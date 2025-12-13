Fiala: Doufám, že vláda Andreje Babiše bude pokračovat v muniční iniciativě
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) doufá, že se nastupující kabinet ANO, SPD a Motoristů nechá přesvědčit o významu české muniční iniciativy a bude v ní nějakým způsobem pokračovat. Kritiku iniciativy, která zajišťuje velkorážovou munici pro Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi, pokládá za mimořádně nezodpovědnou. Iniciativa je unikátní a v zahraničí oceňovaná věc, byla by velká chyba toto zničit, řekl Fiala.
„Doufám v jednu věc. Když to nechtějí slyšet od nás a nevěří nám, tak že naši spojenci jim objasní význam muniční iniciativy,“ uvedl Fiala. Česko podle končícího předsedy vlády udělalo pro napadenou Ukrajinu maximum, co mohlo. Je to zásluha nejen dosluhující vlády, ale celé české společnosti, řekl Fiala.
Nastupující premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami muniční iniciativu silně kritizoval, sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Babiš ve čtvrtek v Bruselu řekl, že se s iniciativou rád seznámí, dosavadní pokusy o získání informací podle něj úplně nevyšly. „Určitě se k tomu vrátíme, protože je důležité, abychom znali podstatu, jak to všechno funguje,“ řekl Babiš.
Díky iniciativě získává Ukrajina na obranu před ruskou invazí dělostřelecké granáty. Kyjev, zástupci EU či generální tajemník NATO Mark Rutte ji oceňují. Fiala doufá, že se budoucí vláda nechá přesvědčit spojenci, pokud to nechce slyšet od končícího kabinetu. Kritiku iniciativy a obecně zpochybňování české podpory Ukrajině a zvyšování výdajů na obranu označil za mimořádně nebezpečnou věc.
Unikátní věc
Fiala si není jistý, zda by někdo dokázal na Česko navázat, kdyby stát od zprostředkování munice ustoupil. „Je tam určité know-how, určitý mechanismus, kterým to funguje. A spojenci se zase soustředí na jiné věci, které se třeba týkají ochrany vzdušného prostoru,“ uvedl. Iniciativa je podle Fialy naprosto unikátní věc, která je všude oceňovaná a státům záleží na tom, aby pokračovala. „Byla by opravdu velká chyba tohle zabít,“ řekl.
Díky iniciativě letos Ukrajina dostane 1,8 milionu kusů munice, loni to bylo 1,5 milionu. Končící premiér také pevně doufá, že Česko bude dál aktivním členem koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v její konfrontaci s Ruskem. „Jinak se povedou jednání o nás bez nás,“ míní.
Pro Ukrajinu Česko udělalo maximum, co mohlo, řekl Fiala. „Jsem na to hrdý, protože nám to získalo prestiž ve světě, protože jsme od první chvíle poskytovali Ukrajině veškerou pomoc včetně vojenské,“ uvedl. Fiala nedávno řekl, že výdaje ČR na pomoc Ukrajině dosud činily 91,3 miliardy korun, příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun. „Není teď důležité, že ve finále se nám to vyplácí. My jsme od první chvíle měli hodnotovou politiku,“ dodal.
Podíl na tom, že českou pomoc Ukrajině a uprchlíkům v zahraničí oceňují, nemá podle Fialy jen vláda. „Česká společnost dokázala ukrajinské uprchlíky přijmout, integrovat, nemáme tu žádné sociální nebo jiné problémy,“ uvedl. Ocenil solidaritu lidí.
Evropa nebyla podle Fialy dlouho úspěšná ve vysvětlování toho, jaký precedens by celosvětově znamenal úspěch Ruska, který by ukázal, že velký a agresivní stát si může vzít kus území jiné země. „Postupně roste to uvědomění u řady států i mimo evropský kontinent, že pro mezinárodní řád by něco takového dobré určitě nebylo,“ dodal. Je nutné podpořit Ukrajinu natolik, že Rusko uvidí, že se mu vojenská agresivní politika tohoto typu nevyplatí, uvedl.