Změna v penzijku. Mladí by automaticky šli víc do rizika
Mladí by už neměli u spoření na důchod na výběr. Nový návrh Asociace penzijních společností počítá s povinným investováním do dynamičtějších fondů, které mohou přinést vyšší zisky – ale i větší riziko.
Asociace penzijních společností navrhuje pro zvýšení atraktivity a výhodnosti penzijního připojištění ve třetím pilíři u nových smluv povinné zavedení strategie životního cyklu, tedy přizpůsobení investičního přístupu podle věku klienta. Novinářům to ve středu řekl prezident asociace Radek Moc. Asociace podle něj usiluje o silný motivační impulz pro vstup mladých; své návrhy představila zástupcům české vlády. Ministerstvo financí (MF) návrh dostalo a bude jej analyzovat, řekl mluvčí ministerstva Filip Běhal.
„MF se s asociací shoduje na obecné nutnosti posílení motivace mladých klientů ke vstupu do třetího pilíře a posílení motivace k dlouhodobému spoření ve výnosnějších dynamických fondech s využitím strategie životního cyklu,“ uvedl Běhal.
Podle něj se úřad zaměří také na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy i vyšší naspořenou částku při odchodu do důchodu. „Podle plánu legislativních prací vlády chceme změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027,“ dodal.
Státní důchod většině lidí na zajištění důstojného stáří stačit nebude. Nová analýza XTB ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivými způsoby spoření na stáří mohou po 30 letech dělat i miliony korun.
Důstojný důchod si Češi musí zajistit sami. Kdo nezačne investovat, prodělá miliony, ukazuje analýza
Klíč je v mladých
„Správné fungování třetího pilíře garantuje bezpečnost a udržitelnost penzí v ČR na generace dopředu. Tento stav je do budoucna podmíněn tím, že penzijní připojištění bude produktem atraktivním pro mladou generaci, který dokáže v investování automaticky zohledňovat různé životní fáze,“ uvedl Moc.
„Stejně tak je důležité vyřešit otázku transformovaných fondů a adekvátně nastavit politiku úplat,“ dodal.
Jak funguje strategie životního cyklu
Zavedení strategie životního cyklu spočívá v tom, že nový účastník bude zařazen do mixu fondů podle svého věku. Smyslem je, aby mladší účastníci investovali v dynamických fondech s vysokým podílem akcií a jejich portfolio se zhruba deset až 15 let před odchodem do penze postupně stávalo konzervativnějším.
Podle výpočtů asociace je nyní více než polovina účastníků mladších 55 let z hlediska této strategie ve zbytečně konzervativním typu fondu.
Penzijní spoření má v Česku 4 miliony lidí. Zhruba polovina lidí má ale peníze ve starých fondech s minimálními výnosy, ačkoli mohou své peníze přesunout do nového penzijního spoření, které jim může dodat o dost lepší zhodnocení. „Aktuální legislativa umožňuje převádět finanční prostředky ze starého penzijka do nového, ale tuto možnost řada lidí stále ignoruje nebo o ní neví, což je škoda," říká Jana Zelinková, předsedkyně představenstva Generali penzijní společnosti. Tématem našeho rozhovoru s Janou Zelinkovou byly mýty a fakta o penzijku, ale i to, jak to udělat, aby vám penzijko vydělalo více peněz či kolik investovat, abyste byli zabezpečení na stáří. Pět myšlenek z rozhovoru si můžete přečíst v tomto článku.
Mýty a fakta o penzijním spoření: Dva miliony Čechů mají peníze ve starých fondech s minimálními výnosy
Další návrhy: bonusy i bydlení
Zvýšit atraktivitu penzijního spoření pro mladé by měl podle asociace například jednorázový vstupní státní příspěvek omezený věkem 30 let, vyšší státní příspěvek pro účastníky do 30 let nebo snížení minimální částky nutné pro jeho získání.
Součástí návrhu je také možnost využít až 50 procent naspořených prostředků na nákup první nemovitosti. I tato možnost by byla omezena věkovým limitem.
Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.
Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou
Zájem o spoření klesá
Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři, loni podle statistik ministerstva financí klesl o 84 tisíc na 3,914 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo na konci loňského roku 1,75 milionu lidí, což je o 270 tisíc méně než o rok dříve.
Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,164 milionu účastníků. V jeho fondech počet lidí loni naopak vzrostl o 187 tisíc.
Starý vs. nový systém
Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 lze uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, které se liší zejména nutností volby investiční strategie.
Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, naopak umožňují dosáhnout vyššího zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů spořit se státním příspěvkem od roku 1994.
Nejlepší sazby na spořicích účtech se dál drží kolem čtyřky, jenže většina lidí na ni nedosáhne. Vysvětlujeme proč. A taky to, proč se dnes o tom, kolik vám banka připíše na úrocích z vkladů, rozhoduje spíše na Blízkém východě a ve Washingtonu než v Praze.
Spořicí účty v dubnu: Čtyřka drží. A Trump může zamíchat i českým spořením
