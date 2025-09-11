Vyberte si z našich newsletterů

Proč centrální banky nakupují méně zlata. Drahota není jediný důvod

Proč centrální banky nakupují méně zlata. Drahota není jediný důvod

zlato
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Červencové údaje Světové rady pro zlato (WGC) ukazují zpomalení čistých nákupů zlata centrálními bankami. Zeptali jsme se proto tuzemských bankovních expertů, co za tím je.

Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council - WGC) se nákupy zlata centrálními bankami v červenci zmírnily, ale tyto instituce zůstávají i nadále čistými kupci tohoto drahého kovu. Ve svých nejnovějších statistikách, zveřejněných 3. září, WGC přímo uvádí, že centrální banky v červenci nakoupily 10 tun zlata, zatímco v červnu to bylo 22 tun. Tento pokles nákupů částečně odráží růst ceny zlata, která se postupně zvýšila z přibližně 2 600 dolarů za trojskou unci na začátku roku na současných rekordních 3 600 dolarů za trojskou unci.

Podle hlavního ekonoma České spořitelny Michala Skořepy meziměsíční výkyvy v těchto objemech nákupů nemusejí být ale signálem změny trendu. A nelze také ani vyloučit, že některé centrální banky se snaží při svých nákupech vyhnout okamžikům, kdy se jim zlato zdá až příliš drahé.

„Některé centrální banky také mohou odradit vysoké ceny zlata, které od začátku letošního roku o více jak třetinu zdražilo,“ odhaduje ekonom Komerční banky Kevin Tran Nguyen. Důvodem ale může být podle něj jednoduše i samotná sezónnost, když centrální banky pravidelně během letních měsíců omezují své nákupy zlata. Zhruba od roku 2022 jsou totiž centrální banky velmi významným hráčem na trhu se zlatem a zároveň jedním z důvodů, proč cena tohoto vzácného kovu setrvale a vcelku silně roste. A k tomuto chování centrální banky podle Nguyena nabádá i zvýšená geopolitická nejistota ve světě, kdy se tak zlato stává relativně efektivní, byť ne zcela perfektní, pojistkou proti globálním nejistotám a rizikům. A na tom se v současné nejisté době nic nemění. Centrální banky by se tak po letním klidu mohly opět se větší vervou na trh se zlatem vrátit.

Kolik zlata drží ČNB

Česká národní banka (ČNB) disponuje objemem devizových rezerv, který ve vztahu k velikosti ekonomiky patří mezi největší na světě. A v trendu kupování zlata se podle Nguyena nikterak nevymyká ostatním centrálním bankám. „Ke konci července 63,3 tuny zlata představovalo asi 4,2procentní podíl na celkových devizových rezervách centrální banky. Vytyčený cíl 100 tun zlata v roce 2028 by tak v dnešních cenách pro ČNB znamenalo navýšení podílu na zhruba 7 procent,“ konstatuje Nguyen a dodává, že uvedená čísla se tak nevymykají ostatním centrálním bankám z rozvíjejících se zemí, přičemž vyspělé ekonomiky dokonce disponují i vyšším podílem zlata na devizových rezervách.

Nákupy zlata ze strany ČNB jsou navíc podle Skořepy založeny na nedávném výzkumu expertů národní banky, tedy že mírně vyšší podíl zlata na rezervách centrální banky zlepší výkonnost těchto rezerv. Po prostudování této studie ale není podle Skořepy důvod jejím závěrům nevěřit.

Zbrzdí banky nakupy zlata?

Základním důvodem pro nákupy zlata centrálními bankami v posledních letech, zejména těmi v méně rozvinutých mimoevropských zemích, byla podle Skořepy nejspíš snaha přesunout část svých rezerv ze západních měn v obavě z případných budoucích sankcí podobných těm, které postihly Rusko. „A v poslední době se ale nestalo nic, co by tuto logiku oslabovalo. Samozřejmě kromě možnosti, že příslušné centrální banky už dosáhly cílového objemu držby zlata. Předpokládám tedy pokračování těchto nákupů, možná s postupně slábnoucí tendencí,“ poznamenává Skořepa a dodává, že prognózu pro celkový vývoj cen zlata si ale netroufá vyslovit. Půjde totiž o výslednici rozhodování centrálních bank, které zlato v poslední době hromadí, rozhodování investorů ohledně rizikovosti investic do dolarových aktiv mimo jiné i v důsledku drakonických kroků Trumpovy administrativy.

