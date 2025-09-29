Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 Do Sněmovny zamíří sedm politických uskupení, uvádí průzkumy

Do Sněmovny zamíří sedm politických uskupení, uvádí průzkumy

Do Sněmovny zamíří sedm politických uskupení, uvádí průzkumy
ČTK
ČTK
ČTK

Do Sněmovny letos podle průzkumů voličských preferencí míří sedm volebních uskupení. Pokud všechny uspějí, počet poslaneckých klubů se pravděpodobně zvýší o dva v porovnání se současným stavem. Nejvyšší podporu kolem 30 procent má dlouhodobě opoziční hnutí ANO, které je očekávaným vítězem voleb. Naopak nejnižší preference mají Motoristé sobě a hnutí Stačilo! s komunisty a sociálními demokraty, kteří se drží poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny.

Stabilní pětinovou podporu v průzkumech, jejichž výsledky lze před volbami zveřejnit naposledy dnes, má koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Za nimi svádějí souboj hnutí Starostů proti SPD spolu s lídry stran Trikolora, Svobodní a PRO, jejichž zisk se v průzkumech pohybuje zpravidla mezi deseti a 14 procenty. V posledních měsících se na ně dotahují Piráti se zhruba desetiprocentní podporou. Z ostatních uskupení je na tom nejlépe hnutí Přísaha, které ale hranici vstupu do Sněmovny v žádném z průzkumů nepřekročilo.

Hnutí ANO Andreje Babiše, které před čtyřmi lety získalo 27,17 procenta hlasů, by tentokrát podle volebních modelů mohlo získat 28 až 35 procent hlasů. Nejlepších výsledků dosahovalo na jaře, v posledních průzkumech spadlo pod třicetiprocentní hranici. Zisk koalice Spolu, která minulé sněmovní volby vyhrála se ziskem 27,79 procenta, nejčastěji osciluje mezi 19 až 21 procenty. Předvolební průzkumy v roce 2021 se vesměs se skutečným volebním výsledkem ANO shodovaly, výsledek Spolu byl ale o zhruba pět procentních bodů vyšší.

Pro hnutí SPD, které v předchozích sněmovních volbách dostalo 9,56 procenta hlasů, by nyní podle průzkumů hlasovalo deset až 14 procent lidí. To byl v roce 2021 i předpokládaný společný zisk pro samostatně kandidující SPD a uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, které ale tehdy poslance nezískalo. Starostům nyní průzkumy dávají podporu deseti až 13 procent, Pirátům osmi až 11 procent hlasů. Před čtyřmi lety kandidovali společně v koalici a získali 7,81 procenta hlasů, ačkoli v předvolebních průzkumech byla jejich podpora až trojnásobně vyšší.

Zleva europoslanec Filip Turek a bývalý prezident Václav Klaus (vpravo) na na členské schůzi Motoristé sobě

Budou Motoristé jazýčkem na vahách?

Názory

Tomio Okamura a Kateřina Konečná se mohou dál těšit na vstup do příští poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Voltu. Ústavní soud hodil do koše podnět strany Volt, který vymyslel fígl a najal právníka, aby dokázal, že SDP a Stačilo! jsou nepřiznané koalice a žádal soud, aby zrušil jejich kandidátky. Neuspěl.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hnutí Stačilo! při premiéře ve sněmovních volbách má v průzkumech podporu pěti až osmi procent lidí. Většinu jeho kandidátů tvoří komunisté a sociální demokraté, kteří před čtyřmi lety mandáty ve Sněmovně neuhájili. KSČM tehdy získala 3,6 procenta a Sociální demokracie ještě pod původním názvem obdržela 4,65 procenta hlasů. Zatímco komunisté byli v zářijových průzkumech nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny, výsledek sociálních demokratů se s předvolebními průzkumy shodoval.

Podobně na tom bylo hnutí Přísaha, které v roce 2021 volilo 4,68 procenta lidí. Nyní má hnutí senátora Róberta Šlachty dvou až tříprocentní podporu. Strana Motoristé sobě (AUTO) se neúspěšně účastnila sněmovních voleb v roce 2017 ještě jako hnutí Referendum o Evropské unii, před čtyřmi lety po přejmenování na Stranu nezávislosti ČR podporovala ve volbách Trikoloru se Svobodnými a Soukromníky. Poslední průzkumy jí dávají naději na podporu pěti až šesti procent voličů.

Volby do Sněmovny se budou konat počátkem nadcházejícího víkendu, tedy 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.

Související

ANO si v průzkumech polepšilo, i tak je stále pod 30 procenty

ANO si v průzkumech polepšilo, i tak je stále pod 30 procenty
Profimedia
ČTK
ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, hlasovalo by pro něj 29,3 procenta voličů. Druhé koaliční uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by volilo 20,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News. ANO si oproti průzkumu, který televize zveřejnila ve čtvrtek, o více než procentní bod polepšilo, koalice Spolu půl procentního bodu ztratila.

