Žijí déle, pobírají méně. Proč jsou ženy ve stáří finančně zranitelnější, diskutují Jana Zelinková a Gabriela Kuvíková z Generali penzijní společnosti
Proč má, nejen pro ženy, smysl začít si spořit na důchod co nejdříve? Kde jsou hlavní výhody penzijního spoření? A jak si v této disciplíně stojí Češi? Hosty další epizody podcastu #FinŽeny jsou CEO Generali penzijní společnosti Jana Zelinková a Chief Risk Officer téže společnosti Gabriela Kuvíková.
Penzijní společnost se soustředí na poskytování doplňkového penzijního spoření, které je pro střadatele atraktivní tím, že na něj přispívá také stát a může i jeho zaměstnavatel. Název může budit dojem usedlosti a konzervativnosti, ale práce v Generali penzijní společnosti je ve skutečnosti podle obou jejích manažerek vzrušující.
„Spojení penzijní spoření je trochu nešťastné, ale je dáno zákonem. Pohybujeme se v dynamickém investičním prostředí podobně jako jiné subjekty, jen máme pár výhod, které nám právě umožňuje zákon,“ říká Jana Zelinková. Pro Gabrielu Kuvíkovou je právě nepředvídatelnost a komplexnost finančních trhů přitažlivá. „Z toho pramenící výzvy, kterým penzijní společnost na tomto přísně regulovaném a vysoce konkurenčním trhu čelí, jsou tím, co nás na tom nejvíc baví,“ dodává.
Hlavní misí společnosti směrem ke klientům je pomoci jim připravit se na stáří tak, aby si ho užili v dobré finanční kondici. Tomuto cíli Jana Zelinková podřizuje i své působení v roli CEO. „Mou odpovědností je, aby se věci děly dobře, rychle a ke spokojenosti klientů. Mám ráda, když je vidět pokrok,“ říká. Rolí Gabriely Kuvíkové je, aby společnost spravovala peníze klientů bez vystavování se nepřiměřenému riziku, a dokázala tak plnit závazky vyplývající ze smluv s klienty. Výhodu spatřuje v tom, že i její CEO Jana Zelinková je původně „riskařka“, takže se jim dobře spolupracuje.
Příprava Čechů
Generali penzijní společnost si nechala zpracovat průzkum s cílem zjistit, jak je na tom česká populace ohledně příprav či zajištění na stáří. V obecném přesvědčení vládne představa, že Češi jsou dosti nezodpovědní. To ale průzkum neukázal. „Ta zpráva je spíše pozitivní. Negativem zůstává, že se Češi na stáří začínají připravovat relativně pozdě. Vždy říkáme, že na stáří se nelze začít připravovat ve stáří,“ říká Jana Zelinková. Čísla ale ukazují, že se to zlepšuje. „Mladší generace je v tomto osvícenější, finančně gramotnější, proto si mladí začínají odkládat dříve. Trend je tedy pozitivní, ale stále nejsme tam, kde bychom měli být,“ dodává.
Gabriela Kuvíková navazuje s tím, že Češi se v rámci dlouhodobých investic drží spíše konzervativních strategií, čímž se ale mohou připravovat o vyšší zhodnocení. „Již při nástupu do prvního zaměstnání je vhodné seznámit se s fakty a statistikami, které ukazují, že dynamické akciové strategie mají dlouhodobě kladný reálný výnos. Potvrzují to akademické studie i výhledy OECD,“ nabádá.
Jak má důchod vypadat
Jana Zelinková připomíná, že doplňkové penzijní spoření má jako finanční nástroj řadu výhod. Jednou z nich je tzv. obmyšlená osoba, což je institut, který zajistí, že v případě úmrtí střadatele peníze nejdou do dědictví, ale zamíří přímo určené osobě. Zajímavá je též možnost čerpat peníze pět let před odchodem do penze. Hlavní výhody jsou ale jinde. „Je to nejjednodušší produkt, který umožňuje začít s investicemi. Pak to můžete rozšiřovat o další investiční nástroje. Obrovskou výhodou je státní podpora. Ke každé vložené tisícovce získáte dvě stě korun od státu. To je garantovaný výnos 20 procent,“ přibližuje Jana Zelinková.
Bohužel ne každý vidí pozitiva takového zodpovědného přístupu už na začátku kariéry, kdy mu to naopak připadá jako témata velice vzdálená. „Mladí se nejdříve zaměřují na dobré zaměstnání, bydlení, zážitky, a pokud nepřijde externí impulz včas, vstoupí do spoření obvykle v pozdním věku,“ navazuje Gabriela Kuvíková.
Rozhodnutí o tom, jakou strategii v přípravě na stáří zvolit, by měla předcházet důsledná rozvaha. Jana Zelinková upozorňuje na ukazatel, kterému se říká náhradový poměr. V zásadě jde o to, jak vysoký je důchod v poměru k předchozímu příjmu z výdělečné činnosti. „Podstatné je zamyslet se, jak ten důchod má vypadat. Člověk, který vydělával 20 tisíc a v důchodu pobírá 15 tisíc, přišel o čtvrtinu příjmu. Člověk s 80tisícovým příjmem, který v důchodu pobírá 20 tisíc, přišel o tři čtvrtiny příjmu. Je třeba si tedy určit, jak má náš důchod vypadat, a podle toho zvolit strategii,“ říká CEO Generali penzijní společnosti.
U náhradového poměru by měly zbystřit zejména ženy. Jana Zelinková upozorňuje, že jsou v přípravě na stáří znevýhodněné. „Ženy mívají v průměru nižší mzdy a kariéru častěji přerušují kvůli péči o děti nebo rodiče. Výsledkem je nižší státní důchod, přestože ženy žijí déle než muži." Data z OECD to potvrzují: napříč členskými zeměmi jsou důchody žen průměrně o 23 provent nižší než důchody mužů. Gabriela Kuvíková proto považuje finanční gramotnost u žen za zvlášť naléhavé téma.
„Čím dřív si žena uvědomí, že státní systém ji znevýhodňuje, tím lépe si to dokáže vlastní přípravou kompenzovat," říká. Přesto obě vidí důvod k optimismu: mladší ženy dosahují vyššího vzdělání, aktivněji vstupují na pracovní trh a příjmové rozdíly oproti minulosti klesají. „Nůžky se přibližují. Proto o tom mluvíme. Abychom na to upozornily včas," uzavírá Jana Zelinková.
Podle Gabriely Kuvíkové je doplňkové penzijní spoření dobrým základem pro každého. Rozšíření o další možnosti a nástroje je pak otázkou investičního apetitu. „Lze zvážit investici do nemovitostí a pro odvážnější investory mohou být vhodným doplňkem investice do podílových fondů, kde je vyšší potenciální výnos, ale také více rizika,“ říká Gabriela Kuvíková, která jako expertka na riziko přidává doporučení: „I v rámci rodiny je nejdůležitější mít portfolio diverzifikované a při výběru zohledňovat všechna možná rizika a životní potřeby.“
O penzijním spoření koluje řada mýtů. Jana Zelinková jmenuje největší z nich: že vložené peníze jsou až do důchodu nedostupné. „Účastník má na vlastní prostředky nárok vždy. Nic není zamčené," říká. Druhý rozšířený mýtus je, že jde o zastaralý produkt pro starší generaci. Generali i proto loni otevřela fond alternativních investic cílený přímo na nejmladší klienty. Nabízí přístup k aktivům, ke kterým by se běžný soukromý investor jinak nedostal. „Produkt je mladý, živý, dynamický," dodává.
Považují se samy diskutérky za dobře připravené na staří?
Co je na jejich práci nejvíc baví?
A jsou ženy lepší investorky než muži?
I o tom se debatovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Sledujte #FinŽeny na Spotify či Apple Podcasts.