Nákupy centrálních bank nicméně budou podle ekonomů Komerční banky i nadále podporovat poptávku po zlatých cihlách. „Zvýšená poptávka po zlatě na pozadí geopolitických rizik a nejistot, klesajících úrokových sazeb, zejména v USA, by mohla cenu zlatu přenést přes hranici 3 600 dolarů za trojskou unci a atakovat další milníky blíže k 4 000 dolarů za unci v průběhu příštího roku,“ domnívá se Nguyen.

Aktuální čísla

Podle údajů WCG tak Národní banka Kazachstánu v červenci přidala do svých rezerv 3 tuny, zatímco centrální banky Číny, České republiky a Turecka přidaly po 2 tunách. ČNB je nyní čistým kupcem zlata již 29 měsíců v řadě, centrální banka Turecké republiky je čistým kupcem již 26 měsíců v řadě a Čínská lidová banka nakupuje více zlata, než prodává, již devět měsíců v řadě. Polská národní banka zůstává s velkým odstupem největším čistým kupcem v roce 2025, když letos dosud nakoupila 67 tun. Ázerbájdžán, země na druhém místě, provedl čisté nákupy v objemu přibližně 35 tun. WGC však dodala, že polské zlaté rezervy zůstaly od května prakticky beze změny.

Cena zlata poprvé překročila hranici 3 600 dolarů za troyskou uncia stanovila tak nový rekord. Nyní se pohybuje okolo 3 640 dolarů za unci. Letos cena vzrostla o 38 procent. Za celý loňský rok to bylo o 27 procent, shrnuje aktuální data analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba, podle kterého jedním z důvodů růstu jsou nízká očekávání o nezaměstnanosti v USA, kvůli kterému Federální rezervní systém tento měsíc sníží úrokové sazby. Růst byl podle něj také poháněn slabším americkým dolarem, silnými nákupy centrálních bank, měkkou měnovou politikou a geopolitickou a ekonomickou nejistotou. Letos tak Ryba očekává růst ceny zlata až ke 4 000 dolarů za unci.

Zlaté cihly ve švýcarské centrální bance
Aktualizováno

Růst zlata nepolevuje, jeho cena překonala další rekord

Trhy

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala 3600 dolarů (74 835 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Cenu podle agentury Reuters podporují rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) na svém měnovém zasedání za dva týdny sníží úrokové sazby v návaznosti na slabé údaje o americké zaměstnanosti z minulého týdne.

ČTK

Přečíst článek

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici

Stříbro ve formě. Jeho cena se vyšplhala na letitá maxima, roste i zlato

Money

Cena stříbra se vyšplhala na 14leté maximum. Zdražuje i zlato díky sázkám na to, že americká centrální banka (Fed) tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu ve Spojených státech. Cena žlutého kovu přesáhla čtyřměsíční maximum.

ČTK

Přečíst článek

Americká burza cenných papírů

Lukáš Kovanda: Čím hůře, tím lépe. Pokud v Americe „padne“ cifra nižší než 75 tisíc, „nakopne“ to nejen akcie, ale i zlato

Názory

Dnes nastává zase jeden z těch pozoruhodných, neintuitivních dní, kdy v zásadě platí, že čím hůře, tím lépe. Ve 14:30 středoevropského času v USA zveřejní srpnová data z tamního trhu práce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Andor Šándor: Jaderná válka s Ruskem asi nebude. Ale situace se komplikuje

Andor Šándor
archiv Andora Šándora / užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.

Ruské drony zaútočily na Polsko. Co to znamená? Je to testování připravenosti NATO, nebo předzvěst budoucí války.

Někteří politici přispěchali s rychlím vysvětlením, že to byl záměrný útok Ruska na Polsko. Neumím tuto variantu vyloučit. Jenom si kladu otázku, proč by v tuto chvíli takto testovali Polsko, když mají pořád ještě na své straně Donalda Trumpa. Což on potvrdil, když byl na to dotazován. Potvrdil to tím, že na tyto otázky vůbec neodpověděl. Předpokládám, že byl o všem informován. Pokud by to byl skutečně záměrný útok, pak byl měl být uplatněn článek 4 Severoatlantické smlouvy (Varšava o aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO požádala - pozn. red.). Při zachování chladného rozumu, procedury NATO by takto měly fungovat. Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska. Polsko je tradiční rival Ruska.