ANO se ve volebních modelech, které STEM vytváří každý týden, dlouhodobě pohybovalo nad 30 procenty. Ve čtvrtečním průzkumu mělo nejhorší výsledek od ledna, kdy s nimi agentura začala. Nyní svůj zisk mírně zvýšilo, přes třicetiprocentní hranici se však nedostalo. SPOLU se v posledních měsících pohybuje mezi zhruba 19 a 21 procenty.

Na třetím místě by nyní skončilo hnutí SPD se 13,4 procenta hlasů, hnutí STAN by dostalo 11,7 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, které by volilo 10,1 procenta lidí, nad deset procent se letos dostali poprvé. Do dolní komory by těsně pronikli i Motoristé s 5,9 procenta hlasů a Stačilo! s 5,5 procenta. Podle analytika STEM Martina Kratochvíla jsou volební kampaně stran a uskupení v závěru volebního období velmi intenzivní. "Existuje poměrně velká šance pro všechny politické síly, které se nacházejí nad pětiprocentní hranicí v těch současných modelech, že se díky té vysoké mobilizaci do Sněmovny nakonec dostanou," uvedl.

Euro měna

Volby rozhodnou i o euru. Česko se s korunou řadí nad většinu eurozóny

Volby 2025

Blížící se sněmovní volby lze vnímat i jako referendum o euru. A aktuální informací v tomto rozhodování je, že Česku s korunou se už daří lépe než 70 procentům zemí, jež platí eurem. Eurozóna tak už pro nás není žádnou evropskou elitou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ve Sněmovně by ANO získalo 66 mandátů, Spolu 44, SPD 27 křesel a STAN 24. Pirátů by v dolní komoře bylo 21, Motoristé mají deset mandátů a Stačilo! osm. "Zájem o volby roste, ten současný model pracuje s účastí necelých 67 procent. To by dokonce překonalo tu účast z minulých voleb," uvedl Kratochvíl.

STEM dělal průzkum ve třech vlnách v období od 20. do 26. září. Zúčastnilo se ho více než 1400 respondentů. Volební model agentury Kantar, který zveřejnila v sobotu Česká televize, přisoudil prvnímu hnutí ANO 33 procent hlasů, druhému SPOLU 19,5 procenta.

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

ANO zvýšilo náskok na Spolu, do Sněmovny by se nyní dostali Motoristé i Stačilo!

Volební urna
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO na prvním místě s 33 procenty před druhou koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 19,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Oproti srpnovému modelu ANO mírně zvýšilo náskok na Spolu, hnutí STAN zvýšilo podíl hlasů na 13 procent a Piráti a SPD se dostali na stejný podíl - 9,5 procenta. Změny v podílech proti srpnu jsou ale na úrovni statistické chyby. Do Sněmovny by se v září ještě dostali Motoristé a Stačilo! shodně s šesti procenty.

V srpnu mělo ANO v modelu Kantaru stejný podíl jako v září, zatímco koalice Spolu měla mírně více - 20 procent. Naopak hnutí STAN si polepšilo, protože v srpnovém průzkumu mělo 12 procent. Piráti mají nadále 9,5 procenta a SPD ze srpnových 10,5 procenta spadlo na stejný podíl, jaký mají Piráti. Stačilo! s podporou Svobodných, PRO, Trikolory a SOCDEM si udrželo šest procent, Motoristům podíl mírně stoupl z 5,5 na šest procent. Jiné strany by pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny podle zářijového modelu neměly. Statistická chyba se pohybuje od jednoho po 3,4 procentního bodu podle velikosti podílů.

Oproti předchozím sněmovním volbám jsou podle Kantaru patrné významné přesuny voličů mezi stranami. „Za zmínku stojí například přesun voličů od Spolu ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM (dříve ČSSD) – pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN,“ uvedla agentura k průzkumu.

Agentura Kantar CZ prováděla průzkum od 1. do 19. září. Zúčastnilo se ho 1042 lidí.

Volební modely různých agentur se shodují v tom, že opoziční ANO vede s výrazným náskokem na vládní strany v koalici Spolu. Liší se ale vývoj podílů hlasů v modelech. Zatímco u Kantaru se ANO udrželo nad 30 procenty, v modelu agentury STEM kleslo v září na 28 procent, což je nejhorší výsledek hnutí od ledna. Koalice Spolu by podle STEM byla druhá s 21 procenty a na třetím místě by bylo SPD s 13,8 procenta. Stejné pořadí uvádí model Medianu s podíly 30,5 procenta u ANO, 19,5 procenta pro Spolu a 14 procent pro SPD.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Doporučujeme