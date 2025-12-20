Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Nový magazín právě vychází!

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997
V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.

To, že jsou tyto osobnosti v dokumentech jmenovány nebo se objevují na zveřejněných fotografiích, neznamená, že se dopustili protiprávního jednání, připomíná BBC. Řada lidí, jejichž jména se vyskytují ve spisech týkajících se Epsteina, jakékoli protiprávní jednání popřela.

„Mohou zveřejnit tolik rozmazaných fotografií starých více než 20 let, kolik chtějí, ale tady nejde o Billa Clintona. Nikdy nešlo a nikdy nepůjde,“ napsal exprezidentův mluvčí na síti X. Dodal, že Clinton přerušil s Epsteinem kontakt ještě před tím, než vyšly najevo jeho zločiny.

Současný prezident USA Trump je na několika místech ve spisech také zmíněn. Soudní dokumenty uvádějí, že Epstein údajně představil Trumpovi 14letou dívku v jeho resortu na Floridě. Během údajného setkání v 90. letech Epstein loktem šťouchl do Trumpa a „žertovně se ho zeptal“ s odkazem na dívku: „Tahle je dobrá, že jo?“, stojí v dokumentu. Policie ve floridském Palm Beach začala Epsteina vyšetřovat v roce 2005 poté, co tato dívka nahlásila, že byla v jeho sídle sexuálně zneužita. Oběť podala v roce 2020 žalobu proti Epsteinově pozůstalosti a jeho společnici Ghislaine Maxwellové. Proti Trumpovi nevznesla žádná obvinění.

Andrew Windsor je na nově zveřejněné fotografii zachycen, jak leží na klíně pěti lidí, jejichž obličeje jsou začerněné. Bratr britského panovníka opakovaně popírá jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s Epsteinem. Uvedl, že nikdy nebyl svědkem ničeho podezřelého a sám Epsteina nikdy nepodezříval. Král Karel III. Andrewa na podzim zbavil titulu princ a dalších hodností a privilegií po měsících tlaku veřejnosti na královský palác kvůli jeho vazbám na Epsteina.

Po zveřejnění spisů volali demokraté a republikáni a žádali větší transparentnost ze strany ministerstva spravedlnosti. Mnoho voličů Trumpa je totiž přesvědčeno, že jeho administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti. Kritici dále tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti porušilo zákon přijatý 19. listopadu, který ukládá povinnost zpřístupnit veřejnosti veškeré dokumenty k případu do 30 dnů od jeho přijetí, což se nestalo.

V pátek zveřejněné spisy obsahují dosud nejširší výběr celebrit figurujících v dokumentech týkajících se Epsteinova případu. Není jasné, kde a kdy byly fotografie pořízeny a ani v jakém kontextu. Není také jasné, zda byl Epstein spojen se všemi těmito osobnostmi nebo zda se pouze účastnili stejné společenské akce.

Alice Weidelová

Sázka na MAGA se AfD vyplácí. Německá krajní pravice získává vliv v USA

Snaha krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) navázat systematické vztahy s politickým hnutím MAGA bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začíná přinášet konkrétní výsledky. Uvádí to analýza agentury Bloomberg, která popisuje postupné sbližování AfD s částí americké administrativy a republikánského establishmentu po Trumpově návratu do Bílého domu.

Póza s Clintonem

Jagger například na nově zveřejněné fotografii pózuje společně s Clintonem a neznámou ženou, jejíž obličej byl začerněn. Na další fotografii je zachycen Michael Jackson po boku samotného Epsteina.

Sněmovní demokraté už v uplynulých dnech zveřejnili některé fotografie z Epsteinovy pozůstalosti. Ve čtvrtek zpřístupnili fotografie, na kterých je například český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho společnice Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

„Trump věděl o těch dívkách.“ E-maily sexuálního predátora Epsteina znovu otřásají Amerikou

ČTK

Vánoční šneci: zapomenutá česká tradice, která se vrací na talíře

Vánoční šneci: zapomenutá česká tradice, která se vrací na talíře
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Než se štědrovečerní stůl v českých zemích zaplnil kaprem a bramborovým salátem, patřili k Vánocům i šneci. Dnes je vnímáme jako francouzskou delikatesu nebo gastronomickou kuriozitu, ve skutečnosti ale šlo o běžnou součást vánočního jídelníčku – zejména v době, kdy se Štědrý den striktně dodržoval jako postní.

Šneci byli po staletí považováni za takzvané „postní maso“. Při jejich konzumaci se nezabíjeli obratlovci, a proto je bylo možné jíst i během přísného půstu. Oblíbení byli v klášterech, u šlechty i v měšťanských domácnostech, kde se objevovali právě na Štědrý den. Byli dostupní, dali se snadno sbírat na vinicích a zahradách a zároveň působili slavnostně – ideální kombinace pro výjimečný večer.

Ještě v 18. a 19. století se šneci objevují v kuchařkách i dobových záznamech jako přirozená součást vánoční hostiny. Nešlo o výstřelek, ale o tradici, která měla pevné místo vedle rybích pokrmů, kaší nebo hub. Šneci se připravovali jednoduše – často na másle, s bylinkami nebo v lehkých omáčkách – a jejich konzumace byla spojená spíš s klidem a rozjímáním než s okázalostí.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Jak šneky vytlačil kapr

S proměnou společnosti a stravovacích návyků v 19. století začala šnečí tradice postupně mizet. Definitivní tečku jí pak udělalo 20. století: zjednodušení Vánoc, unifikace jídelníčku a později i éra socialismu, která klášterní a měšťanské zvyklosti systematicky vytlačovala. Kapr se stal symbolem českých Vánoc, zatímco šneci zmizeli z domácností i restaurací a postupně se přesunuli do kategorie „podivností“, které k domácí kuchyni údajně nepatří.

