newstream.cz Money

Změna v penzijku. Mladí by automaticky šli víc do rizika

Změna v penzijku. Mladí by automaticky šli víc do rizika
ČTK
ČTK

Mladí by už neměli u spoření na důchod na výběr. Nový návrh Asociace penzijních společností počítá s povinným investováním do dynamičtějších fondů, které mohou přinést vyšší zisky – ale i větší riziko.

Asociace penzijních společností navrhuje pro zvýšení atraktivity a výhodnosti penzijního připojištění ve třetím pilíři u nových smluv povinné zavedení strategie životního cyklu, tedy přizpůsobení investičního přístupu podle věku klienta. Novinářům to ve středu řekl prezident asociace Radek Moc. Asociace podle něj usiluje o silný motivační impulz pro vstup mladých; své návrhy představila zástupcům české vlády. Ministerstvo financí (MF) návrh dostalo a bude jej analyzovat, řekl mluvčí ministerstva Filip Běhal.

„MF se s asociací shoduje na obecné nutnosti posílení motivace mladých klientů ke vstupu do třetího pilíře a posílení motivace k dlouhodobému spoření ve výnosnějších dynamických fondech s využitím strategie životního cyklu,“ uvedl Běhal.

Podle něj se úřad zaměří také na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy i vyšší naspořenou částku při odchodu do důchodu. „Podle plánu legislativních prací vlády chceme změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027,“ dodal.

Důstojný důchod si Češi musí zajistit sami. Kdo nezačne investovat, prodělá miliony, ukazuje analýza

Státní důchod většině lidí na zajištění důstojného stáří stačit nebude. Nová analýza XTB ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivými způsoby spoření na stáří mohou po 30 letech dělat i miliony korun.

Klíč je v mladých

„Správné fungování třetího pilíře garantuje bezpečnost a udržitelnost penzí v ČR na generace dopředu. Tento stav je do budoucna podmíněn tím, že penzijní připojištění bude produktem atraktivním pro mladou generaci, který dokáže v investování automaticky zohledňovat různé životní fáze,“ uvedl Moc.

„Stejně tak je důležité vyřešit otázku transformovaných fondů a adekvátně nastavit politiku úplat,“ dodal.

Jak funguje strategie životního cyklu

Zavedení strategie životního cyklu spočívá v tom, že nový účastník bude zařazen do mixu fondů podle svého věku. Smyslem je, aby mladší účastníci investovali v dynamických fondech s vysokým podílem akcií a jejich portfolio se zhruba deset až 15 let před odchodem do penze postupně stávalo konzervativnějším.

Podle výpočtů asociace je nyní více než polovina účastníků mladších 55 let z hlediska této strategie ve zbytečně konzervativním typu fondu.

Mýty a fakta o penzijním spoření: Dva miliony Čechů mají peníze ve starých fondech s minimálními výnosy

Penzijní spoření má v Česku 4 miliony lidí. Zhruba polovina lidí má ale peníze ve starých fondech s minimálními výnosy, ačkoli mohou své peníze přesunout do nového penzijního spoření, které jim může dodat o dost lepší zhodnocení. „Aktuální legislativa umožňuje převádět finanční prostředky ze starého penzijka do nového, ale tuto možnost řada lidí stále ignoruje nebo o ní neví, což je škoda,“ říká Jana Zelinková, předsedkyně představenstva Generali penzijní společnosti. Tématem našeho rozhovoru s Janou Zelinkovou byly mýty a fakta o penzijku, ale i to, jak to udělat, aby vám penzijko vydělalo více peněz či kolik investovat, abyste byli zabezpečení na stáří. Pět myšlenek z rozhovoru si můžete přečíst v tomto článku.

Další návrhy: bonusy i bydlení

Zvýšit atraktivitu penzijního spoření pro mladé by měl podle asociace například jednorázový vstupní státní příspěvek omezený věkem 30 let, vyšší státní příspěvek pro účastníky do 30 let nebo snížení minimální částky nutné pro jeho získání.

Součástí návrhu je také možnost využít až 50 procent naspořených prostředků na nákup první nemovitosti. I tato možnost by byla omezena věkovým limitem.

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.

Zájem o spoření klesá

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři, loni podle statistik ministerstva financí klesl o 84 tisíc na 3,914 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo na konci loňského roku 1,75 milionu lidí, což je o 270 tisíc méně než o rok dříve.

Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,164 milionu účastníků. V jeho fondech počet lidí loni naopak vzrostl o 187 tisíc.

Starý vs. nový systém

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 lze uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, které se liší zejména nutností volby investiční strategie.

Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, naopak umožňují dosáhnout vyššího zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů spořit se státním příspěvkem od roku 1994.

Spořicí účty v dubnu: Čtyřka drží. A Trump může zamíchat i českým spořením

Nejlepší sazby na spořicích účtech se dál drží kolem čtyřky, jenže většina lidí na ni nedosáhne. Vysvětlujeme proč. A taky to, proč se dnes o tom, kolik vám banka připíše na úrocích z vkladů, rozhoduje spíše na Blízkém východě a ve Washingtonu než v Praze.

Vladimír Holovka z XTB

Důraz na globalizaci slábne, investičně mohou být zajímavé komodity, říká Vladimír Holovka z XTB

Trhy

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Trump hrozí „peklem“. A burziáni to přijímají s chladnou hlavu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

To jsou paradoxy. Ještě včera Donald Trump přemítal o vyhlazení celé civilizace, íránský režim popisovali americký prezident a jeho podporovatelé jako absolutní zlo, které musí být zlikvidováno. V éteru létala přirovnání k druhé světové válce a nacistickému Německu, Pearl Harboru a podobně. O pár hodin později je vše jinak. Trump na své sociální síti naznačuje, že se Američané budou o dohled nad klíčovým Hormuzským průlivem dělit společně s Íránci – a že se vydělá hodně peněz! Ještě je třeba dodat, kdo je vydělá. Íránské revoluční gardy? Trumpova rodina? Klientelistická síť kolem Bílého domu?

Poražení? Obyčejní lidé

Takže si to shrňme. Skoro dva tisíce mrtvých, infrastruktura na roky poškozená, každodenní život běžných Íránců je o mnoho náročnější než dřív. A režim? Ten bude dost možná stabilnější než před válkou. Hlavními poraženými tedy jsou obyčejní Íránci, kteří věřili, že letošní protesty a možná i konflikt přinesou nějakou pozitivní změnu směrem ke svobodě. Nyní na to mohou zapomenout. Po takovém fiasku si na destabilizaci regionu hned tak někdo netroufne. Pro íránský režim to tedy nevypadá až tak zle.

Ekonomické následky pocítí všichni

A pak tady máme globální ekonomiku, která utrpěla takové škody, že se o nich bude psát v učebnicích dějepisu podobně jako o ropných šocích ze 70. let minulého století. Bylo by naivní si myslet, že následky rychle zmizí. Pravděpodobně se dalšímu zdražování nevyhneme, ať už jde o potraviny, bydlení, hypotéky nebo dovolené. Náklady vzrostou i malým podnikatelům. Důsledky tvrdě pocítí kdejaká malá pekárna nebo dílnička, ale hlavně obyčejní lidé. Už zase. Obyčejní lidé, tedy drtivá většina populace, jsou tedy další poražení.

Vítězové? Ti nejbohatší

Jedno ekonomické klišé říká, že bohatí si vždycky poradí. Ono to vlastně až takové klišé není. Bohatí si jistě poradili i tentokrát, protože s odpovídajícím kapitálem je totiž poměrně snadné na trzích vydělat i na válce. Například pokud máte slušnou pozici v těžařském byznysu, tak se vaše obchodní účty až tak rozkolísat nemusely. A to nemluvě o podezření z insider tradingu kolem Donalda Trumpa.

Kořist pro hrstku, účet pro všechny

Takže se nedivme, až za několik měsíců budeme číst zprávy o tom, že miliardáři jsou ještě bohatší, i když zbytek světa bude v lepším případě stagnovat. Ultrabohatí nepochybně patří mezi vítěze. Jako vždycky. O kořist (což je výraz z Trumpova hrubiánského slovníku) se rozdělí hrstka lidí, následky se rozdělí mezi všechny ostatní.

NYT odhalil „Satošiho". Otcem bitcoinu má být britský kryptograf Adam Back

NYT odhalil „Satošiho“. Otcem bitcoinu má být britský kryptograf Adam Back
ČTK
ČTK

Kdo stojí za vznikem bitcoinu, zůstává jednou z největších technologických záhad. Deník New York Times nyní přichází s vlastním závěrem. Na základě analýzy indicií označuje za otce bitcoinu britského kryptografa Adama Backa. Ten však jakékoli autorské spojení odmítá.

Tvůrcem nejpopulárnější kryptoměny bitcoin, který se skrývá za pseudonymem Satoši Nakamoto (Satoshi Nakamoto), je britský kryptograf Adam Back. Na základě vlastní investigativní práce to tvrdí americký deník The New York Times (NYT). Několik indicií podle autorů ukazuje na to, že Back a Nakamoto jsou stejná osoba. Jde mimo jiné o podobný odborný i osobnostní profil či totožné chyby a manýry v psaném projevu.

Stopy vedou do hnutí cypherpunk

Oba se silně angažovali v hnutí známém jako cypherpunk, které od raných 90. let prosazuje soukromí s využitím kryptografie. „V sérii e-mailů, které si na konci 90. let vyměňoval se svými kolegy cypherpunkery, Back navrhl vytvoření jakési formy elektronické hotovosti, která by lidem pomohla vyhnout se vládním zásahům do finančních transakcí,“ uvedl NYT.

Bitcoin dospívá. A přichází o část anarchie

Kryptoměny měly být světem bez bank a bez státu. Realita se ale rychle mění. Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají přinést větší dohled nad kryptoměnovými transakcemi. Kryptosvět dospívá a postupně tak přichází o část původní anarchie.

„Nastínil koncepci decentralizované sítě počítačů, neboli uzlů, která by fungovala i v případě, že by se několik z nich pokusilo spolupracovat a převzít nad sítí kontrolu. Přesně tak později Satoši navrhl bitcoin,“ dodal deník.

Shodný profil i styl psaní

Podle NYT jsou oba muži odborníky na zabezpečení počítačových sítí a Back se specializuje na asymetrickou kryptografii, kterou Nakamoto zahrnul do bitcoinu. Oba se také zabývali e-mailovým spamem a navrhovali podobná řešení, jak se ho zbavit. Spojuje je i preference anonymity a vystupování pod pseudonymy.

„Když Satoši představil svůj vynález, strávil dva a půl roku jeho vylepšováním. V roce 2011 pak, jak je známo, zmizel. Back postupoval podle stejného vzorce, ale v opačném pořadí,“ píše NYT. Zatímco Back byl dříve aktivní v debatách o elektronických penězích, po uvedení bitcoinu na konci roku 2008 byl podle deníku „k nenalezení“. Šest týdnů po Nakamotově zmizení pak zveřejnil svůj první příspěvek o bitcoinu.

Banksy

Banksy navštívil Ukrajinu. Na troskách budov vytvořil sedm graffiti

Enjoy

Britský umělec Banksy potvrdil serveru The Art Newspaper, že na Ukrajině vytvořil sedm graffiti, a to v Kyjevě a také v Irpini a Boroďance, které nejvíce utrpěly ruským bombardováním a ostřelováním v jarní fázi války.

ČTK

Přečíst článek

Spekulace trvají roky, Back vše popírá

O tom, že by Back mohl být osobou skrývající se za pseudonymem Nakamoto, se spekuluje dlouhodobě. „Nikdo neví, kdo je Satoši. A to je dobře,“ napsal Back v roce 2024 na síti X. Na výzvu jednoho z uživatelů „Jsi to ty. Hned se přiznej!“ reagoval stručně: „Já to nejsem.“

Back byl přitom jedním z prvních lidí, kteří od Nakamota obdrželi e-mail. Už v roce 2016 ho jako možného autora bitcoinu označil deník Financial Times (FT), a to vedle dalších kandidátů, jako jsou Nick Szabo či Hal Finney.

Tajemství, které stále není uzavřené

Bitcoin (BTC) je nejznámější a nejpoužívanější kryptoměna. Je navržen tak, aby neměl žádnou centrální autoritu a nebylo možné jej kontrolovat, padělat ani manipulovat s jeho oběhem.

Systém vytvořil anonymní vývojář nebo skupina vývojářů pod pseudonymem Satoši Nakamoto. Poprvé se objevil 3. ledna 2009 a vycházel z návrhu publikovaného v říjnu 2008 v dokumentu „A Peer-to-Peer Electronic Cash System“.

K autorství se v minulosti přihlásil například australský podnikatel Craig Wright, aniž by svá tvrzení doložil důkazy. Spor s Backem kvůli pomluvě nakonec stáhl a uhradil soudní náklady.

