BMW v Maďarsku otevřela továrnu na elektromobily. Orbán neskrýval nadšení
Německá automobilka BMW slavnostně otevřela novou továrnu na výrobu elektromobilů v maďarském městě Debrecín. Investice do továrny činí dvě miliardy eur, tedy téměř 49 miliard korun, a zahrnují rovněž závod na baterie. Informovala o tom agentura APA.
Nová továrna v současnosti zaměstnává 2000 lidí, její produkce by měla činit 150 tisíc vozů ročně. Komplex zahrnuje 22 budov na ploše 400 hektarů a patří k největším závodům automobilky BMW, píše APA.
Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém projevu při slavnostním otevření označil továrnu za „fantastickou a úžasnou“. „My Maďaři máme rádi rychlost, agresivní řazení, rádi jezdíme napříč zemí, ale očekáváme také stabilitu a bezpečnost. BMW je přesně takové auto,“ prohlásil.
Automobilový průmysl je důležitou součástí maďarské ekonomiky. Továrny mají v zemi také například německé automobilky Mercedes-Benz a Audi.
Britská vláda zvažuje opatření na pomoc dodavatelům britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR), jejíž výrobu před několika týdny zastavil kybernetický útok. Informoval o tom server BBC. Vláda zvažuje mimo jiné možnost, že bude kupovat součástky, které dodavatelé vyrábějí. Dodavatelé se ale ke zvažované státní pomoci stavějí skepticky.
Jsme zoufalí, sliby nás nezachrání. Británie řeší, jak udržet dodavatele Jaguaru nad vodou
Zprávy z firem
Britská vláda zvažuje opatření na pomoc dodavatelům britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR), jejíž výrobu před několika týdny zastavil kybernetický útok. Informoval o tom server BBC. Vláda zvažuje mimo jiné možnost, že bude kupovat součástky, které dodavatelé vyrábějí. Dodavatelé se ale ke zvažované státní pomoci stavějí skepticky.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.