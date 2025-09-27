Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika ANO zvýšilo náskok na Spolu, do Sněmovny by se nyní dostali Motoristé i Stačilo!

ANO zvýšilo náskok na Spolu, do Sněmovny by se nyní dostali Motoristé i Stačilo!

Volební urna
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO na prvním místě s 33 procenty před druhou koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 19,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Oproti srpnovému modelu ANO mírně zvýšilo náskok na Spolu, hnutí STAN zvýšilo podíl hlasů na 13 procent a Piráti a SPD se dostali na stejný podíl - 9,5 procenta. Změny v podílech proti srpnu jsou ale na úrovni statistické chyby. Do Sněmovny by se v září ještě dostali Motoristé a Stačilo! shodně s šesti procenty.

V srpnu mělo ANO v modelu Kantaru stejný podíl jako v září, zatímco koalice Spolu měla mírně více - 20 procent. Naopak hnutí STAN si polepšilo, protože v srpnovém průzkumu mělo 12 procent. Piráti mají nadále 9,5 procenta a SPD ze srpnových 10,5 procenta spadlo na stejný podíl, jaký mají Piráti. Stačilo! s podporou Svobodných, PRO, Trikolory a SOCDEM si udrželo šest procent, Motoristům podíl mírně stoupl z 5,5 na šest procent. Jiné strany by pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny podle zářijového modelu neměly. Statistická chyba se pohybuje od jednoho po 3,4 procentního bodu podle velikosti podílů.

Oproti předchozím sněmovním volbám jsou podle Kantaru patrné významné přesuny voličů mezi stranami. „Za zmínku stojí například přesun voličů od Spolu ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM (dříve ČSSD) – pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN,“ uvedla agentura k průzkumu.

Agentura Kantar CZ prováděla průzkum od 1. do 19. září. Zúčastnilo se ho 1042 lidí.

Volební modely různých agentur se shodují v tom, že opoziční ANO vede s výrazným náskokem na vládní strany v koalici Spolu. Liší se ale vývoj podílů hlasů v modelech. Zatímco u Kantaru se ANO udrželo nad 30 procenty, v modelu agentury STEM kleslo v září na 28 procent, což je nejhorší výsledek hnutí od ledna. Koalice Spolu by podle STEM byla druhá s 21 procenty a na třetím místě by bylo SPD s 13,8 procenta. Stejné pořadí uvádí model Medianu s podíly 30,5 procenta u ANO, 19,5 procenta pro Spolu a 14 procent pro SPD.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Jak se změnil politický režim v Rusku? Je agresivnější, ale i křehčí, říkají analytici

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský politický režim se od února 2022, kdy začala invaze na Ukrajinu, zásadně proměnil, shodují se analytici. Podle nich je dnes agresivnější, represivnější a více militarizovaný než před invazí na Ukrajinu, zároveň se ale vyznačuje i určitou křehkostí a závislostí na výsledku války.

Podle Martina Laryše z Ústavu mezinárodních studií se režim ruského prezidenta Vladimira Putina posouvá směrem k totalitním prvkům a stále více zasahuje i do soukromého života občanů. Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky ale upozorňuje, že o totalitě zatím hovořit nelze, protože ruská společnost není zcela jednotná a režim musí v některých ohledech lavírovat.

„Režim bezpochyby tímto směrem uvažuje a chce dále jít, ale společnost, v rámci které se podpora pro Putinovu vizi budoucnosti určitě upevnila, není v přístupu k budoucnosti ani zdaleka jednotná,“ řekl Havlíček. Právě proto se například Putin bojí znovu vyhlásit masovou mobilizaci nebo žádat od společnosti další ústupky. Laryš dodal, že dříve režimu stačilo, aby většina společnosti byla apolitická a pasivní, dnes se od občanů začínají očekávat aktivní projevy loajality.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu v OSN: Izrael může uzavřít dohodu se Sýrií i Libanonem

Leaders

Vítězství nad palestinským teroristickým hnutím Hamás povede k mírovým dohodám Izraele s muslimskými zeměmi regionu, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na zasedání Valného shromáždění OSN, kde slíbil zlikvidovat zbytky Hamásu v Gaze.

