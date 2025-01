Zdražuje vám investiční společnost poplatky kvůli novele o DPH? Nemusí

Rok 2025 přinesl do finančního světa v Česku daňovou novinku, která se dotýká vybraných finančních společností. Nově se totiž některé tyto firmy stávají podle novely zákona nyní také plátci DPH a některé prý kvůli tomu zdražují i své poplatky. Zeptali jsme se proto daňového experta Jana Kotaly z EKP Advisory na to, kterých společností se to týká a jaký dopad to může případně mít na vaše investice.

Reklama

Některým drobným investorům začala koncem roku 2024 přicházet upozornění od jejich finančních společností o změnách v poplatcích. Společnosti se odkazovaly na novelu zákona o Dani z přidané hodnoty (DPH) s platností od 1. ledna roku 2025 s tím, že musí ke svým poplatkům přidávat nově i DPH. Doposud totiž většina finančních institucí s poštovními, finančními a pojišťovacími službami spadala do kategorie, podle které byly jejich služby osvobozené od DPH, a proto tuto daň ani neúčtovaly.

V praxi to pak vypadalo například tak, že na výpisu běžného či spořicího účtu z banky či na výpisu z investičního účtu jste sice mohli najít odvod daně z úroků, DPH tam ale na rozdíl od účtenky třeba z obchodu, účtována nikde nebyla. Bylo to právě ze zmiňovaného důvodu, že finanční služby byly podle paragrafu 54 zákona o DPH i evropské směrnice o DPH osvobozené od daně z přidané hodnoty.

Proč některé instituce už nejsou od DPH osvobozené

V minulých dvaceti letech ovšem v Evropě probíhala podle Jana Kotaly z EKP řada soudních sporů s významnými finančními institucemi jako je například Deutsche Bank nebo třeba skupina AXA, které se soudily právě o to, zda jsou kvůli určitým činnostem, respektive vybraným službám také současně i povinnými plátci DPH. Primárně jim šlo o to, které finanční činnosti mají být osvobozené od DPH a které nikoliv.

Velká německá banka Deutsche Bank se tak například soudila s centrálním finančním úřadem v Německu kvůli transakcím s cennými papíry a tento soud prohrála. Evropský soud tehdy nakonec už v roce 2011 došel k závěru, že není důvod, aby tyto finanční operace jako je obhospodařování majetku klientů a aktivní obchodování, byly od daně osvobozené, protože to přináší přidanou hodnotu a je to i v rozporu s evropskými směrnicemi. „S odkazem na evropskou judikaturu SDEU ve věci C-44/11 Deutsche Bank operace s cennými papíry v zásadě představují vlastní službu nákupu a prodeje cenných papírů, tedy podstata služby spočívá v aktivní operaci nákupu a prodeje cenných papírů,“ cituje vyjádření soudu Kotala.

Reklama

Kterých finančních institucí se novinka týká

Vzhledem k rozhodnutí evropských soudců se po letech nakonec dospělo k závěru, že určitá skupina finančních služeb ze širší kategorie „správa a úschova“ nemá důvod být od DPH osvobozena a došlo tím k zúžení rozsahu osvobozených finančních činností. Primárně to podle Kotaly zahrnuje činnosti, u kterých „dochází k obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, a pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů.“

Některé finanční instituce a služby zůstávají od DPH stále osvobozené

Aktuální tuzemská novela k DPH se tak týká kupříkladu právě institucí, které se zabývají kolektivním investováním, protože jejich služby a činnost mají podle evropské směrnice i novely určitou přidanou hodnotu, když obhospodařují majetek zákazníka. „Zatímco v případě individuálního investování je třeba rozlišovat mezi operacemi s investičními nástroji a pouhou správou a úschovou, v případě fondů kolektivního investování, jak je vymezují členské státy, se naopak se správou a úschovou počítá,“ vysvětluje Kotala. A také z toho důvodu pak zůstávají podle něj i nadále od DPH osvobozené činnosti jako je obhospodařování nebo administrace u investičního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů.

Další změny přijdou za rok

Od roku 2025 se tedy pro vybrané finanční služby zužuje rozsah finančních činností osvobozených od DPH. Další změny, které nastanou až od roku 2026, se pak budou týkat obstarávání inkasa, vedení evidence investičních nástrojů či například vybírání rozhlasových či televizních poplatků či výplaty dávek důchodového pojištění. „Česká republika bude touto novelou konečně po letech harmonizovat tuzemskou legislativu o DPH s evropskou směrnicí o DPH. Což řada evropských států už na rozdíl od nás dávno udělala,“ shrnuje Kotala.

To, jak se finanční, respektive investiční společnosti podle této novely, která jim nařizuje platbu DPH, ale zařídí, je pak podle daňového experta jiná věc. „Je už na každé firmě a společnosti, zda si do svých poplatků a cen přidá celou sazbu DPH nebo jen třeba 10 procent a zbývající část pak uhradí z vlastních marží,“ uzavírá Kotala.

Podrobnosti k aktuální novele zákona o DPH

Zmiňovaná novela zákona o DPH přináší zhruba na 500 změn. Poslední významnější novely tohoto zákona se odehrály zhruba před pěti a šesti lety. Nová legislativa k DPH nyní podle daňových expertů reflektuje na digitalizaci, loňský konsolidační balíček, ale například právě i na vývoj evropské judikatury. Řada z těchto bodů je pak podle nich spíše technického rázu a přináší jen úpravu terminologie či drobné kosmetické úpravy. Mezi těmi většími změnami jsou nicméně právě ty, které se týkají finančních institucí a mimo jiné například i developerů.

Podrobnosti k paušální dani. Přihlásit se můžete jen do 10. ledna Money Na přihlášení k paušální dani zbývá už jen pět pracovních dní (do 10. ledna). Můžete se ale k této dani, která podnikatelům zjednodušuje administrativu vůbec přihlásit? Přečtěte si, kdy to jde, a kdy ne, kteří podnikatelé se mohou k paušální dani přihlásit i mimo avizované datum a komu se paušální daň letos zvyšuje. Věra Tůmová Přečíst článek

Šéf ČSOB Hypoteční banky: Češi si trošku zaspekulovali, ale už se zase vracejí k delším fixacím Money Češi si už zase berou větší hypotéky. A zatímco jejich objemy v roce 2024 úspěšně rostly, počty smluv vloni ale ještě stále nedosáhly ani na předcovidová čísla. Rostoucí trend je však podle šéfa Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny Martina Vaška zřejmý a dá se očekávat, že rok 2025 by měl loňská čísla překonat, pokud se nestane něco neočekávaného, jak dnes uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Newstream. Věra Tůmová Přečíst článek

Radim Pařík: Kurzy vyjednávání jsou drahé, jenom pokud uvažujete v nákladech. Jsou ale investicí Leaders Loni měl Radim Pařík hodně napilno. Podařilo se mu uspořádat obří konferenci na Pražském hradě, pokračuje jeho spolupráce s mezinárodně uznávanými vyjednavači v čele s Chrisem Vossem, a také musel čelit štvavé kampani od konkurence. I tak se dostal na obálku podzimního vydání magazínu Newstream CLUB a v profilovém rozhovoru vysvětloval, že se vyjednávání stává novou klíčovou dovedností zajišťující úspěch ve 21. století. „Naše vyjednávací tréninky a konzultace nejsou drahé. Ty naše jsou u nás nejdražší. Ale jen pokud uvažujete v nákladech. Jenže to my neděláme. Je Harvard drahý? Ne. Harvard je investice,“ říká Radim Pařík v rozhovoru, který si můžete přečíst poprvé celý online v rámci Inventury 2024. Věra Tůmová Přečíst článek