Evropa ztrácí tempo. Pomoc Ukrajině je letos nejnižší od počátku invaze
Západní vojenská pomoc bojující Ukrajině může letos klesnout na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze v roce 2022, varoval Kielský institut pro světové hospodářství (IfW). Evropské země dosud nejsou s to kompenzovat přerušení pomoci od Spojených států a rozdíly mezi evropskými dárci se prohlubují, upozornil institut, který sleduje západní pomoc Ukrajině od rozpoutání války.
Zatímco vojenská podpora od Evropy, USA a dalších dárců v letech 2022 až 2024 dosahovala v průměru zhruba 41,6 miliardy eur ročně (víc než bilion korun), letos to dosud bylo 32,5 miliardy eur, uvedl institut. K dosažení předchozí úrovně by bylo zapotřebí dalších 9,1 miliardy eur, což by vyžadovalo více než zdvojnásobit sumy z posledních měsíců. „Evropa podle údajů dostupných do října nedokázala udržet dynamiku z první poloviny roku,“ upozornil profesor Christoph Trebesch.
Ačkoli se celková vojenská podpora od Evropy zpomaluje, vývoj mezi hlavními ekonomikami se výrazně lišil. Francie, Německo a Británie ve srovnání s obdobím 2022–2024 prudce zvýšily své příspěvky na vojenskou pomoc: Německo je měsíčně téměř ztrojnásobilo, Francie a Británie je více než zdvojnásobily.
Přesto měřeno poměrem k hrubému domácímu produktu v roce 2021 všechny tři evropské mocnosti výrazně zaostaly za severskými dárci – Dánskem, Finskem, Norskem a Švédskem. V kontrastu s tím Itálie ani Španělsko letos svou pomoc nezvýšily. „Pokles podpory ze Španělska a Itálie je zároveň pozoruhodným krokem zpět a posiluje důležitost vyváženějšího sdílení zátěže v celé Evropě,“ soudí Taro Nishikawa z IfW.
