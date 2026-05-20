newstream.cz Money Žijí déle, pobírají méně. Proč jsou ženy ve stáří finančně zranitelnější, diskutují Jana Zelinková a Gabriela Kuvíková z Generali penzijní společnosti

Žijí déle, pobírají méně. Proč jsou ženy ve stáří finančně zranitelnější, diskutují Jana Zelinková a Gabriela Kuvíková z Generali penzijní společnosti

Jaroslav Kramer

Proč má, nejen pro ženy, smysl začít si spořit na důchod co nejdříve? Kde jsou hlavní výhody penzijního spoření? A jak si v této disciplíně stojí Češi? Hosty další epizody podcastu #FinŽeny jsou CEO Generali penzijní společnosti Jana Zelinková a Chief Risk Officer téže společnosti Gabriela Kuvíková.

Penzijní společnost se soustředí na poskytování doplňkového penzijního spoření, které je pro střadatele atraktivní tím, že na něj přispívá také stát a může i jeho zaměstnavatel. Název může budit dojem usedlosti a konzervativnosti, ale práce v Generali penzijní společnosti je ve skutečnosti podle obou jejích manažerek vzrušující.

„Spojení penzijní spoření je trochu nešťastné, ale je dáno zákonem. Pohybujeme se v dynamickém investičním prostředí podobně jako jiné subjekty, jen máme pár výhod, které nám právě umožňuje zákon,“ říká Jana Zelinková. Pro Gabrielu Kuvíkovou je právě nepředvídatelnost a komplexnost finančních trhů přitažlivá. „Z toho pramenící výzvy, kterým penzijní společnost na tomto přísně regulovaném a vysoce konkurenčním trhu čelí, jsou tím, co nás na tom nejvíc baví,“ dodává.

Hlavní misí společnosti směrem ke klientům je pomoci jim připravit se na stáří tak, aby si ho užili v dobré finanční kondici. Tomuto cíli Jana Zelinková podřizuje i své působení v roli CEO. „Mou odpovědností je, aby se věci děly dobře, rychle a ke spokojenosti klientů. Mám ráda, když je vidět pokrok,“ říká. Rolí Gabriely Kuvíkové je, aby společnost spravovala peníze klientů bez vystavování se nepřiměřenému riziku, a dokázala tak plnit závazky vyplývající ze smluv s klienty. Výhodu spatřuje v tom, že i její CEO Jana Zelinková je původně „riskařka“, takže se jim dobře spolupracuje.

Příprava Čechů

Generali penzijní společnost si nechala zpracovat průzkum s cílem zjistit, jak je na tom česká populace ohledně příprav či zajištění na stáří. V obecném přesvědčení vládne představa, že Češi jsou dosti nezodpovědní. To ale průzkum neukázal. „Ta zpráva je spíše pozitivní. Negativem zůstává, že se Češi na stáří začínají připravovat relativně pozdě. Vždy říkáme, že na stáří se nelze začít připravovat ve stáří,“ říká Jana Zelinková. Čísla ale ukazují, že se to zlepšuje. „Mladší generace je v tomto osvícenější, finančně gramotnější, proto si mladí začínají odkládat dříve. Trend je tedy pozitivní, ale stále nejsme tam, kde bychom měli být,“ dodává.

Gabriela Kuvíková navazuje s tím, že Češi se v rámci dlouhodobých investic drží spíše konzervativních strategií, čímž se ale mohou připravovat o vyšší zhodnocení. „Již při nástupu do prvního zaměstnání je vhodné seznámit se s fakty a statistikami, které ukazují, že dynamické akciové strategie mají dlouhodobě kladný reálný výnos. Potvrzují to akademické studie i výhledy OECD,“ nabádá.

