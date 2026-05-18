AI mění práci ve firmách. Českým a slovenským podnikům chybí hlavně důvěra a jasná pravidla
Umělá inteligence se z technologické novinky rychle mění v běžnou součást pracovního života. České a slovenské firmy už většinou chápou, že AI ovlivní nejen efektivitu, ale také firemní kulturu, rozhodování, důvěru zaměstnanců i podobu pracovních rolí. Podle průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2026 však mnoho organizací stále hledá, jak spolupráci lidí a technologií nastavit tak, aby byla skutečně funkční.
Umělá inteligence stále výrazněji vstupuje do každodenního fungování firem. Nejde přitom pouze o nové nástroje, automatizaci nebo rychlejší zpracování dat. AI začíná měnit samotný způsob, jakým lidé pracují, rozhodují se a spolupracují.
Podle průzkumu společnosti Deloitte nazvaného Trendy v oblasti lidského kapitálu 2026 považuje 72 procent českých a slovenských firem dopad AI na firemní kulturu za velmi významný. Více než polovina respondentů, konkrétně 55 procent, vnímá zásadní vliv AI také na rozhodovací procesy. Otázku, jak efektivně nastavit spolupráci mezi lidmi a technologiemi, aktuálně řeší 60 procent firem v Česku a na Slovensku.
„Rok 2026 jasně ukazuje, že vstupujeme do nové fáze proměny práce, v níž se do popředí dostává spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejde přitom jen o technologický posun, ale o hlubokou změnu toho, jak pracujeme, rozhodujeme se a vytváříme hodnotu,“ říká Zuzana Kostiviarová, expertka na HR transformaci a ředitelka poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů společnosti Deloitte.
Firmy AI zavádějí, ale často zapomínají na lidi
Mnoho organizací se při zavádění AI soustředí hlavně na technologii, produktivitu a úspory. Právě lidská stránka změny ale podle Deloitte rozhodne o tom, zda firmy potenciál umělé inteligence skutečně využijí.
Nestačí tedy pouze pořídit nové nástroje. Firmy musí promyslet, jak se změní pracovní procesy, odpovědnosti, role manažerů i očekávání od zaměstnanců. Důležitou roli hraje také rozvoj nových dovedností a budování důvěry v to, že AI bude lidem pomáhat, nikoli je nahrazovat nebo kontrolovat.
Globální data ukazují, že v tomto směru zatím firmy postupují pomalu. Skutečný pokrok v nastavování spolupráce lidí a technologií dosahuje podle průzkumu pouze šest procent organizací na světě.
Důvěryhodná data budou rozhodovat
S rostoucím využíváním umělé inteligence roste i význam kvality dat. AI může být užitečným nástrojem při náboru, hodnocení výkonu, plánování kapacit nebo rozvoji zaměstnanců. Zároveň ale platí, že špatná nebo neúplná data mohou vést ke špatným rozhodnutím.
Tento problém si firmy uvědomují. V Česku a na Slovensku označuje 53 procent respondentů kvalitu dat za důležitou oblast. Jen 19 procent organizací ale uvádí, že v ní dosáhlo alespoň dílčího pokroku.
Bez jasně nastavených pravidel pro správu a ověřování dat může AI podle Deloitte nejen podporovat chybná rozhodnutí, ale také oslabovat odpovědnost lidí a narušovat důvěru zaměstnanců ve firmu.
Umělá inteligence vstupuje do rozhodování
AI postupně proniká i do oblastí, které byly tradičně doménou manažerů. Pomáhá analyzovat data, doporučovat další kroky a zrychlovat rozhodovací procesy. Pro firmy tak vzniká nová otázka: kde má rozhodovat algoritmus a kde musí zůstat klíčový lidský úsudek?
Více než polovina českých a slovenských respondentů považuje dopad AI na rozhodování za zásadní. Organizace proto hledají rovnováhu mezi využíváním dat a zachováním lidské odpovědnosti, autonomie a etického posouzení.
