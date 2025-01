Šéfové Škodovky, ČEZ a bankéři. To jsou nejsledovanější čeští manažeři na LinkedInu

Klaus Zellmer ze Škoda Auto, Tomáš Salomon z České spořitelny a Jan Juchelka z Komerční banky jsou nejsledovanějšími šéfy českých firem na profesní síti LinkedIn. V porovnání se středoevropskou špičkou jsou na tom výrazně lépe než jejich kolegové z okolních zemí, ukazuje Manažerský LinkedIn žebříček 2024.

Mezi pěti nejsledovanějšími CEOs velkých středoevropských firem na LinkedInu jsou hned čtyři zástupci z Česka. Vyplývá to z výzkumu, který letos poprvé sestavila společnost Rothman and Roman ve spolupráci s českou agenturou Konektor a maďarskou Uniomedia.

Manažerský LinkedIn žebříček 2024 porovnával sedm středoevropských zemí: Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Polsko. Cílem bylo zjistit, jak aktivně využívají klíčové hospodářské subjekty v regionu tuto profesionální platformu pro obchodní a komunikační účely.

„Letos poprvé jsme sestavili tento žebříček v měřítku celého regionu, protože výhodou platformy jako LinkedIn je, že lídři komunikují v mezinárodním prostředí, kde se jejich sdělení mohou dostat k lidem, s nimiž se třeba nikdy osobně nesetkají,“ uvedla Zsófia Balatoni, strategická ředitelka společnosti Rothman a Roman a zakladatelka společnosti Uniomedia.

Česko v čele

V rámci středoevropského regionu jsou čeští top manažeři na LinkedInu nejviditelnější. V první pětce šéfů firem z hlediska počtu sledujících jsou hned čtyři generální ředitelé z Česka.

Výrazný náskok má Klaus Zellmer ze Škoda Auto, který má ve srovnání s nejsilnějším maďarským CEO Sándorem Kékesim pětkrát více sledujících.

V první pětce celého žebříčku pak jsou vedle Zellmera dále Tomáš Salomon z České spořitelny, Jan Juchelka z Komerční banky a Daniel Beneš z ČEZ. Pokud by se žebříček sestavoval na základě „engagementu“ a nikoli počtu sledujících, obsadil by první příčku Tomáš Salomon.

Výkonní ředitelé síť používají často

V Česku výzkum posuzoval 30 českých firem s nejvyšším obratem za rok 2023 podle žebříčku Coface Top 500 doplněného o komerční banky. Zaměřil se na CEOs, CFOs, vedoucí HR oddělení a ředitele a ředitelky marketingu/komunikace.

„Nejvíce si důležitost správy osobního brandu uvědomují výkonní ředitelé a ředitelky. Více než polovina z nich na LinkedIn přispívá, 40 % navíc pravidelně,” komentuje výsledky výzkumu Michal Marek, vedoucí týmu sociálních médií v Konektoru. Výkonní ředitelé a ředitelky jsou zároveň nejvíce sledovanou skupinou, průměrně je sleduje 4800 uživatelů, median je 888 sledujících. Naopak nepříliš často síť podle dat z aktuálního průzkumu paradoxně využívají marketingoví manažeři.

