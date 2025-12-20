Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona
V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.
To, že jsou tyto osobnosti v dokumentech jmenovány nebo se objevují na zveřejněných fotografiích, neznamená, že se dopustili protiprávního jednání, připomíná BBC. Řada lidí, jejichž jména se vyskytují ve spisech týkajících se Epsteina, jakékoli protiprávní jednání popřela.
„Mohou zveřejnit tolik rozmazaných fotografií starých více než 20 let, kolik chtějí, ale tady nejde o Billa Clintona. Nikdy nešlo a nikdy nepůjde,“ napsal exprezidentův mluvčí na síti X. Dodal, že Clinton přerušil s Epsteinem kontakt ještě před tím, než vyšly najevo jeho zločiny.
Současný prezident USA Trump je na několika místech ve spisech také zmíněn. Soudní dokumenty uvádějí, že Epstein údajně představil Trumpovi 14letou dívku v jeho resortu na Floridě. Během údajného setkání v 90. letech Epstein loktem šťouchl do Trumpa a „žertovně se ho zeptal“ s odkazem na dívku: „Tahle je dobrá, že jo?“, stojí v dokumentu. Policie ve floridském Palm Beach začala Epsteina vyšetřovat v roce 2005 poté, co tato dívka nahlásila, že byla v jeho sídle sexuálně zneužita. Oběť podala v roce 2020 žalobu proti Epsteinově pozůstalosti a jeho společnici Ghislaine Maxwellové. Proti Trumpovi nevznesla žádná obvinění.
Andrew Windsor je na nově zveřejněné fotografii zachycen, jak leží na klíně pěti lidí, jejichž obličeje jsou začerněné. Bratr britského panovníka opakovaně popírá jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s Epsteinem. Uvedl, že nikdy nebyl svědkem ničeho podezřelého a sám Epsteina nikdy nepodezříval. Král Karel III. Andrewa na podzim zbavil titulu princ a dalších hodností a privilegií po měsících tlaku veřejnosti na královský palác kvůli jeho vazbám na Epsteina.
Po zveřejnění spisů volali demokraté a republikáni a žádali větší transparentnost ze strany ministerstva spravedlnosti. Mnoho voličů Trumpa je totiž přesvědčeno, že jeho administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti. Kritici dále tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti porušilo zákon přijatý 19. listopadu, který ukládá povinnost zpřístupnit veřejnosti veškeré dokumenty k případu do 30 dnů od jeho přijetí, což se nestalo.
V pátek zveřejněné spisy obsahují dosud nejširší výběr celebrit figurujících v dokumentech týkajících se Epsteinova případu. Není jasné, kde a kdy byly fotografie pořízeny a ani v jakém kontextu. Není také jasné, zda byl Epstein spojen se všemi těmito osobnostmi nebo zda se pouze účastnili stejné společenské akce.
Snaha krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) navázat systematické vztahy s politickým hnutím MAGA bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začíná přinášet konkrétní výsledky. Uvádí to analýza agentury Bloomberg, která popisuje postupné sbližování AfD s částí americké administrativy a republikánského establishmentu po Trumpově návratu do Bílého domu.
Sázka na MAGA se AfD vyplácí. Německá krajní pravice získává vliv v USA
Politika
Snaha krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) navázat systematické vztahy s politickým hnutím MAGA bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začíná přinášet konkrétní výsledky. Uvádí to analýza agentury Bloomberg, která popisuje postupné sbližování AfD s částí americké administrativy a republikánského establishmentu po Trumpově návratu do Bílého domu.
Póza s Clintonem
Jagger například na nově zveřejněné fotografii pózuje společně s Clintonem a neznámou ženou, jejíž obličej byl začerněn. Na další fotografii je zachycen Michael Jackson po boku samotného Epsteina.
Sněmovní demokraté už v uplynulých dnech zveřejnili některé fotografie z Epsteinovy pozůstalosti. Ve čtvrtek zpřístupnili fotografie, na kterých je například český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho společnice Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.