Rusové tvrdí, že na země NATO nebudou útočit a že tato varianta je štvavá rétorika zemí NATO. Nicméně k útoku dronů na Polsko došlo. Zaútočí Rusko na země NATO, nebo ne?

V tuto chvíli vidím útok Ruska na nějakou zemi NATO jako méně pravděpodobný. Rusové jsou stále ještě v Doněcku, Luhansku, částečně v Chersonsku a v Záporoží. A dostat se až na západní Ukrajinu je velký kus země. Kdybychom to brali jako průměr postupu na Ukrajinu za tři a půl roku, tak by to představovalo řádově desítky let, než by se Rusové vůbec dostali na území střední Evropy. Z tohoto pohledu si myslím, že konvenční útok v žádném případě nehrozí. Rusové na to ani nemají sílu.

Na druhé straně by Rusové ztratili sympatie nejen Donalda Trumpa, ale také Číny a Indie. Jediný, kdo by s tím neměl problém, je Kim Čong-un, ale ten zase takovou roli nehraje. Domnívám se, že v takto nedořešeném rusko-ukrajinském konfliktu je představa, že by mohl být ruský útok na země NATO v řádu měsíců nebo mála roků, je velmi málo pravděpodobný. Stav na frontě, stav ruské armády, která se nepochybně zlepšila, tomu nedává velké šance. Včetně faktu, že přestože ruské ekonomika odolává sankcím, tak jej ji pouštěno žilou. Útok proti tak dobře vyzbrojenému protivníkovi jako je Polsko, považuji v tuto chvíli za velmi málo pravděpodobný.

Aktualizováno

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony

Politika

Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Drony a jejich trosky podle dosavadních informací nikoho nezranily. Polští představitelé hovoří o agresi či bezprecedentní situaci, v níž je 38milionová země nejblíže ozbrojenému konfliktu od druhé světové války. Tvrdé kritice čelí Rusko také ze strany Evropské unie i polských spojenců v NATO, včetně Česka.

ČTK

Přečíst článek

Jaký vývoj lze očekávat v rusko-ukrajinském vojenském konfliktu, do kterého se diplomaticky angažuje americký prezident Donald Trump?

Současnou situaci bych charakterizoval asi takto. Evropa považuje ruskou agresi na Ukrajině a ruskou politiku za možné ohrožení západní Evropy. A Rusko považuje Ukrajinu jako člena NATO jako své existenční ohrožení. V tomto paradigmatu lze velmi těžko očekávat nějaký průlom. Žádná z obou stran se nechce vzdát svých požadavků. Respektive, Rusko řeklo, co chce. Ukrajina s malou armádou, Ukrajina ne v NATO, Ukrajina neutrální. Žádné bezpečnostní garance západního světa. A co jsme dobyli, je naše. To Ukrajina logicky přijmout nemůže. Západní Evropa Ukrajinu v tomto přesvědčení podporuje. Zároveň ji dává záruky, které se obávám nebude schopná dostát. Když se podíváme na potíže evropského obranného průmyslu, tak podporovat ukrajinskou armádu, jako jsme viděli za poslední tři roky, jistě nebude možné.

A když se podíváme na Donalda Trumpa, který se stahuje z Evropy, a který se tváří, jako by chtěl situaci vyřešit, ale není schopen a ochoten přitlačit na Ukrajinu, tak řekl, budu prodávat zbraně Ukrajině, a přihodím si na to deset procent. V této chvíli je jediné řešení, to nejhorší, že se situace vyřeší na frontě. To znamená, že Rusko dobije, co dobýt chce. Když ukrajinská armáda nezkolabuje, protože jí chybí vojáci.

Vloni protlačil kongresem Joe Biden balíček pomoci Ukrajině asi za 61 miliard dolarů. A stejně to Ukrajině nepomohlo, aby vůbec byla schopná odolávat ruskému tlaku na frontě. Teď už se o žádných 61 miliardách ani nehovoří. Jsem velmi skeptický. Může se stát, že se situace vyřeší na frontě. Můžeme se dostat do fáze zamrzlého konfliktu, což může znamenat velké bezpečnostní ohrožení. Vznik nové studené války mezi Ruskem a západní Evropou. S tím rozdílem, že to nebude studená válka jako po druhé světové válce. Dnes už se nebojuje o Evropu. Evropa bude mít podstatně horší pozici, než má. Poměry ve světě se zásadně proměnily, Rusko nemá zatracovanou pozici. Evropu nečeká příjemné období. Ještě budeme s láskou vzpomínat, jak jsme se měli za bipolárního rozdělení světa dobře.

