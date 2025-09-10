Šéf ŘSD: S původním rozpočtem bychom nedokončili ani už rozestavěné dálnice
České dálnice a silnice čeká složitý boj o peníze. Původní návrh rozpočtu ministerstva dopravy na příští rok, tak jak jej předložilo ministerstvo financí, by nestačil ani na rozjeté stavby, varoval šéf ŘSD Radek Mátl. Podle něj i ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyňka Hořelici už je ale situace o něco lepší, oba věří, že se podaří vyjednat výrazné navýšení rozpočtu. Ministr dopravy Martin Kupka žádá o 60 miliard korun navíc, aby se udrželo tempo výstavby a Česko mohlo do roku 2033 dokončit základní dálniční síť.
Ministerstvo dopravy by podle původního návrhu dostalo příští rok necelých 107 miliard korun, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) již dříve uvedl, že je potřeba o 60 miliard korun více.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) počátkem září v pořadu Partie na CNN Prima News uvedl, že rozpočet ministerstva dopravy pro příští rok vláda v případě potřeby posílí. Výstavba dopravní infrastruktury tak podle něj bude pokračovat.
Premiér Fiala vyrazil do Nupak u Prahy, aby tam v reflexní vestě, ovšem bez helmy, to by se na stavbě dít nemělo, „zkontroloval“ výstavbu pražského okruhu. Prostě se tam jen tak prošel a sdělil novinářům klíčové věty, že se „Česká republika stala velkým staveništěm. To myslím opravdu pozitivně, protože nedostatečnost naší dopravní infrastruktury bylo něco, co nám bránilo v tom, abychom se posunuli mezi ty nejúspěšnější země.“
„Jsem přesvědčený, že se to posouvá, věřím, že se z velké části podaří, abychom dostali tolik peněz, kolik potřebujeme, i když to třeba nebude 100 procent,“ řekl na středeční Silniční konferenci v Brně Mátl. Míní, že při nedostatku peněz by se mohl stát vrátit do doby, kdy byla řada velkých staveb zastavena a trvalo, než mohla výstavba plnohodnotně pokračovat.
Dopravní stavby jsou financované prostřednictvím rozpočtu SFDI, jehož podstatnou část tvoří právě peníze od ministerstva dopravy. Původní návrh počítal s tím, že by příští rok státní fond hospodařil s 87 miliardami, což je zhruba o 30 miliard méně než letos.
Podle Mátla lze některé stavby odložit, existuje i jejich rozdělení podle priorit, nicméně je vhodné plánovat dlouhodoběji, aby se některé stavby případně odložily včas. Tedy ve chvíli, kdy ještě nebude odklad stát peníze navíc. „Když už máme vykoupené pozemky, stavební povolení a třeba i zhotovitele a nezačne se, tak to stojí další peníze, když se k té stavbě později vrátíme,“ uvedl Mátl.
Řadu let se podle něj Česku daří držet vysoké tempo přípravy i samotných staveb dálnic a silnic, ročně stavbaři dokončují desítky kilometrů. „Je to vidět i na tom, že z aktuálního operačního programu doprava, který končí v roce 2027 a lze z něj čerpat do roku 2030, využijeme poslední peníze již příští rok, tedy se čtyřletým předstihem. V předchozím období jsme stihli peníze využít tak akorát a v tom prvním jsme ke konci období hledali cokoliv, za co bychom peníze utratili,“ řekl šéf ŘSD.
V současném tempu by se mělo podle ministra Kupky stihnout dostavět základní dálniční síť v roce 2033. „Máme našlápnuto, abychom dohnali za pět až osm let v silniční infrastruktuře západní země, pokud nebude hůř. A věřím, že nebude. To jsou roky, kdy to ještě bude bolet. Pak už rozpočet ŘSD může klesat, investic už nebude tolik a můžeme se věnovat údržbě, zeefektivňování sítě a lepšímu řízení dopravy,” dodal Mátl.
Pro příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic, pro rok 2027 to bude více než sto kilometrů. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Vláda podle něj dělá všechny kroky k tomu, aby v roce 2033 byla v Česku dokončena základní dálniční síť.
Příští rok bude v Česku připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic, uvedl ministr Kupka
