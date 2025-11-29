Lukáš Kovanda: Globální krize Airbusu ohrožuje i české nebe, celoevropsky hrozí nepříjemný dominový efekt
V době, kdy jsou miliony lidí uprostřed předvánočního shonu, udeřila ve světovém letectví nečekaná rána: evropský gigant Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u více než 6 000 letadel rodiny A320. Problém? Intenzivní sluneční záření může na velkých výškách poškodit kritická data v systému letového řízení, což by mohlo vést k náhlým poklesům letadla. Co se jeví jako sci-fi scénář, je realita, která už způsobila stovky zrušených letů po celém světě – a čeští cestující nejsou výjimkou.
Krize vypukla po incidentu v říjnu, kdy letadlo JetBlue z mexického Cancúnu do amerického Newarku náhle ztratilo výšku, zranilo se 15 cestujících, a muselo nouzově přistát na Floridě. Vyšetřování odhalilo zranitelnost systému ELAC (ovládá například křídla), který přenáší příkazy od pilota k ovládacím zařízením. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) okamžitě vydala nouzovou směrnici: všechny dotčené stroje musí aktualizovat software ještě před dalším vzletem. Pro většinu letadel to znamená dvě až tři hodiny údržby, ale u starších modelů (asi 900 kusů) je nutná výměna hardwaru, což může trvat dny.
Globální dopady
Dopady jsou globální: v USA Delta a American Airlines hlásí zpoždění stovek letů během svátku Dne díkuvzdání, v Austrálii Jetstar zrušila 90 spojů, v Japonsku ANA 65. Indická IndiGo a Air India dokončují úpravy u stovek strojů, ale varují před zpožděními. Maďarský nízkonákladový Wizz Air, s flotilou plnou A320 a silným zastoupením i na pražském Letišti Václava Havla, přiznává, že „některé lety se zpozdí.“
V Evropě létá více než polovina strojů A320, co jich jen na světě je, takže starý kontinent se připravuje na dominový efekt – nutnost bezodkladných aktualizací a oprav naráží na nedostatek mechaniků a dílů, který sužuje letecký průmysl už od covidové pandemie.
V České republice je největším provozovatelem A320 dopravce Smartwings, dominantní aerolinka s více 40 letadly včetně právě problémových airbusů. Přesně tyto stroje – včetně dvou v barvách zanikajících Českých aerolinií (ČSA) – nyní čekají na aktualizaci. Jde zřejmě o desítky kusů letadel. Aktualizace může tedy způsobit zpoždění na klíčových linkách z Prahy, odkud Smartwings obsluhuje destinace jako Paříž, Madrid nebo charterové lety do Středomoří.
Cestující na pražském letišti pociťují dopady celé situace už od včerejška. V pátek došlo na menší zpoždění letu QS 1141 do Paříže, kdy se v kokpitu objevil varovný signál systému. Cestující čekali celou hodinu, než jim najednou oznámili údržbu kvůli „technickému upgradu“. Podobné zkazky se šíří na sociálních sítích: rodiny s dětmi uvízlé v terminálu 1, zrušené spoje do Řecka, kompenzace v podobě voucherů na kávu. ČSA, teď jen stín minulosti, předala Smartwings nejen flotilu, ale i problémy. Ty dva A320 v červenobílém provedení – OK-IOO a OK-IOA – létaly doteď na linkách do Paříže a Madridu. Nyní čekají na řadu v hangáru v pražské Ruzyni, kde mechanici bojují s nedostatkem specialistů.
Nové A220-300, které Smartwings objednal pro ČSA (dva dorazily v prosinci, další v lednu), nejsou dotčeny – ty mají jiné motory a software.
Cestující z Prahy se musí smířit se zvýšeným rizikem zpoždění a nepříjemností, a to nejen pasažéři aerolinky Smartwings, ale i třeba zmíněné nízkonákladové Wizz Air.
Nutno říci, že letadla jsou v zásadě bezpečná i bez aktualizace – riziko se může zhmotnit jen v extrémních podmínkách, jako jsou sluneční erupce. Cestující by se měli připravit na jedno- až dvouhodinová zpoždění, průběžně kontrolovat mobilní aplikace aerolinek, a případně si nenechat ujít kompenzaci: až 600 eur podle EU nařízení, pokud zpoždění nabere přes tři hodiny. Smartwings slibuje, že většinu oprav dokončí do pondělí.