Návrat v moderní gastronomii

V posledních letech se ale šneci na vánoční menu opatrně vracejí – tentokrát spíš jako připomínka zapomenuté tradice než jako každodenní jídlo. V Praze je o Vánocích nabízejí především podniky s vazbou na francouzskou či středoevropskou kuchyni. Například v La Gare pořídíte tradiční burgundské šneky s bylinkovým máslem na Štědrý den za 415 korun za porci. Belgická klasika v Bruxx se drží cen kolem 299 korun za půl tuctu zapečených šneků vařených v jemném vývaru s bylinkami a máslem. Ačkoliv Les Moules není primárně šnečí restaurace, její vánoční pojetí vychází z belgického přístupu – ceny se zde pohybují kolem 400 až 500 korun.

Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

Zajímavé je i moderní pojetí ve FUZE, kde se šneci objevují jako součást širšího vánočního menu bez výrazně tradičního rámce, ale s důrazem na současnou gastronomii a zážitek.

Nejde přitom o snahu šokovat, ale o návrat ke kořenům – šneci znovu plní roli slavnostního, výjimečného chodu, který patří k Vánocům stejně přirozeně jako ryba.

Tradice, ne trend

Vánoční šneci nejsou gastronomickou módou ani importem z Francie. Jsou součástí české historie, která byla na desítky let zapomenuta. Jejich návrat na sváteční stůl tak není experimentem, ale spíš tichou připomínkou toho, že česká kuchyně byla kdysi pestřejší, jemnější – a možná i odvážnější, než si dnes často připouštíme.

Jaké ryby vlastně konzumujeme?

Kapr, losos nebo snad řízek? Co si dá gastronaut Maurer na štědrovečerní večeři?

Pavel Maurer

FUZE

RECENZE: Poctivé jídlo, vlastní pivo a nejlepší Beef Wellington v Praze. To je FUZE

Zdeněk Pečený

Hranice se posouvají. Blue Origin vezme do vesmíru prvního člověka na vozíku

Michaela Benthausová, letecká inženýrka Evropské kosmické agentury
ČTK
Vesmír už dávno není jen doménou profesionálních astronautů. Společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose se chystá v sobotu vyslat další posádku na krátký suborbitální let – a tentokrát půjde o misi, která se zapíše do historie. Na palubě totiž bude vůbec první člověk na invalidním vozíku, který se dostane na hranici vesmíru.

Raketa New Shepard odstartuje ze západního Texasu v rámci startovního okna, které se otevírá v 9 hodin ráno newyorského času. Celý let potrvá zhruba jedenáct minut, během nichž si šestice cestujících vyzkouší stav beztíže a pohled na Zemi z perspektivy, která byla ještě donedávna vyhrazena jen několika vyvoleným.

Pasažér ze SpaceX

Mezi pasažéry je i Michaela Benthausová, letecká inženýrka Evropské kosmické agentury. Po vážné nehodě na horském kole v roce 2018 se ocitla na vozíku, to jí ale nezabránilo pokračovat v práci na špičkových kosmických projektech – a nyní ani v cestě ke hvězdám. Dalším členem posádky je Hans Koenigsmann, jeden z prvních inženýrů SpaceX, který se podílel na jejím vzestupu a po dvaceti letech ve firmě odešel do důchodu.

SpaceX

Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.

nst

Let měl původně proběhnout už v polovině prosince, Blue Origin jej ale odložila kvůli technické drobnosti zjištěné při předletových kontrolách. Nyní je vše připraveno.

Půjde už o šestnáctý pilotovaný let společnosti Blue Origin, která se specializuje na krátké „výletní“ mise na okraj vesmíru. Cena letenky zůstává tajemstvím, konkurenční Virgin Galactic si za podobný zážitek účtuje kolem 600 tisíc dolarů.

Blue Origin se přitom netají ambicí udělat z vesmíru místo dostupnější širší veřejnosti. V dubnu se na palubu New Shepardu vydala například popová hvězda Katy Perry, Bezosova snoubenka Lauren Sánchezová a moderátorka Gayle Kingová – jako první čistě ženská posádka, která se dostala do vesmíru po více než šesti dekádách.

Vedle turistických letů firma pracuje i na velkých projektech. Její mohutná raketa New Glenn má ambici konkurovat největším hráčům na trhu a vynášet satelity i sondy hluboko do vesmíru. Při nedávném letu se jí podařilo nejen úspěšně vyslat dvě mise NASA směřující k Marsu, ale také precizně přistát s opakovaně použitelným stupněm rakety na plošině v Atlantiku.

Sobota tak nebude jen dalším výletem za beztíží. Pro jednu z pasažérek – a možná i pro celý vesmírný průmysl – půjde o důkaz, že hranice už dnes nejsou tam, kde bývaly.

Blue Origin získal zakázku od NASA na postavení modulu k přistání na Měsíci

Bezosův Blue Origin vyhrál miliardový kontrakt NASA na stavbu modulu k přistání na Měsíci

ČTK

