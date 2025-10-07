Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek
Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.
Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory. Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo.
„V takové vládě bych neseděl,“ konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.
„Slyšeli jsme jména, a ta nám připadají přijatelná,“ uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.
Zdvořilá schůzka
Macinka řekl, že se k jednáním o obsazení jednotlivých postů vyjádří až po dokončení dohody. Pondělní jednání s předsedou SPD označil za zdvořilou schůzku s někým, kdo vede stranu, která získala ve volbách nějaký výsledek. „Je tu nějaká možná pohodlná většina ve Sněmovně. Bavíme se, zda konstelace může být stabilní,“ uvedl a odvolal se na slova prezidenta Petra Pavla, který v pondělí hovořil o možném vzniku vlády třech stran. „Okamura je parlamentní člověk, určitě je velmi zkušeným člověkem, určitě by to zvládl,“ uvedl Macinka na adresu Okamury.
Poslanci Motoristů dnes vybírají vedení svého klubu. Kandidátem na jeho předsedu je lékař Boris Šťastný, který již v minulosti poslancem byl, a to za ODS. Prvním místopředsedou klubu by měl být Matěj Gregor. „Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil,“ řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.
Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů.