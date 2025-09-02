Zlato je na rekordu. A může růst dál
Zlato se vrátilo k růstu. Po dubnovém dosažení rekordní úrovně 3500 dolarů za troyskou unci se totiž zastavilo a mohlo se zdát, že 3500 dolarů je nový střednědobý strop. Situace na trhu se ale neustále vyvíjí a investoři zlatu věří dál. A změně nahrává také Fed, který pravděpodobně již brzy sníží sazby.
Rok zlata. Druhý v řadě. Nejpopulárnější cenný kov letos posílil již o 30 procent. Platí to nyní, stejně jako to platilo v dubnu, kdy poprvé dosáhl historické hranice 3500 dolarů za troyskou unci. Po měsících stagnace se zlato opět vydalo k růstu. Důvod? Je jich víc. A ne všechny jsou pozitivní.
První důvod: Nejistota trvá. A nejistota často vede investory právě k sázkám na zlato. Zlato je totiž historickým symbolem jistoty.
S tím souvisí také důvod druhý: Centrální banky dále nakupují zlato, když se zhruba před třemi lety staly nejvýraznějšími investory do zlata. Souvisí to zejména s válkou na Ukrajině a protiruskými sankcemi. Řada centrálních bank si uvědomila, že devizové rezervy nejsou samospásné a je lepší mít také fyzické zlato. Výhodou centrální bank přitom je, že nejsou citlivé na cenu ani nepotřebují tradiční výnos, jaký nabízejí například dividendové akcie nebo dluhopisy.
Cena zlata je na historickém maximu
Stabilizační faktor
Tyto důvody ovlivňující cenu zlata přetrvávají, takže částečně je již trh absorboval, i proto cena zlata od dubnového dosažení rekordní úrovně stagnovala.
Jenomže pak tu je důvod úplně nový, třetí: Výrazně rostou sázky na to, že americká centrální banka Fed sníží úrokové sazby. To by jednak mělo mít vliv na rizikovější aktiva, zejména růstové akcie, ale také to bude tlačit na hodnotu dolaru, a naopak to může tlačit cenu zlata nahoru.
Navíc, a to je možná nejdůležitější, nižší výnosy na spoření vkladů mohou stále víc investorů přivést právě ke zlatu. To sice nenabízí výnos v tradičním slova smyslu (nevyplácí se z něj dividenda ani úrok), ale hraje stabilizační roli v portfoliu, což si řada investorů znovu připomene.
Rostou odhady ceny
A s tím rostou také odhady odborníků na to, jaké ceny vlastně zlato dosáhne ke konci letošního roku. Goldman Sachs aktuálně předpovídá 3700 dolarů za unci, ale dodává, že cena se může pohybovat v rozmezí od 3650 po 3950 dolarů.
Švýcarská UBS odhaduje, že do března příštího roku může zlato překonat hranici 3600 dolarů za unci a hranici 3700 do poloviny příštího roku.
