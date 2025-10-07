Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Poslanec Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory. Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo

„V takové vládě bych neseděl,“ konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.

„Slyšeli jsme jména, a ta nám připadají přijatelná,“ uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.

Setkání Realitního Clubu
video

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zdvořilá schůzka

Macinka řekl, že se k jednáním o obsazení jednotlivých postů vyjádří až po dokončení dohody. Pondělní jednání s předsedou SPD označil za zdvořilou schůzku s někým, kdo vede stranu, která získala ve volbách nějaký výsledek. „Je tu nějaká možná pohodlná většina ve Sněmovně. Bavíme se, zda konstelace může být stabilní,“ uvedl a odvolal se na slova prezidenta Petra Pavla, který v pondělí hovořil o možném vzniku vlády třech stran. „Okamura je parlamentní člověk, určitě je velmi zkušeným člověkem, určitě by to zvládl,“ uvedl Macinka na adresu Okamury.

Poslanci Motoristů dnes vybírají vedení svého klubu. Kandidátem na jeho předsedu je lékař Boris Šťastný, který již v minulosti poslancem byl, a to za ODS. Prvním místopředsedou klubu by měl být Matěj Gregor. „Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil,“ řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.

Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů.

Související

Petr Macinka a Filip Turek

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Konec aut se spalovacími motory je chybný, uvedl Merz

Německý kancléř Friedrich Merz
ČTK
ČTK
ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz vyjadřují ohledně tohoto cíle sedmadvacítky pochybnosti v situaci, kdy mají problém vytvořit elektromobily, které by obstály v konkurenci vozů z Číny, jako je třeba BYD.

Před čtvrteční schůzkou se zástupci automobilového průmyslu Merz v rozhovoru s televizí ntv řekl, že si myslí, že chystaný zákaz v EU je „chybný“.

Nicméně sociální demokraté, koaliční partneři Merzových křesťanských demokratů, konec prodeje aut se spalovacími motory v EU od roku 2035 nezpochybňují, protože jim jde o možnost plánovaní pro výrobce.

EU nedávno po tlaku ze strany firem působících v automobilovém průmyslu slíbila, že urychlí revizi svého záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. „Nechci, aby Německo bylo jednou ze zemí podporujících tento zákaz,“ řekl šéf německé vlády Merz.

V kancléřském úřadu se ve čtvrtek na schůzce k situaci v automobilovém průmyslu sejdou zástupci různých spolkových zemí, branže a odborů, píše agentura DPA. Němečtí výrobci automobilů se podle ní potýkají s poklesem prodeje, konkurencí z Číny a americkými cly. Mnoho firem proto najelo na úsporný kurz a propouští.

Andrej Babiš

V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light, píší Poláci o volbách

Politika

Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

ČTK

Přečíst článek

Související

Počet elektromobilů na silnicích v Norsku poprvé překonal počet benzinových aut

Elektromobily budou v EU dostupnější. Češi na ně ale pořád nebudou mít

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

Okamura jako předseda Sněmovny? Dovedu si to představit, uvedl Babiš

Tomio Okamura
ČTK
ČTK
ČTK

Je známá věc, že hnutí SPD usiluje o pozici předsedy Sněmovny, je nutné se domluvit komplexně. Po jednání mimo jiné s místopředsedou SPD Radimem Fialou to v centrále hnutí ANO na pražském Chodově řekl předseda ANO Andrej Babiš. Dovede si představit, že by post zaujal předseda SPD Tomio Okamura.

Fiala řekl, že se s Babišem bavili o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů. Hnutí by podle něj chtělo několik postů předsedů výborů, Fiala by rád případně stál v čele hospodářského výboru. Babiš řekl, že s Fialou hovořil o fungování Sněmovny, jejím jednacím řádu a o výborech.

Na opakované dotazy nechtěl jakkoli komentovat personální otázky kabinetu, který by mohli sestavit vítěz sněmovních voleb ANO, SPD a Motoristé. „Jednání ohledně složení vlády nekomentuji. Určitě mě čeká zítra (v úterý) nějaké jednání v tomhle kontextu,“ poznamenal Babiš. Na dotaz, zda je kandidátem na ministra vnitra šéf hasičů Vladimír Vlček, řekl, že s ním řešil pouze rozpočet.

Tomio Okamura

Sázka na Okamuru nevyšla. Neúspěch SPD stál tipující 3,8 milionu

Zprávy z firem

U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun – z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 milionu v jeho průběhu. To je zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.

nos

Přečíst článek

„Určitě, pokud tam budeme, tak si to rozdělíme, že (první místopředseda ANO) Karel Havlíček bude dohlížet na ekonomické resorty. A je všeobecně známo, že se prioritně věnuji zdravotnictví a sociálu,“ dodal Babiš.

Dnes také podle svých slov telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem či s premiérem Saska Michaelem Kretschmerem. V kontaktu byl s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

„(Ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj avizoval přes pana velvyslance, že mi zavolá. Měl volat včera (v neděli), ale velvyslanec říkal, že řeší nějaké drony. Předpokládám, že se ozve,“ dodal Babiš.

Související

Doporučujeme