Jak má důchod vypadat

Jana Zelinková připomíná, že doplňkové penzijní spoření má jako finanční nástroj řadu výhod. Jednou z nich je tzv. obmyšlená osoba, což je institut, který zajistí, že v případě úmrtí střadatele peníze nejdou do dědictví, ale zamíří přímo určené osobě. Zajímavá je též možnost čerpat peníze pět let před odchodem do penze. Hlavní výhody jsou ale jinde. „Je to nejjednodušší produkt, který umožňuje začít s investicemi. Pak to můžete rozšiřovat o další investiční nástroje. Obrovskou výhodou je státní podpora. Ke každé vložené tisícovce získáte dvě stě korun od státu. To je garantovaný výnos 20 procent,“ přibližuje Jana Zelinková.

Bohužel ne každý vidí pozitiva takového zodpovědného přístupu už na začátku kariéry, kdy mu to naopak připadá jako témata velice vzdálená. „Mladí se nejdříve zaměřují na dobré zaměstnání, bydlení, zážitky, a pokud nepřijde externí impulz včas, vstoupí do spoření obvykle v pozdním věku,“ navazuje Gabriela Kuvíková.

Rozhodnutí o tom, jakou strategii v přípravě na stáří zvolit, by měla předcházet důsledná rozvaha. Jana Zelinková upozorňuje na ukazatel, kterému se říká náhradový poměr. V zásadě jde o to, jak vysoký je důchod v poměru k předchozímu příjmu z výdělečné činnosti. „Podstatné je zamyslet se, jak ten důchod má vypadat. Člověk, který vydělával 20 tisíc a v důchodu pobírá 15 tisíc, přišel o čtvrtinu příjmu. Člověk s 80tisícovým příjmem, který v důchodu pobírá 20 tisíc, přišel o tři čtvrtiny příjmu. Je třeba si tedy určit, jak má náš důchod vypadat, a podle toho zvolit strategii,“ říká CEO Generali penzijní společnosti.

U náhradového poměru by měly zbystřit zejména ženy. Jana Zelinková upozorňuje, že jsou v přípravě na stáří znevýhodněné. „Ženy mívají v průměru nižší mzdy a kariéru častěji přerušují kvůli péči o děti nebo rodiče. Výsledkem je nižší státní důchod, přestože ženy žijí déle než muži." Data z OECD to potvrzují: napříč členskými zeměmi jsou důchody žen průměrně o 23 provent nižší než důchody mužů. Gabriela Kuvíková proto považuje finanční gramotnost u žen za zvlášť naléhavé téma.

„Čím dřív si žena uvědomí, že státní systém ji znevýhodňuje, tím lépe si to dokáže vlastní přípravou kompenzovat," říká. Přesto obě vidí důvod k optimismu: mladší ženy dosahují vyššího vzdělání, aktivněji vstupují na pracovní trh a příjmové rozdíly oproti minulosti klesají. „Nůžky se přibližují. Proto o tom mluvíme. Abychom na to upozornily včas," uzavírá Jana Zelinková.

Podle Gabriely Kuvíkové je doplňkové penzijní spoření dobrým základem pro každého. Rozšíření o další možnosti a nástroje je pak otázkou investičního apetitu. „Lze zvážit investici do nemovitostí a pro odvážnější investory mohou být vhodným doplňkem investice do podílových fondů, kde je vyšší potenciální výnos, ale také více rizika,“ říká Gabriela Kuvíková, která jako expertka na riziko přidává doporučení: „I v rámci rodiny je nejdůležitější mít portfolio diverzifikované a při výběru zohledňovat všechna možná rizika a životní potřeby.“  

O penzijním spoření koluje řada mýtů. Jana Zelinková jmenuje největší z nich: že vložené peníze jsou až do důchodu nedostupné. „Účastník má na vlastní prostředky nárok vždy. Nic není zamčené," říká. Druhý rozšířený mýtus je, že jde o zastaralý produkt pro starší generaci. Generali i proto loni otevřela fond alternativních investic cílený přímo na nejmladší klienty. Nabízí přístup k aktivům, ke kterým by se běžný soukromý investor jinak nedostal. „Produkt je mladý, živý, dynamický," dodává.