ČTK

Přečíst článek

Mnohem více militarizovaný režim

Podle Laryše se režim Vladimira Putina po únoru 2022, kdy začala invaze na Ukrajinu, stal agresivnějším, paranoidnějším, represivnějším a mnohem více militarizovaným. Dodal, že válka slouží Kremlu jako katalyzátor i ospravedlnění pro tvrdší potlačování opozice a budování ideologického rámce státu. Havlíček uvedl, že režim se zásadně proměnil a po počátečních turbulencích také utužuje kontrolu nad veřejným životem, společností a celkovým děním v zemi.

Oba analytici zdůrazňují, že válka na Ukrajině představuje klíčový legitimizační nástroj režimu. „Je prezentována jako obranný a civilizační boj, v němž se Rusko údajně brání nepřátelům zvenčí a chrání tradiční hodnoty před dekadentním Západem,“ řekl Laryš. Podle Havlíčka zároveň prohra ve válce představuje existenční hrozbu pro samotného Putina i přežití režimu.

Prostor pro pluralitu názorů se podle Laryše dramaticky zúžil. „Je možné kritizovat armádu za to, že není dostatečně efektivní či brutální, ale nelze zpochybňovat samotnou válku, její legitimitu nebo vystupovat proti Kremlu. S válkou na Ukrajině se vytvořil neformální seznam tabuizovaných témat, jehož nerespektování znamená okamžitou represi,“ dodal. Opozice v Rusku podle něj fakticky přestala existovat po smrti Alexeje Navalného, zbylé opoziční síly působí převážně v exilu a ztrácejí kontakt s realitou v zemi.

Související

Vyhoďte ji, zavolal Trump do Microsoftu kvůli manažerce

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Microsoft zaměstnal na vysoké pozici zkušenou právničku, která dříve spolupracovala s prezidenty Joem Bidenem a Barackem Obamou. Trump chce její vyhazov.

Prezident Donald Trump vyzval podle agentury Bloomberg společnost Microsoft, aby propustila Lisu Monacovou, prezidentku pro globální záležitosti, kterou dlouhodobě kritizuje. Je to další krok v Trumpově válce proti svým politickým oponentům, spojených s vládami demokratů.

Trump obviňuje Monacovou, která působila jako zástupkyně generálního prokurátora USA za bývalého prezidenta Joea Bidena, že tuto pozici zneužívala k prosazování vyšetřování jeho osoby. V březnu jí zrušil bezpečnostní prověrku a přístup k utajovaným informacím a v pátek tento krok znovu zmínil jako důvod, proč by měla být z Microsoftu propuštěna.

„Hrozba pro národní bezpečnost“

Trump asi nechce, aby mu právnička viděla do karet. Tvrdí totiž, že její pozice v technologickém gigantu jí poskytuje „přístup k vysoce citlivým informacím“, což z ní činí „hrozbu pro národní bezpečnost USA, zvláště s ohledem na hlavní zakázky, které má Microsoft s vládou Spojených států.“ „Podle mého názoru by měla společnost Microsoft okamžitě ukončit pracovní poměr s Lisou Monacovou,“ prohlásil Trump.

Microsoft zatím nereagoval. Trumpova výzva k propuštění manažerky přišla těsně poté, co ministerstvo spravedlnosti USA obžalovalo bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho.

Monacová má přitom za sebou zářivou kariéru. Na ministerstvu spravedlnosti byla členkou tzv. Enron Task Force, kde se podílela na obžalobách bývalých vedoucích činitelů společnosti Enron, a obdržela ocenění za mimořádné zásluhy. Postupně zastávala i vyšší pozice, byla poradkyní pro vnitřní bezpečnost a protiterorismus prezidenta Obamy. V administrativě Joea Bidena pak působila jako náměstkyně ministra spravedlnosti od roku 2021 do ledna 2025. Po odchodu z vlády přijala v létě 2025 pozici prezidentky pro globální záležitosti ve společnosti Microsoft. 

Americký prezident Donald Trump

Trump jde po krku lidem, kteří se podíleli na pokusu o impeachment

Politika

Americký prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k ostřejšímu vyšetřování jeho politických odpůrců, uvedl server BBC. Trumpovi odpůrci z řad opozičních demokratů jeho výrok označují za cestu k autoritářství.

ČTK

Přečíst článek

Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna

Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna

Leaders

Starosta Londýna Sadiq Khan ve středu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za rasistu, sexistu a islamofoba v reakci na jeho úterní proslov na Valném shromáždění OSN. Britský politik ve vysílání televize Sky News reagoval na slova šéfa Bílého domu, který tvrdil, že Khan chce město řídit podle islámského práva šaría.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme