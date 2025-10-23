Česko nesouhlasí s klimatickým cílem EU, uvedl Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) zopakoval, že ČR nesouhlasí s unijním klimatickým cílem snížit emise skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040. Na nadcházející Evropské radě se o tom ale podle Fialy rozhodovat nebude. Zopakoval také, že Česko bude usilovat o odložení systému emisních povolenek ETS2.
„Je to ambice nerealistická, která nezohledňuje ekonomické a sociální dopady na občany a průmysl. Nicméně na této Evropské radě se o tomto cíli rozhodovat nebude, protože tyto věci se řeší na úrovni ministrů pro životní prostředí,“ řekl ke klimatickým cílům končící premiér. Připomněl, že se zatím podařilo zablokovat schválení tohoto návrhu a získat čas na další jednání. „Prosazujeme podpůrná opatření, ze kterých bude ČR těžit a která umožní modernizaci naší ekonomiky,“ uvedl.
Zmínil například umožnění revize klimatických cílů či pokračování modernizačního fondu. Česko podle Fialy požaduje také to, aby Evropská komise vypracovala dopadové studie, které by popsaly, jaký bude dopad klimatických cílů na jednotlivé sektory a země.
Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině, informovala stanice CNN a agentura Reuters. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.
Předseda ANO Andrej Babiš v dnešním videu na sociálních sítích řekl, že pokud by na summitu Českou republiku zastupoval on, klimatický plán by odmítl a oznámil, že Česko tento bod zablokuje. O tom se ale podle Fialy dnes jednat nebude. Babiš také opakovaně vyzval Fialu, aby odmítl i upravený návrh emisních povolenek. Pokud hnutí ANO složí vládu, na svém prvním zasedání tyto „ekoodpustky“ podle Babiše odmítne. „A buď prosadíme jejich zrušení na úrovni EU, nebo je u nás prostě nezavedeme a budeme s ostatními členskými státy se stejnou pozicí v Bruselu bojovat, a to i tehdy, kdybychom se měli s Bruselem soudit," dodal pravděpodobný budoucí premiér.
K systému emisních povolenek ETS2 Fiala řekl, že o nich unijní země rozhodly už před časem. ČR podle Fialy neměla možnost tomu zabránit, a proto se nyní snaží o úpravu podmínek a odložení jejich zavedení.
„Když někdo říká, že to zruší, tak neříká pravdu,“ poznamenal Fiala k opakovaným prohlášením zástupců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Doplnil, že si vznikající vláda musí být vědoma důsledků případného nezavedení, kdy by ČR zřejmě musela platit pokuty v řádech desítek miliard korun.
Tématem Evropské rady bude podle Fialy také obrana a podpora Ukrajiny. Končící předseda vlády doufá, že nový český kabinet nezruší českou muniční iniciativu, jak někteří zástupci vznikající koalice uvádějí. „Věřím, že navzdory předvolební rétorice snad ta budoucí vláda si bude vědoma významu této iniciativy,“ dodal. V rámci iniciativy by letos Ukrajina mohla získat až 1,8 milionu kusů munice.
Fiala v Bruselu: Už žádné další klimatické cíle do roku 2040
Česká energetická společnost Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře dokončila nákup vodní elektrárny Baixo Iguaçu v Brazílii o celkovém výkonu 350 megawattů. O převzetí elektrárny za 260 milionů eur (zhruba 6,4 miliardy korun) firma informovala v březnu, musela ale ještě získat potřebná regulatorní povolení. Transakce je největší českou investici v Jižní Americe a Baixo Iguaçu se stala svým výkonem největším energetickým zdrojem Energo-Pro, sdělila mluvčí skupiny Hana Hikelová.
Energo-Pro loni v Brazílii převzala za 118,3 milionu eur sedm menších vodních elektráren o celkovém výkonu 90 megawattů. Firma také staví novou vodní elektrárnu Chorreritas v Kolumbii, jejíž uvedení do provozu očekává v příštím roce. „Růst portfolia v Latinské Americe je strategickým krokem v rámci geografické diverzifikace naší skupiny. Posilujeme tak odolnost vůči hydrologickým, geopolitickým i ekonomickým výkyvům,“ uvedl generální ředitel Energo-Pro Jakub Fajfr.
Elektrárna reguluje průtok ikonických vodopádů Iguaçu a zajišťuje minimální průtok i v obdobích sucha. Dodává energii pro zhruba milion obyvatel Brazílie, což odpovídá osmi procentům roční spotřeby brazilského státu Paraná. Elektrárna je v provozu od roku 2019, koncesi má platnou na 30 let. Tři turbíny ročně vyrobí víc než 1500 gigawatthodin elektřiny. Výstavba elektrárny stála zhruba půl miliardy eur, přehrada má rozlohu 32 kilometrů čtverečních.
Nákup od brazilské společnosti Copel financovala Energo-Pro kombinací vlastních zdrojů a externího financování. Skupina v letošním prvním pololetí vydala dluhopisy za 750 milionů eur se splatností v roce 2030. „Výtěžek emise byl určen právě na financování akvizice Baixo Iguaçu a optimalizaci kapitálové struktury skupiny,“ uvedla firma.
Po začlenění elektrárny Baixo Iguaçu mají energetické zdroje skupiny Energo-Pro instalovaný výkon 1850 megawattů. Společnost nyní provozuje 54 vodních elektráren v pěti zemích světa, vedle Brazílie také v Bulharsku, Gruzii, Turecku a Španělsku. Provozuje také distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii a zaměstnává téměř 10 tisíc lidí.
Energo-Pro se na výstavbu, provoz a modernizaci vodních elektráren specializuje od roku 1994, nyní spravuje aktiva v hodnotě víc než 2,5 miliardy eur. Loni skupina zvýšila konsolidované tržby o 13 procent na 1,436 miliardy eur a provozní zisk (EBITDA) o desetinu na 355 milionů eur.
Tesařovo Energo-Pro loni vydělalo nejvíc za svou třicetiletou historii
Dnes je již normální, že šéfové HR oddělení zasedají v managementech či představenstvech firem. Dříve to zdaleka nebylo pravidlem a zkušená manažerka z UNIQA zodpovědná za lidské zdroje, značku a udržitelnost Ganna Pidgorna tento posun jednoznačně vítá. „Pokud tomu tak ve firmách není, témata jako lidé, rozvoj, inovace či nové dovednosti nejsou dostatečně reprezentována,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.
Lidé, značka a udržitelnost. Zní to jako portfolio velmi košaté, až nesourodé. Ganna Pidgorna však tvrdí, že jde o oblasti dosti provázané. „Značka promlouvá ke klientům a také k celé společnosti prostřednictvím našich zaměstnanců. Je tedy velmi úzce propojena s lidmi. Záleží nám také na zkušenostech zákazníků, zkušenostech zaměstnanců a udržitelnosti, která zahrnuje sociální aspekt udržitelného podnikání. Jde o to, že toho, co říkáme navenek, si ceníme i uvnitř,“ vysvětluje ukrajinská rodačka Pidgorna.
Absolventka anglistiky a ekonomie pracuje pro česko-slovenský finanční dům UNIQA pět let. Kariéru ale zahájila v telekomunikacích, konkrétně v ukrajinsko-americkém mobilním operátorovi, kde začínala jako asistentka výkonného ředitele. Její pracovní elán a zapálení přivedly tehdejší management k myšlence, že s těmito vlastnostmi se skvěle hodí do HR oddělení. Pidgorna neváhala a tuto nabídku přijala.
Dnes je situace odlišná a šéfové HR oddělení již pronikají i do představenstev velkých firem, což je ostatně také případ Ganny Pidgorny. Pokud tomu tak ve firmách není, nejsou podle ní témata jako lidé, rozvoj, inovace či nové dovednosti, dostatečně reprezentována. „Domnívám se, že zástupci HR by měli být u toho, když se rozhoduje. Rozvoj lidí, jejich dovedností, organizačních schopností, způsobů práce, angažovanosti, vedení... To vše patří do gesce lidských zdrojů a já věřím, že je to klíčové a strategické,“ vysvětluje svou specializaci.
Pojišťovnictví bylo dlouho konzervativní. Určitě nešlo o odvětví, které by lačně absorbovalo technologické inovace. Postupně ale tento obor začal hledat možnosti, jak se posunout dopředu, a v tu chvíli byla Pidgorna se svou zkušeností z bouřlivě se rozvíjející oblasti telekomunikací ideálním člověkem na cestě k pokroku. „Celé odvětví se snažilo stát se více digitálním a inovativním. V tom jsem mohla pomoci,“ dodává Pidgorna.
Jejímu nástupu do pojišťovnictví předcházela ještě jedna zastávka. Po pracovních zkušenostech u mobilního operátora a v gigantickém Microsoftu si Pidgorna založila konzultační firmu. Ta se nakonec ukázala být cestou jak k „lidem“, tak do pojišťovnictví. „S partnerem jsme založili poradenskou firmu zaměřenou na zkušenosti zaměstnanců. V té fázi to bylo docela nové, učili jsme se i ze zkušeností zákazníků, dělali jsme různé projekty a mimo jiné jsem nabídla své služby pojišťovně AXA. Po mé prezentaci mi zavolala tamní HR ředitelka, kterou čekal přesun do centrály, a řekla mi: ´Máme pro vás něco zajímavého, ale je to in-house´,“ líčí Pidgorna. Nabídka ji zaujala, protože si chtěla rozšiřovat obzory profesně i zeměpisně, a tato pozice se měla vykonávat zčásti pro Ukrajinu a zčásti pro střední Evropu, včetně Prahy.
Pro definitivní odchod z Ukrajiny se Pidgorna rozhodla v roce 2019. Tvrdí však, že Prahu si nevybrala ona, ale že tomu bylo naopak. „Moje pozice v pojišťovně AXA byla přestavěna do podoby, která pro mě nebyla příliš zajímavá, a tak jsem odešla. Po nějaké době mě oslovili z české pobočky AXA a zeptali se mě, jestli bych nechtěla přijet,“ přibližuje okolnosti přesunu do Česka.
Rozhodnutí nebylo snadné a vyžádalo si důkladné konzultace v rodinném kruhu. „Zpočátku jsem měla značné obavy. Hned jsem to chtěla odmítnout. Ale jen pár minut před tímto rozhovorem jsem mluvila o tom, že o věcech je třeba přemýšlet. Tak mi v té chvíli došlo: dobře, možná bych se měla řídit svou vlastní radou,“ vzpomíná.
Rozhodování napomohlo i to, že v Praze se lze vzdělávat na německojazyčných školách, takže manažerčin syn mohl navázat na své předchozí studium. „Mělo to své klady i zápory. Opustili jsme krásný dům, spoustu přátel, příbuzných, ale byla to také příležitost začít něco nového, poznat nový život, novou kulturu. Prahu jsem znala a milovala, znala jsem prostředí pojišťovny AXA a důvěřovala tamním lidem, což bylo důležité. Změnit všechno a jít do úplně neznámého prostředí musí být těžší,“ srovnává Pidgorna.
Překvapení ale přesto přišlo záhy po přesunu do Prahy. Pidgorna ještě ani nestihla vybalit všechny své věci, když přišel telefonát od šéfa. „Zeptal se mě, jestli sedím. Řekla jsem, že ne, protože jsem si ještě nerozbalila židle. A on řekl, že jsme na prodej. Prakticky ve stejnou dobu dorazil covid,“ líčí složitý začátek v Praze.
Jak se Ganně Pidgorně podařilo v těchto náročných podmínkách adaptovat?
Proč do studia Global Minds přišla s ubrusem?
A kde vidí spojnice mezi svou profesí a improvizační divadelní formou Playback?
I to se dozvíte v podcastu Global Minds. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
Ganna Pidgorna
Po dokončení studia anglického jazyka, literatury a ekonomie v ukrajinském Charkově se Ganna vydala na kariérní dráhu v technologickém sektoru, kde se zaměřovala především na oblast lidských zdrojů a firemní kultury. Její profesní cesta ji později zavedla do společnosti AXA, kde působila jak v regionu střední Evropy, tak na Ukrajině. V současné době zastává pozici ředitelky pro lidské zdroje, značku a udržitelnost v česko-slovenském finančním domě UNIQA. V této funkci se věnuje nejen budování firemní kultury a prostředí, které posiluje jednotlivce, ale i podpoře efektivního fungování týmů a rozvoji živé komunity, což umožňuje všem plně realizovat svůj potenciál. Zaměřuje se také na prosazování strategie a identity značky UNIQA a agendu udržitelnosti, aby společnost zůstala v regionu odpovědnou a inspirativní. Ganna je certifikovanou odbornicí na metody vnitřní práce – včetně koučování, improvizace a embodimentu (propojení mysli a těla) – zaměřené na usnadnění změn založených na uvědomění. Žije v Praze se svým manželem a synem a aktivně se věnuje improvizačnímu divadlu.
