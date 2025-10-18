Povolenky pro domácnosti jen za stovky ročně? Česká analýza je v rozporu s mezinárodním tržním i vědeckým konsensem
Studie PwC k povolenkám EU ETS 2 pracuje s nerealisticky nízkými odhady budoucí ceny povolenek, které jsou v příkrém rozporu s mezinárodním akademickým i tržním konsensem.
Poradenská společnost PwC včera zveřejnila studii připravenou na objednávku ministerstva životního prostředí, která se zabývá dopadem emisních povolenek pro domácnosti, EU ETS2. Studie dospívá ke klíčovému závěru, že nové povolenky v ČR „zatíží domácnosti maximálně o stokoruny měsíčně.“
Tento optimistický závěr ovšem vychází z předpokladů, které jsou nerealistické jak z hlediska současného mezinárodního výzkumu stran tématu povolenek EU ETS2, tak z hlediska nynějšího tržního odhadu budoucí ceny povolenek, který zprostředkovávají (nejen) valuace termínových kontraktů na dané povolenky. Například včera uzavřel termínový kontrakt na povolenky EU ETS 2 s termínem vypořádání v prosinci 2027 na lipské burze European Energy Exchange na ceně 90,48 eura za povolenku (viz graf agentury Bloomberg níže). Tato cena výrazně převyšuje odhady, s nimiž ve svých dvou scénářích pracuje zmíněná studie PwC.
V prvním scénáři totiž PwC počítá s průměrnou cenou povolenky v letech 2027 až 2032 čítající 45 eur. To znamená, že aktuální burzovní cena je hned o 101 procent vyšší. Ve druhém scénáři PwC vychází z průměrné ceny povolenky EU ETS 2 v daném období ve výši 70 eur. Takže aktuální burzovní cena převyšuje dokonce i tuto hodnotu, a to o zhruba 29 procent.
Studie PwC se nevypořádává s akademickým výzkumem na téma povolenek EU ETS 2, ani z tržními odhady budoucí ceny.
Například Univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu publikovala analýzu, podle níž je nerealistické očekávat, že by cena povolenky EU ETS 2 klesla pod 250 eur za tunu emisí, pokud má být zajištěno plnění cílů Fit for 55, páteřního programu Zelené dohody pro Evropu. Tato cena má být podle výpočtů analýzy dosažena do roku 2030. Studie zároveň upozorňuje, že nižší ceny by znamenaly nedostatečné ekonomické signály pro přechod domácností na nízkoemisní technologie.
Podobné závěry vyplývají i ze studie Postupimského institutu výzkumu klimatických vlivů, která uvádí různé scénáře vývoje cen emisních povolenek EU ETS 2 k roku 2030 (v cenách roku 2022). Mezi nimi se nachází i výrazně nižší odhad Evropské komise (v grafu níže označený jako „COM“). Graf níže dále zachycuje například to, že Podle European Climate Foundation („ECF“) musí stát povolenka EU ETS 2 v průměru necelých 200 eur (opět v cenách roku 2022). Dle týmu vědců převážně z Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu to musí být necelých 180 eur (viz „Rickels et al.“; taktéž v cenách roku 2022). Konečně, podle vědců Projektu Kopernikus, který financuje německá vláda, to musí být v průměru dokonce necelých 300 eur (viz „Abrell et al.“; taktéž v cenách roku 2022).
Zohledníme-li scénáře, jež graf zachycuje, včetně zmíněné letošní predikce Univerzity v Kolíně nad Rýnem (není součástí grafu), dostáváme po zprůměrování hodnotu přibližně 220 eur za povolenku v cenách roku 2022. Po započtení inflace odpovídá tato cena hodnotě přibližně 262 eur v roce 2027.
Rovněž tržní odhady, tedy nejen ty akademické, předpokládají citelně vyšší cenu, než s jakou ve svých obou zmíněných scénářích pracuje společnost PwC.
Například americká společnost KraneShares letos v létě investorům doporučila, aby nakupovali emisní povolenky pro domácnosti EU, jakmile budou roku 2027 spuštěny. Jejich cena totiž podle prognózy, s níž KraneShares pracuje, rychle stoupne nad 200 eur. KraneShares představuje renomovanou investiční společnost, s níž poradensky spolupracuje třeba i Robert Engle, laureát Nobelovy ceny za ekonomii, dříve pak také John Kerry, někdejší ministr zahraničí USA. Po prvních dvou letech fungování povolenek EU ETS 2 Evropská komise podle KraneShares přiškrtí jejich nabídku. Je tedy možné, že právě po dvou letech Evropská komise zastropování zruší. Zatímco roku 2027 by se cena povolenky měla pohybovat kolem ceny 110 eur, v roce 2029 zdraží na 200 eur a od roku 2030 se její cena má pohybovat v blízkosti 250 eur (viz graf níže), prognózuje KraneShares. Právě proto analytici KraneShares doporučují nakupovat povolenky, co nejdříve budou k mání.
Za prognózu společnosti KraneShares se staví studie mezinárodního týmu vědců, kterou na svých stránkách uveřejňuje Massachusettská univerzita v Amherstu nebo německá Bertelsmannova nadace, jedna z největších svého druhu v zemi našeho západního souseda. Tato studie varuje před šokovým zdražením, které mají nové povolenky EU ETS 2 od roku 2027 způsobit. V Německu podle ní může kvůli povolenkám nastat takzvaná šoková inflace, resp. uhlíková inflace.
Přitom Němci mají vyšší kupní sílu než obyvatelé Česka, takže Češi budou zasaženi ještě tíživěji. Pro celou EU totiž bude platit jedna jediná cena nového typu povolenky. Zmíněná studie prognózuje, že do roku 2030 vyskočí cena takzvané povolenky pro domácnosti minimálně zhruba na cenu 200 eur za kus, maximálně však 400 eur za kus (viz graf níže).
Ve světle jak konsensu akademických studií, tak tržních odhadů, včetně aktuální burzovní ceny emisní povolenek EU ETS2, se tak výchozí předpoklady zmíněné dnes zveřejněné studie PwC jeví být nerealisticky nízké, hrubě nekonzistentní s aktuálním akademickým výzkumem i tržními odhady.
Tím pádem jsou vysoce diskutabilní závěry, k nimž studie dospívá. Celá věc je natolik závažná, že si zasluhuje další zevrubnou analýzu. Pokud by měly platit ceny povolenky, s nimiž studie PwC pracuje, s největší pravděpodobností by to znamenalo, že se nepodaří dosáhnout hlavního cíle celé Zelené dohody pro Evropy, Green Dealu EU, jímž je dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050.
Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium", jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.
Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.