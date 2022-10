PODCAST Realitní Club: Nejvíc mi na pražském územním plánu vadí, že má na sobě čtverečkovanou síť, říká architekt Jan Kasl

Znáte ty čtverečkované sešity, říká v novém podcastu Realitní Club Jan Kasl, architekt a bývalý primátor Prahy. Nový územní plán, který se již deset let tvoří, podle něj přesně tak vypadá. „Čtvereček na územním plánu, to je sto krát sto metrů. V tom čtverečku je zanesená průměrná výška budov, které se tam mohou stavět,“ říká.

Podle Kasla není taková síť vůbec potřeba. „Podívám se na budovu napravo a nalevo, a vím, jak asi vysoký dům můžu stavět, není potřeba takový detail,” říká.

Praha je podle něj příliš „rozlezlá“ do šíře. Což je dáno i tím, že při výstavbě v centru sekají úřady patra budov. „Místo aby bylo osm podlaží a na rohu deset, může být jen šest podlaží a na rohu osm, je to plýtvání územím,” dodává. Přes všechny připomínky však vnímá nově se líhnoucí územní plán jako pokrok. A doufá, že se ho podaří i nově formované pražské radnici prosadit a schválit.

Je prý naivní si myslet, že území o rozloze téměř pěti set kilometrů čtverečních lze vyřešit územním plánem do detailu jedné stavby. „Je to víra naivní, ale bohužel přetrvává.“

Podle Kasla by měla být míra určení území do jisté míry obecná. Ale zase ne tak, aby to bylo nečitelné. Město by si podle něj mělo jasně definovat, nakolik se chce rozvíjet do šíře či naopak se koncentrovat. Jaká území bude chránit, a jaká rozvíjet. „Ale jelikož se stále snažíme projednat jeden plán pro milion a půl obyvatel a pro tak velké území, je to s tolika aktéry téměř neprojednatelné,“ tvrdí Kasl.

Fakt, že má Praha 57 městských částí, považuje za absurdní. A při množství společností a různých organizací již vůbec nevidí prostor k pozitivnímu výsledku. „Tenhle košík, nechci říci zmijí, ale pohybujících se jednotek, těžko dostanete do jedné řady,“ říká Kasl v nejnovějším díle podcastu Realitní Club, který si můžete poslechnout v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