Považují se samy diskutérky za dobře připravené na staří?

Co je na jejich práci nejvíc baví?

A jsou ženy lepší investorky než muži?

I o tom se debatovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Sledujte #FinŽeny na Spotify či Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM

Bakala přestává sponzorovat Knihovnu Václava Havla, končí i klíčoví lidé

Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku financovat Knihovnu Václava Havla. Podle Seznam Zpráv nesouhlasí se způsobem, jak instituci vede ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce i celý sedmnáctičlenný tým knihovny. Dagmar Havlová varuje, že odchod klíčového mecenáše může mít pro instituci fatální důsledky.

Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat Knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce na začátku září i celý sedmnáctičlenný tým instituce, uvedl server Seznam Zprávy. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, nechtěl situaci podrobně komentovat. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna uvedl, že jde o nezastupitelnou instituci a vývoj v ní sleduje se znepokojením.

„Stávající způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce,“ uvedl Bakala se svou manželkou v dopise, který adresovali pracovníkům knihovny. Podnikatel zároveň uvedl, že nechce jmenovat nového předsedu Výboru dárců. Chod knihovny chce ale ještě letos finančně podporovat.

Bakala patřil ke klíčovým sponzorům

Nadace Bakalových více než 20 let patřila k zásadním sponzorům knihovny. Například v roce 2024 činily roční náklady knihovny 24 milionů korun, z toho příspěvek Bakalovy nadace činil deset milionů.

Po odchodu Bakaly se rozhodl skončit i celý tým knihovny. „Jelikož už nadále nemůže tým Knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezony, tedy od září 2026, pokračovat,“ sdělila serveru mluvčí knihovny Mária Pfeiferová.

Za odchodem mají být neshody

Konkrétní důvody nesdělila. Podle informací serveru jsou ale za odchodem zaměstnanců také neshody se Sedláčkem a rovněž se spoluzakladatelkou knihovny Dagmar Havlovou. Seznam Zprávy uvedly, že správní rada knihovny chtěla Sedláčka odvolat, Havlová se za něj však postavila.

Havlová se ke konci týmu nechtěla vyjadřovat, Bakalův konec ale podle ní může být pro knihovnu kritický. „Jsem ve výboru zakladatele, který se zavázal 15 let uvolnit jméno mého manžela – svůj závazek plním – smlouvou o dohodě s panem Bakalou. Ten se zavázal v této dohodě po dobu 15 let podporovat knihovnu finančními prostředky. Ukončení této dohody ze strany pana Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky,“ sdělila serveru.

Končí i téměř celá správní rada

Podle Seznam Zpráv končí i téměř celá správní rada knihovny. Zůstává v ní jen David Dušek, který je místostarostou Prahy 5 za hnutí STAN. Svoje setrvání v radě potvrdil. „Jinak by knihovna nemohla pokračovat,“ řekl Seznam Zprávám. Více se chce vyjádřit ve středu.

Vývoj v knihovně se znepokojením vnímá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Považuje ji za důležitou a nezastupitelnou instituci, která si vydobyla mezi odbornou i širokou veřejností skvělé renomé. Pro ÚSTR se jedná o klíčového partnera.

„Zánik Knihovny Václava Havla by byl nenahraditelnou ztrátou, jizvou v kulturní duši národa,“ uvedl ředitel ÚSTR Kudrna. Uvítal by zklidnění situace a zachování knihovny.

Nestátní nezisková organizace Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Instituce je financována především z nadačních příspěvků a darů.

Český startup FaceUp začal u školní šikany, teď řeší firemní etiku. Investoři mu poslali 110 milionů

Začalo to snahou dát dětem bezpečný způsob, jak říct, že se ve škole děje něco špatného. Dnes FaceUp pomáhá firmám po celém světě zachytit podvody, porušování pravidel, šikanu nebo sexuální obtěžování. Platformě důvěřuje přes 3600 organizací, včetně Mercedesu, Heinekenu či KFC. A nová investice přes 110 milionů korun má český startup posunout ještě hlouběji do korporátního světa.

Když FaceUp začínal, jmenoval se ještě NNTB – Nenech to být a řešil hlavně šikanu ve školách. Dnes už je z něj technologická firma, která prodává software firmám po celém světě a pomáhá jim řešit věci, o kterých se v korporacích obvykle nemluví snadno: podvody, porušování předpisů, sexuální obtěžování, šikanu nebo jiné etické problémy.

Zakladatelé FaceUp, zleva Pavel Ihm, Jan Sláma a David Špunar, foto Petr Mihle

Teď český startup získal další peníze na růst. V investičním kole Series A nabral pět milionů dolarů, tedy přes 110 milionů korun. Investici vedl chorvatský fond Fil Rouge Capital, zapojily se také JIC Ventures, Venture to Future Fund a Gi21 Capital. Peníze znovu poslali i stávající investoři včetně Jiřího Hlavenky, Tilia Impact Ventures a Reflex Capital.

Celkově už FaceUp od investorů získal zhruba devět milionů dolarů, tedy přibližně 210 milionů korun. Valuace firmy se podle tiskové zprávy dostala nad půl miliardy korun.

Z oznamovací schránky je platforma pro firemní etiku

FaceUp se pohybuje v oblasti, které firmy říkají ethics & compliance. Zjednodušeně jde o nástroje, které organizacím pomáhají zjistit, co se uvnitř opravdu děje, a řešit problémy dřív, než z nich vznikne právní spor, reputační průšvih nebo finanční ztráta.

Platforma dnes kombinuje bezpečné oznamování podnětů, ochranu whistleblowerů, AI etickou linku, interní vyšetřování, správu podnětů i dotazníkové nástroje. FaceUp se tak nechce profilovat jen jako software, který firmám pomůže splnit regulatorní povinnost. Chce být systémem, který zaměstnanci skutečně používají.

„Většina produktů v tomto odvětví pomáhá splnit regulatorní požadavky, ale chybí jim reálné využití a přidaná hodnota pro business. FaceUp se v organizacích aktivně využívá, což vytváří dlouhodobou hodnotu a v konečném důsledku rozhodne o tom, kdo v této kategorii zvítězí,“ vysvětluje zapojení fondu Venture to Future Fund Miriama Hanout, manažerka investic a členka správní rady.

Klienti ve více než 70 zemích

FaceUp podle firmy používá přes 3600 organizací ve více než 70 zemích. Mezi klienty patří i známé globální značky jako Mercedes-Benz, Heineken, Sephora, Zendesk nebo KFC.

Systém aktuálně chrání více než 1,5 milionu zaměstnanců a studentů a pomohl zpracovat přes 44 tisíc podnětů. Ty se týkaly jak interních podvodů a porušování předpisů, tak závažných mezilidských problémů v práci nebo ve škole.

Právě kombinace komerčního SaaS byznysu a původního společenského dopadu je na FaceUpu zajímavá. Firma nezačala jako klasická B2B platforma z prezentace pro investory. Vyrostla z konkrétního problému, který zakladatelé řešili už jako studenti.

Peníze půjdou do produktu i expanze

Nová investice má pomoci hlavně s dalším vývojem platformy. FaceUp chce z produktu udělat komplexnější modulární systém pro manažery, kteří mají ve firmách na starosti etiku, compliance a interní rizika.

Firma chce zároveň posílit u velkých korporací a zrychlit růst na trzích, kde podle ní poptávka po moderních compliance platformách roste nejrychleji. Zmiňuje hlavně USA a Spojené arabské emiráty.