Jakou roli může hrát, že je Donald Trump nakloněn Putinovi? A je mu vlastně nakloněn?

Myslím si, že mu je nakloněn. Pro Trumpa není rusko-ukrajinský konflikt hlavní otázkou. Je to jenom epizoda v uspořádání světa. Trump dobře instinktivně chápal, že je potřeba tento konflikt ukončit. Jen cesta, kterou zvolil, není úplně ideální. Myslel si, domluvím příměří, nechám to na Evropě. Chtěl přitlačit na Ukrajinu, aby přijala jeho podmínky. Teď to udělat nemůže. Možná počká do konce roku a řekne, že se snažil, co to šlo, ale vy jste se nebyli schopni dohodnout. Vyřešte si to sami. Trump vnímá Putina a Rusko prizmatem nového mocenského uspořádání světa. Vidí tam nepochybně i ekonomické zájmy. To se jistě odehrává na pozadí všech jednání.

Jde mu o to, aby Rusko nespadlo do klína Číně, která je pro Spojené státy největším vyzyvatelem. Putinovi je nakloněn, protože kdyby chtěl něco prosadit, už by něco udělal. Zatím jen vyhrožoval. Je to svým způsobem uznání reality. Rus je vojensky na koni. Evropa nemá sílu, Ukrajina už vůbec ne. V situaci, když chcete udělat nějakou dohodu, tak nemůžete tomu, který vyhrává, říct táhni. Je to mnohem širší problém.

Na druhé straně, v porovnání bezpečnostních problémů ve světě, válka v Gaze, Írán, útok na Katar, je otázka, jestli situaci nebere Donald Trump až příliš povrchně. Každý den řekne něco jiného. V konfliktu Ukrajina Rusko nedělá téměř nic. On asi nemiluje Putina, ale je mu nakloněn. Vnímá ho jako hráče velké geopolitiky.

Máme dvě rétoriky. Evropa tvrdí, že Rusko vyvolalo válku. Rusové tvrdí, že ho Evropa ohrožuje. Která z těchto rétorik je pravdivá?

Když si vezmete, že J.D. Vance, stejně jako Marco Rubio, prohlásili, že válka na Ukrajině je válkou mezi Spojenými státy a Ruskem, tak samozřejmě ruský narativ v tom má silnou podporu. Rusové říkají, je proti nám Západ i NATO. Je jasné, že by těžko Ukrajina zaútočila na Rusko. Nebo Evropa. To je s nulovou pravděpodobností. Pro Rusko to bylo, neztratit Ukrajinu ze svého vlivu. Je to velká a důležitá země. Už od společných historických kořenů. Rusko nechtělo Ukrajinu ztratit ze svého orbitu, ale velmi špatně sáhlo k vojenskému konfliktu. Ale říci, že Západ je vinen vším, a Rusko je nevinné, nebo říct, že Rusko je vinné a Západ je nevinný, tak to podle mě nejde. Na každé straně byly věci, které se stát neměly. Nejhorší ovšem je, že Rusko agresivně napadlo Ukrajinu. O tom není pochyb. Tím Rusko smazalo vinu Ukrajinců na soužití s ruskojazyčnou menšinou.

Jan Lipavský

Putin testuje, kam až může zajít. NATO musí jednat, zní od českých vládních špiček

Politika

Polsko v noci sestřelilo několik ruských dronů, které narušily jeho vzdušný prostor. Český ministr zahraničí Jan Lipavský varuje, že agrese Moskvy se týká celé Evropy a NATO musí okamžitě posílit obranu.

ČTK

Přečíst článek

Hrozí světu třetí světová válka? Jaderná?

Nemyslím si to. Rus pro to nemá žádný důvod. Nic neztrácí. Ví, že parita se Spojenými státy je jasná. Problém je, že přestávají platit dohody. Přestala platit dohoda o raketách středního doletu, přestává platit dohoda SALT. To jsou špatné věci. Otázkou je ukrajinský útok na strategické bombardéry, které jsou nekryty. Protože to je součástí dohody s Američany, že strategické bombardéry jsou pod kontrolou. To všechno není dobré. Ale ještě to pořád neznamená, že bychom se blížili k jaderné válce. Věřím, že Trump a Putin o těchto věcech budou hovořit.