Podobně výrazný je dopad AI na firemní kulturu. Ačkoli jej jako významný vnímá 72 procent respondentů z Česka a Slovenska, alespoň částečné výsledky v této oblasti zaznamenává pouze pětina firem. Globálně přitom 65 procent společností očekává, že jejich kultura se bude muset kvůli AI výrazně proměnit.
Nejasná pravidla mohou brzdit adopci AI
Jedním z hlavních rizik je podle Deloitte nejasné nastavení pravidel pro používání umělé inteligence. Pokud zaměstnanci nevědí, kdy a jak mohou AI používat, co je ještě přijatelné a kdo nese odpovědnost za výstupy, mohou být vůči technologii nedůvěřiví.
To může zpomalit její smysluplné využití. AI se tak nestává nástrojem, který zvyšuje výkon a inovace, ale dalším zdrojem nejistoty. Právě důvěra proto bude pro úspěšnou adopci umělé inteligence jedním z klíčových faktorů.
Konkurenční výhoda vznikne lepším řízením lidí, dovedností a technologií
Umělá inteligence mění i způsob, jakým firmy pracují s kapacitami a schopnostmi zaměstnanců. Moderní technologie umožňují rychleji propojovat lidi, jejich dovednosti a dostupné nástroje tam, kde mohou vytvořit největší hodnotu.
Až 88 procent účastníků průzkumu z Česka a Slovenska považuje tuto koordinaci za klíčovou pro dosažení lepších výsledků. Firmy tak budou stále více potřebovat vědět nejen to, kolik lidí mají, ale také jaké mají schopnosti, jak se mohou rozvíjet a kde je jejich práce nejpřínosnější.
„Rozhodnutí firem dnes mají mnohem širší dopad než dřív – neovlivňují jen ekonomické výsledky, ale také zaměstnance, zákazníky, komunity i prostředí, ve kterém organizace působí. Klíčovou výzvou proto je využít potenciál umělé inteligence a nových technologií způsobem, který podporuje inovace a výkonnost, ale zároveň zachovává lidský úsudek, důvěru a odpovědnost při rozhodování,“ doplňuje Zuzana Kostiviarová.
Tradiční firemní struktury narážejí na limity
Rychlý technologický vývoj zároveň ukazuje, že tradiční firemní model založený na oddělených funkcích, jako jsou HR, IT nebo finance, přestává stačit. Stále důležitější je propojování expertíz napříč organizací.
Více než 57 procent respondentů z Česka a Slovenska považuje posouvání hranic mezi firemními funkcemi za klíčové pro lepší výsledky. Celosvětově je tento podíl ještě vyšší a dosahuje 66 procent.
Firmy proto budou muset posilovat mezioborovou spolupráci, flexibilitu a schopnost reagovat na konkrétní byznysové situace v reálném čase. Podle studie označuje rychlost a flexibilitu sedm z deseti globálních byznysových lídrů za hlavní konkurenční strategii příštích tří let.
Adaptabilita se stává hlavní dovedností firem
Jednou z nejdůležitějších schopností současných organizací je podle průzkumu adaptabilita. V Česku a na Slovensku ji jako zásadní vnímá 83 procent respondentů. Více než třetina firem už zároveň uvádí, že v této oblasti dosahuje konkrétního pokroku.
AI může adaptabilitu výrazně podpořit. Zaměstnancům umožňuje získávat rychlou zpětnou vazbu, učit se průběžně při práci a experimentovat s novými postupy. To ale opět vyžaduje prostředí, ve kterém se lidé nebojí nové technologie používat a rozumějí tomu, jakou roli mají v jejich práci hrát.
Úspěch AI nebude záležet jen na nástrojích
Výsledky průzkumu Deloitte ukazují, že české a slovenské firmy si význam nástupu AI dobře uvědomují. Mnohé z nich už nové technologie zavádějí a hledají cesty, jak je propojit s každodenním fungováním organizace.
Rozhodující však nebude samotná technologie. Klíčové bude, zda firmy dokážou změnit způsob práce, nastavit jasná pravidla, posílit důvěru zaměstnanců a zachovat lidský úsudek tam, kde je nezastupitelný. AI tak pro firmy nepředstavuje jen technologickou změnu, ale především kulturní a manažerskou výzvu.
