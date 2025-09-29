Do Sněmovny zamíří sedm politických uskupení, uvádí průzkumy
Do Sněmovny letos podle průzkumů voličských preferencí míří sedm volebních uskupení. Pokud všechny uspějí, počet poslaneckých klubů se pravděpodobně zvýší o dva v porovnání se současným stavem. Nejvyšší podporu kolem 30 procent má dlouhodobě opoziční hnutí ANO, které je očekávaným vítězem voleb. Naopak nejnižší preference mají Motoristé sobě a hnutí Stačilo! s komunisty a sociálními demokraty, kteří se drží poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny.
Stabilní pětinovou podporu v průzkumech, jejichž výsledky lze před volbami zveřejnit naposledy dnes, má koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Za nimi svádějí souboj hnutí Starostů proti SPD spolu s lídry stran Trikolora, Svobodní a PRO, jejichž zisk se v průzkumech pohybuje zpravidla mezi deseti a 14 procenty. V posledních měsících se na ně dotahují Piráti se zhruba desetiprocentní podporou. Z ostatních uskupení je na tom nejlépe hnutí Přísaha, které ale hranici vstupu do Sněmovny v žádném z průzkumů nepřekročilo.
Hnutí ANO Andreje Babiše, které před čtyřmi lety získalo 27,17 procenta hlasů, by tentokrát podle volebních modelů mohlo získat 28 až 35 procent hlasů. Nejlepších výsledků dosahovalo na jaře, v posledních průzkumech spadlo pod třicetiprocentní hranici. Zisk koalice Spolu, která minulé sněmovní volby vyhrála se ziskem 27,79 procenta, nejčastěji osciluje mezi 19 až 21 procenty. Předvolební průzkumy v roce 2021 se vesměs se skutečným volebním výsledkem ANO shodovaly, výsledek Spolu byl ale o zhruba pět procentních bodů vyšší.
Pro hnutí SPD, které v předchozích sněmovních volbách dostalo 9,56 procenta hlasů, by nyní podle průzkumů hlasovalo deset až 14 procent lidí. To byl v roce 2021 i předpokládaný společný zisk pro samostatně kandidující SPD a uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, které ale tehdy poslance nezískalo. Starostům nyní průzkumy dávají podporu deseti až 13 procent, Pirátům osmi až 11 procent hlasů. Před čtyřmi lety kandidovali společně v koalici a získali 7,81 procenta hlasů, ačkoli v předvolebních průzkumech byla jejich podpora až trojnásobně vyšší.
Tomio Okamura a Kateřina Konečná se mohou dál těšit na vstup do příští poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Voltu. Ústavní soud hodil do koše podnět strany Volt, který vymyslel fígl a najal právníka, aby dokázal, že SDP a Stačilo! jsou nepřiznané koalice a žádal soud, aby zrušil jejich kandidátky. Neuspěl.
Budou Motoristé jazýčkem na vahách?
Názory
Tomio Okamura a Kateřina Konečná se mohou dál těšit na vstup do příští poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Voltu. Ústavní soud hodil do koše podnět strany Volt, který vymyslel fígl a najal právníka, aby dokázal, že SDP a Stačilo! jsou nepřiznané koalice a žádal soud, aby zrušil jejich kandidátky. Neuspěl.
Hnutí Stačilo! při premiéře ve sněmovních volbách má v průzkumech podporu pěti až osmi procent lidí. Většinu jeho kandidátů tvoří komunisté a sociální demokraté, kteří před čtyřmi lety mandáty ve Sněmovně neuhájili. KSČM tehdy získala 3,6 procenta a Sociální demokracie ještě pod původním názvem obdržela 4,65 procenta hlasů. Zatímco komunisté byli v zářijových průzkumech nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny, výsledek sociálních demokratů se s předvolebními průzkumy shodoval.
Podobně na tom bylo hnutí Přísaha, které v roce 2021 volilo 4,68 procenta lidí. Nyní má hnutí senátora Róberta Šlachty dvou až tříprocentní podporu. Strana Motoristé sobě (AUTO) se neúspěšně účastnila sněmovních voleb v roce 2017 ještě jako hnutí Referendum o Evropské unii, před čtyřmi lety po přejmenování na Stranu nezávislosti ČR podporovala ve volbách Trikoloru se Svobodnými a Soukromníky. Poslední průzkumy jí dávají naději na podporu pěti až šesti procent voličů.
Volby do Sněmovny se budou konat počátkem nadcházejícího víkendu, tedy 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.