Druhá věc je použití taktických jaderných zbraní. Blížím se k pocitu, že kdyby Rusko mělo přijít o Krym, tak by jich využilo. Byť by to mělo mnoho mezinárodních potíží. V tuto chvíli si nemyslím, že by hrozila jaderná válka. Ale situace kolem jaderných zbraní se komplikuje tím, že smlouvy kolem nich vypršely nebo vyprší a dějí se další věci. Není to příznivá situace.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Bez ničivých cel na Indii a Čínu nelze zastavit Putina

Politika

 Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.

ČTK

Přečíst článek

Na střeše zlaté Masaryčky je nová restaurace. Láká na těstoviny z chleba a luxusní šampaňské

Nová restaurace na střeše Masaryčky
Užito se svolením Petra Vágnera
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha má novou kulinární destinaci. Jedenáct pater nad ulicemi hlavního města, na střeše Masaryčky je nová restaurace, která láká středomořskou a skandinávskou kuchyni.

Masaryčka, která vyrostla na místě brownfieldu u Masarykova nádraží, patří k těm nejodvážnějším pražským architektonickým projektům poslední dekády. Vedle kanceláří, mezi kancelářské nájemce patří prestižní firmy jako Fio Bank nebo Veolia, tam vznikla řada gastronomických podniků - pizzeria L’Osteria, Sakura’s, FÚZE restaurants, Ollies, LOKA café nebo IF Café. Nově tuto nabídku doplňuje fine dining Reason.

7 fotografií v galerii

Aspiruje nový podnik na michelinskou hvězdu?

Její šéfkuchař Jan Horák sbíral zkušenosti v michelinských restauracích v Německu a Švýcarsku, vařil v luxusních resortech v Abú Zabí a po návratu do Česka vedl pražskou restauraci Augustine na Malé Straně. Stál i v čele juniorského národního týmu kuchařů, který dovedl k historicky nejlepším výsledkům na kuchařské olympiádě.

Jeho degustační menu kombinuje severskou gastronomii s chutěmi Jadranu. Vedle výjimečných surovin tu mají místo i zdánlivě obyčejné ingredience. Typickým příkladem je pasta ze starého chleba servírovaná se sýrem Pecorino Pepato.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Restaurace má kapacitu 40 hostů, rooftop lounge dalších 60. Díky omezenému počtu míst může Reason stavět na vysoké exkluzivitě a osobním přístupu. Součástí konceptu je i servis přímo od kuchařů, kteří hostům představují své vlastní chody. Obědové menu o třech chodem vyjde na tisíc korun, degustační menu o 10 chodech na 4 290 korun.

Kromě jídla hraje zásadní roli také pairing nápojů. Reason navázal partnerství se značkou Frerejean Frères, jejímž ambasadorem se stal pro Českou republiku. Degustace tak začíná šampaňským a končí jejich koňakem.

Restauraci navrhl architekt Zisis Papamichos spolu s Kallon Studio. Každý kus nábytku, každý talíř i sklenice vznikly na míru. Investorem projektu je skupina Remedis Group.

výzhled na Rovinji z Cap Aureo

Zelenina s Michelinem. Cap Aureo v Rovinji ukazuje, jak chutná budoucnost gastronomie

Enjoy

Zatímco většina fine dining podniků staví na mase, Cap Aureo v chorvatském Rovinji otočilo pravidla naruby. Zelenina tu hraje hlavní roli, maso a ryby zůstávají v pozadí – a výsledkem je michelinská hvězda, dechberoucí menu a bezchybný servis.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Pavel Sapík: Češi v restauracích utrácejí mnohem víc než cizinci

Enjoy

Kdy poprvé Pavel Sapík vařil na Pražském Hradě? Co se naučil od svého táty, slavného kuchaře Jaroslava? A jsou Češi lepší zákazníci než cizinci? Odemykáme rozhovor s šéfkuchařem Brick´s Pavlem Sapíkem, který vyšel v zimním čísle magazínu Newstream CLUB.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Jakub Vyškovský

Šéf kuchyně The Monkey Baru: Bez žen by v kuchyni nebylo tak čisto, navíc jsou skvělé kuchařky

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
