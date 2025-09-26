Netanjahu v OSN: Izrael může uzavřít dohodu se Sýrií i Libanonem
Vítězství nad palestinským teroristickým hnutím Hamás povede k mírovým dohodám Izraele s muslimskými zeměmi regionu, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na zasedání Valného shromáždění OSN, kde slíbil zlikvidovat zbytky Hamásu v Gaze.
Izraelský premiér uvedl, že věří v dohodu se Sýrií, která zaručí svrchovanost jejího území a zajistí bezpečnost Izraele. I mír s Libanonem, kde Izrael vede boj proti militantnímu hnutí Hizballáh, je podle Netanjahua možný.
"Naše vítězství nad Hamásem by vedlo k výraznému rozšíření historických Abrahámovských dohod, které americký prezident Donald Trump zprostředkoval mezi mnou a arabskými vůdci před pěti lety," řekl dnes ke konci svého asi třičtvrtěhodinového projevu Netanjahu. Odkazoval tak na dohody, jímž se říká Abrahámovské podle biblického patriarchy Abraháma uctívaného židy i muslimy a které uzavřel Izrael za první Trumpovy vlády se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Marokem.
Válka Izraele s Hamásem v posledních dvou letech zostřila napětí na Blízkém východě. Podle Netanjahua ale naopak v důsledku povede k míru v regionu. Kromě kritiky izraelské vlády kvůli ofenzivě v Pásmu Gazy, kterou někteří lídři z regionu označují za genocidu a která je odvetou za útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, odsoudila řada arabských vůdců tento měsíc Izrael také za letecký úder na katarskou metropoli Dauhá, kde se izraelská armáda neúspěšně pokusila zabít vysoké činitele Hamásu. Katar přitom spolu s Egyptem a USA zprostředkoval dvě příměří mezi Izraelem a Hamásem a snaží se dál o dohodu o zastavení bojů a propuštění rukojmích zadržovaných palestinskými ozbrojenci v Gaze.
Napětí na Blízkém východě Izrael zostřil také letos v červnu, když 13. června zaútočil na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu se zdůvodněním, že chce zničit íránský jaderný a raketový program. Írán pak v odvetě bombardoval izraelské území. Vzájemné letecké útoky trvaly 12 dnů, než Trump oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem. Pár dnů předtím se do konfliktu leteckými údery na tři íránská jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy. Izraelské útoky zabily několik vysokých íránských armádních velitelů a dvě desítky jaderných vědců, ale také mnoho civilistů, podle Teheránu při nich zahynulo přes 1000 lidí. V Izraeli íránské vzdušné údery podle úřadů usmrtily 28 lidí.
Netanjahu v OSN řekl, že Izrael a USA zdevastovaly íránský jaderný a balistický program. "S prezidentem Trumpem jsme slíbili, že zabráníme Íránu ve vývoji jaderných zbraní, a tento slib jsme splnili," prohlásil Netanjahu, jehož země zřejmě jaderné zbraně má, ačkoliv to nikdy nepřiznala. Netanjahu rovněž vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu; hlasovat o tom má Rada bezpečnosti dnes. Teherán tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje, ale obohacuje uran vysoko nad úroveň potřebnou pro civilní využití.
