavními důvody půjčky jsou to, že nechtějí čekat a šetřit či vybrané zboží bylo ve slevě. To, že půjčka na vánoční dárky je dobrý nápad, si myslí tři procenta Čechů. Někdy si na vánoční dárky půjčilo sedm procent lidí. Na druhé straně si 95 procent populace myslí, že půjčka na dárky není dobrý nápad, přičemž 77 procent lidí by si nikdy na Vánoce nepůjčilo.

„Data z posledních let ukazují, že naprostá většina lidí považuje půjčku na vánoční dárky za špatný nápad. Je velmi příznivé, že podíl populace, která se kvůli Vánocům zadlužuje, drží na velmi nízké úrovni. Tento velmi racionální přístup by bylo dobré udržet i nadále,“ uvedl hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA Filip Hanzlík.

Skoro polovina lidí, kteří si půjčili, má obavu, že nebudou schopni splácet. Z toho čtyři procenta nyní ví, že to bude velký problém, o kterém neví, jak ho budou řešit. Svoji půjčku stejně jako loni včas celou uhradilo 38 procent dlužníků. Stoupl počet Čechů, kteří problémy se splácením úvěru, plánují řešit půjčkou v rodině. Lidé si úvěr nejčastěji berou u bank, následují leasingové a jiné finanční společnosti.

adventní nákupy

Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday

Zprávy z firem

Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.

ČTK

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

Názory

Dalibor Martínek

Lukáš Kovanda: Kdyby svět osídlil homo economicus, Santa ani Ježíšek by neexistovali

Názory

Lukáš Kovanda

Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday

adventní nákupy
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.

"Vánoce jsou pro nákupní centra každoročně vrcholem sezony, kdy návštěvnost stoupá o 15 i více procent proti průměru," řekl předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR Jan Kubíček. Prosincové těžby pak rostou o 50 až 60 procent proti průměru. "Vyšší zájem registrujeme už se začátkem Black Friday a směrem ke Štědrému dni roste," dodal.

Trojnásobný nával v nákupáku

Návštěvnost a tržby byly v centru Freeport Fashion Outlet na zhruba trojnásobku běžných víkendů, uvedla retail manažerka centra Kateřina Rédová. Tržby se pohybovaly na stejné úrovni jako v loňském roce. "Obchodníci však nasadili ještě výraznější slevy než loni, a proto jsme museli před některými obchody organizovat fronty. Největší zájem byl o obchody se sportovní módou a domácími potřebami," poznamenala.

Zájem o nákupy se zvyšuje, souhlasila mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Počátkem adventu zákazníci podle ní nakupují suroviny na pečení i dárky. Největší zájem je o dárky pro děti, kde dominují hračky, hry a dřevěné stavebnice. Z dárků pro dospělé je zájem o drobnou elektroniku nebo spotřebiče.

S blížícími se Vánocemi pozoruje postupný růst tržeb týden po týdnu také mluvčí IKEA Nicol Richterová. Vrchol nákupní sezony očekává tradičně zhruba deset až 14 dní před Štědrým dnem. V tomto období zákazníci podle ní nakupují nejen dárky a vánoční dekorace, ale také dokončují větší projekty v domácnosti.

Lidé v tomto období vždy více utrácejí

"Zákazníci utrácejí více než loni, a to jak díky vyšší návštěvnosti, tak i mírně vyšším průměrným nákupům," uvedl manažer komunikace sítě drogérií dm Jiří Peroutka. Ve srovnání s minulou sobotou byly tržby prakticky srovnatelné, řekl. Důvodem podle něj může být fakt, že v mnoha obcích se tento víkend rozsvěcují vánoční stromy. Peroutka zároveň poukázal na to, že zákazníci měli zvýšený zájem o pečicí papíry, což podle něj naznačuje, že domácnosti se připravují na pečení vánočního cukroví. Mluvčí drogerií Rossmann Rita Gabrielová vyčíslila dnes po 16:00 mezitýdenní růst na sedm procent a meziroční růst na 37 procent.

Hračkářství Bambule zaznamenalo při srovnání tržeb za první adventní víkend v pátek a sobotu podle marketingové ředitelky Jany Krčkové meziročně pokles tržeb o jednotky procent. Pokles způsobil nižší počet nákupů. Naopak průměrná objednávka stoupla o pět procent. Mezi nejžádanější produkty patří stejně jako v posledních letech kreativní a interaktivní hračky a stavebnice, sdělila.

Nejsílnější týdenní růst u Decathlonu

Decathlon zaznamenal letos svůj nejsilnější týdenní růst prodeje ve srovnání s loňským rokem, a to díky brzkému příchodu zimního počasí a kampani Black Friday, uvedl obchodní ředitel společnosti Stephane Mollet. Brzké sněžení v ČR vedlo podle něj k mimořádné poptávce po vybavení pro zimní sporty. Za uplynulý týden prodal Decathlon přes 4000 saní a 10 tisíc dětských rukavic, což je trojnásobek výsledků za stejné období loňského roku.

Prodeje zlatých a stříbrných slitků se o prvním adventním víkendu zvýšily u společnosti Golden Gate meziročně téměř o více než 50 procent. Zájem o zlato je v Česku rekordní, doplnil předseda představenstva firmy Libor Brůna. Na internetovém obchodu Notinu v sobotu počet objednávek vzrostl o 11 procent proti předchozímu roku, v neděli k 15. hodině evidovali téměř 100 tisíc objednávek, uvedla mluvčí společnosti Barbora Janotová.

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici

Týden tradera: Zlato a stříbro, které v minulých týdnech lámaly rekordy, zažily prudký obrat

Trhy

Kryštof Míšek

