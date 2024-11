BMW klesl zisk o 84 procent. Vítězství Trumpa pro nás může být výhodou, uvedl šéf firmy

Německému výrobci luxusních vozů BMW klesl ve třetím čtvrtletí zisk o 84 procent na 476 milionů eur (12,1 miliardy korun). Důvodem byly problémy s brzdami u 1,5 milionu vozů a rovněž slabší poptávka v Číně, uvedla firma. Generální ředitel Oliver Zipse dodal, že případné zavedení cel, jak už je dříve avizoval nově zvolený prezident Donald Trump, může být pro BMW dokonce výhodou.

Tržby se snížily o 16 procent na 32,4 miliardy eur, zatímco zisk před zdaněním a úroky (EBIT) klesl o 61 procent na 1,7 miliardy eur. Prodej se snížil o 13 procent na 541 tisíc vozů.

BMW kvůli technickým problémům s brzdami svolala ke kontrole 1,2 milionu vozů a nemůže dodat asi 320 tisíc aut. Vyčlenila kvůli tomu částku v řádu stovek milionů eur. Výměna dílů u většiny nových vozů by měla být dokončena letos.

V Číně prodej klesl o 30 procent na 148 tisíc vozů, firma tam nyní prodává pouze čtvrtinu svých vozů. Na poklesu však mělo minimálně poloviční podíl zastavení dodávek kvůli brzdám, i když automobilka se v Číně i bez toho potýká s utlumenou poptávkou.

Pokles akcií

Obavy z dovozních cel na zboží z EU způsobily pokles ceny akcií automobilek BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz a Porsche. Zipse na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům se snažil obavy rozptýlit a poukázal na to, že BMW má v USA silnou lokální stopu, včetně své největší továrny na světě, což jí může přinést i výhody. Americký trh měl loni na vývozu 3,1 milionu osobních vozů BMW podíl 12,9 procenta.

Analytici investiční banky Goldman Sachs spočítali, že pokud by Spojené státy zvýšily cla o 7,5 až 17,5 procenta, zasáhlo by to nejvíce provozní zisk automobilky Volvo Cars. Následovaly by automobilky Mercedes, Porsche, BMW a Volkswagen.

Závod BMW v americkém městě Spartanburg vyrábí více než 1500 vozů denně. Je tak největším závodem firmy na světě. Loni závod vyrobil 410 743 vozů, z toho více než polovina se vyvezla do zahraničí, včetně Německa, Británie nebo Číny. To BMW dává dostatek prostoru pro větší lokální prodej v případě zavedení cel.

Zipse dodal, že ve Spartanburgu se vyrábějí dvě třetiny vozů BMW prodaných v USA. Automobilka je také odhodlána do závodu s více než 11 tisíci zaměstnanci dál investovat. Za prvních devět měsíců letošního roku automobilce BMW odbyt na trhu v USA klesl o 2,1 procenta na 271 399 vozů.

Zipse také kritizoval cla, která Evropská unie zavedla na čínské elektromobily. Skutečnost, že EU omezuje volný obchod je podle něj „střelou do vlastní nohy“, protože zpomaluje náběh elektromobility v Evropě a může vyvolat protiopatření. BMW už sice z Číny do EU nedováží své elektrické SUV iX3, ale dováží nové elektrické modely Mini Cooper a Aceman.

Elektromobily jsou pro BMW nadále hlavním zdrojem růstu, na rozdíl od jiných evropských výrobců. Skupina má nyní v nabídce 15 plně elektrických modelů a elektromobily měly na jejím prodeji podíl 17 procent. Další růst firma očekává i v příštím roce.