„Mám z této investice obrovskou radost. Umožní nám růst ještě rychleji směrem k naší vizi: stát se předním světovým řešením pro etická a bezpečná pracoviště,“ říká spoluzakladatel a CEO FaceUpu Jan Sláma.

Podle něj peníze pomohou zvýšit opakované roční výnosy, rozšířit tým a posílit produkt. Firma chce zároveň podporovat více organizací po celém světě v budování důvěry, etiky a integrity.

Do aktuálního kola se znovu zapojil také investor Jiří Hlavenka. Ten FaceUp v minulosti podpořil spolu se Scio a v nové investici vidí důkaz, že české B2B SaaS firmy mohou uspět i mimo domácí trh.

„Není mnoho českých firem, které se v těžkém B2B SaaSu dokázaly prosadit globálně. FaceUp takovou firmou je, prodává úspěšně v desítkách zemí, na všech kontinentech. Dokazuje navíc, že SaaS není mrtvý, jak se někdy uvádí,“ říká Hlavenka.

Podle něj je v citlivém odvětví, ve kterém FaceUp působí, zásadní nejen produkt, ale také důvěra, reputace a bezpečnost dat.

To je u whistleblowingu a interních podnětů klíčové. Firma neprodává nástroj na hezčí tabulky, ale systém, do kterého lidé píšou často velmi citlivé věci. Pokud mu nevěří zaměstnanci ani vedení, produkt nemá šanci fungovat.

Investoři sázejí na globální kategorii

Hlavní investor kola, chorvatský fond Fil Rouge Capital, vidí ve FaceUpu firmu, která se z úzkého problému dokázala posunout do globální SaaS platformy.

„FaceUp řeší palčivou potřebu v oblasti compliance a správy společností – a to produktem, který je škálovatelný a vysoce relevantní napříč trhy. Tým prokázal silnou exekuci: z jednoho úzkého případu užití vybudoval globální SaaS platformu s jasným product-market fitem,“ uvádí Roger Blott, zakládající partner Fil Rouge Capital.

Podobně mluví i Radim Kocourek, managing partner JIC Ventures. Ten připomíná, že JIC s týmem spolupracuje od úplných začátků.

„S Honzou a týmem FaceUp spolupracujeme od samých začátků – ze studentského projektu na JICu vybudovali jednu z nejrychleji rostoucích technologických firem v Česku s přítomností ve více než 70 zemích,“ říká Kocourek.

Musk prohrál bitvu s OpenAI. Porota smetla jeho žalobu jako opožděnou

Od Nenech to být k půlmiliardové valuaci

FaceUp chce růst i díky tomu, že oblast compliance se mění. Firmám už nestačí mít formálně splněnou povinnost a uložený dokument ve složce. Potřebují nástroj, který jim pomůže problémy zachytit, vyhodnotit a řešit včas.

„FaceUp dokázal proměnit oblast compliance z pouhého zaškrtávání políček v proaktivní systém využívající umělou inteligenci v reálném čase,“ říká Damir Špoljarič, managing partner Gi21 Capital.

To je pro FaceUp důležitý příběh i směrem k investorům. Pokud se mu podaří přesvědčit velké firmy, že etika, interní bezpečnost a compliance nejsou jen náklad, ale prevence větších problémů, může se z původně školního projektu stát výrazně větší globální firma.

FaceUp založili Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm. Školní nezisková verze NNTB vznikla v roce 2017, komerční varianta pro firmy se spustila o tři roky později. Zakladatelé za své projekty získali řadu ocenění. Letos obdrželi titul Začínající podnikatel roku 2025 od EY, umístili se také v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 a získali ocenění Deloitte Impact Star.

V roce 2024 FaceUp nabral investici 70 milionů korun. Nové kolo přesahující 110 milionů korun má firmě pomoci k dalšímu skoku: od rychle rostoucí české SaaS firmy k hráči, který chce v kategorii etiky a compliance konkurovat zavedeným globálním platformám.

