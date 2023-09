Nenáviděná emisní norma Euro 7 dostala v EU zelenou. Ale je mírnější

Kritika ze strany automobilového průmyslu zabrala. Ministři členských zemí EU schválili emisní normu Euro 7, která je nyní mírnější, než byl původní navrh.

Ministři Evropské unie zodpovědní za konkurenceschopnost schválili novou emisní normu Euro 7. Na sociální síti X to oznámil český ministr dopravy Martin Kupka, který vyjednaný kompromis označil za velký úspěch.

Nakonec uspěl kompromis

Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tolik přísné, jako v původním návrhu, a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy. Českou republiku, která velmi usilovala o zmírnění limitů, dnes na jednání v Bruselu spolu s Kupkou zastupoval i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Evropská komise chtěla pomocí normy Euro 7 dále omezit emise automobilů. Nakonec se ale na stole objevil kompromisní dokument, který byl pro Českou republiku, původně velkého kritika návrhu, přijatelný. Nařízení schválily i další země, které se proti němu zpočátku vymezily. Automobilky by tak měly snižovat emise nových vozů méně a zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu.

Proti bylo osm zemí včetně Česka

Proti dřívější a podle zástupců autoprůmyslu nerealistické variantě Euro 7 se postavilo osm zemí. Česko vedlo koalici stejně smýšlejících států, ve které byla ještě Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. S posledním návrhem normy, se kterým minulý týden v pátek přišlo španělské předsednictví, byly ale tyto země nakonec spokojené.

„Současná podoba kompromisu, který přineslo Španělsko, znamená opravdu výrazný posun k tomu, aby byla tato norma efektivní a aby dokázala nadále zajistit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a dostupnost mobility pro celou veřejnost v EU," uvedl před jednáním Kupka. "Klíčové změny se dotýkají jednak návratu k normě Euro 6 v případě emisí z výfuků, zároveň se ale významně změnily a zjednodušily podmínky pro testování i u nákladních vozidel," dodal. Původní podoba normy Euro 7 by podle něj znamenala "vážné ohrožení pro automobilový průmysl i vážné ohrožení pro dostupnost zejména těch nejmenších osobních vozidel".