Netanjahu v OSN: Izrael může uzavřít dohodu se Sýrií i Libanonem

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
ČTK
ČTK
ČTK

Vítězství nad palestinským teroristickým hnutím Hamás povede k mírovým dohodám Izraele s muslimskými zeměmi regionu, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na zasedání Valného shromáždění OSN, kde slíbil zlikvidovat zbytky Hamásu v Gaze.

Izraelský premiér uvedl, že věří v dohodu se Sýrií, která zaručí svrchovanost jejího území a zajistí bezpečnost Izraele. I mír s Libanonem, kde Izrael vede boj proti militantnímu hnutí Hizballáh, je podle Netanjahua možný.

"Naše vítězství nad Hamásem by vedlo k výraznému rozšíření historických Abrahámovských dohod, které americký prezident Donald Trump zprostředkoval mezi mnou a arabskými vůdci před pěti lety," řekl dnes ke konci svého asi třičtvrtěhodinového projevu Netanjahu. Odkazoval tak na dohody, jímž se říká Abrahámovské podle biblického patriarchy Abraháma uctívaného židy i muslimy a které uzavřel Izrael za první Trumpovy vlády se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Marokem.

Válka Izraele s Hamásem v posledních dvou letech zostřila napětí na Blízkém východě. Podle Netanjahua ale naopak v důsledku povede k míru v regionu. Kromě kritiky izraelské vlády kvůli ofenzivě v Pásmu Gazy, kterou někteří lídři z regionu označují za genocidu a která je odvetou za útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, odsoudila řada arabských vůdců tento měsíc Izrael také za letecký úder na katarskou metropoli Dauhá, kde se izraelská armáda neúspěšně pokusila zabít vysoké činitele Hamásu. Katar přitom spolu s Egyptem a USA zprostředkoval dvě příměří mezi Izraelem a Hamásem a snaží se dál o dohodu o zastavení bojů a propuštění rukojmích zadržovaných palestinskými ozbrojenci v Gaze.

Město Gaza

Izraelci zahájili očekávanou ofenzivu s cílem obsadit město Gaza

Politika

Izraelská armáda zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku podle něj předcházely intenzivní vzdušné útoky.

ČTK

Přečíst článek

Napětí na Blízkém východě Izrael zostřil také letos v červnu, když 13. června zaútočil na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu se zdůvodněním, že chce zničit íránský jaderný a raketový program. Írán pak v odvetě bombardoval izraelské území. Vzájemné letecké útoky trvaly 12 dnů, než Trump oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem. Pár dnů předtím se do konfliktu leteckými údery na tři íránská jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy. Izraelské útoky zabily několik vysokých íránských armádních velitelů a dvě desítky jaderných vědců, ale také mnoho civilistů, podle Teheránu při nich zahynulo přes 1000 lidí. V Izraeli íránské vzdušné údery podle úřadů usmrtily 28 lidí.

Netanjahu v OSN řekl, že Izrael a USA zdevastovaly íránský jaderný a balistický program. "S prezidentem Trumpem jsme slíbili, že zabráníme Íránu ve vývoji jaderných zbraní, a tento slib jsme splnili," prohlásil Netanjahu, jehož země zřejmě jaderné zbraně má, ačkoliv to nikdy nepřiznala. Netanjahu rovněž vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu; hlasovat o tom má Rada bezpečnosti dnes. Teherán tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje, ale obohacuje uran vysoko nad úroveň potřebnou pro civilní využití.

Izrael zaútočil na Hamás v katarské metropoli Dauhá
Aktualizováno

Izrael zaútočil na Hamás v katarské metropoli Dauhá

Politika

Izraelská armáda zaútočila na sídlo vedení palestinské teroristické organizace Hamás v Kataru. Úder byl reakcí na pondělní útok ozbrojenců v Jeruzalémě a byl zcela oprávněný, uvedl podle izraelských médií premiér Benjamin Netanjahu. Některá média informovala, že obětí úderu v metropoli Dauhá se stal šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí, činitel Hamásu však tuto zprávu popřel. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.

ČTK

Přečíst článek

 

Nová americká cla. Trump zatíží léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trumpoznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a 25procentního cla na těžké nákladní automobily.

Nové tarify, které Trump oznámil ve čtvrtek večer na své sociální síti, mají vstoupit v platnost 1. října. Informovala o tom agentura Reuters. Prezident nespecifikoval zda se nové tarify budou přičítat ke clům již uvaleným na jednotlivé země ani zda z nich budou vyňaty ty státy nebo bloky, s nimiž Spojené státy uzavřely obchodní dohody, jako jsou Japonsko nebo Evropská unie. Vzhledem k tomu, že tyto dohody obsahují ustanovení, která omezují výši tarifů na konkrétní výrobky, jako jsou automobily, polovodiče nebo léčiva, je podle Reuters pravděpodobné, že pro tyto země se cla nezvýší nad dohodnuté sazby.

"Od 1. října 2025 zavedeme 50procentní clo na všechny kuchyňské skříňky, koupelnové skříňky a související výrobky. Kromě toho zavedeme 30procentní clo na čalouněný nábytek. Důvodem je rozsáhlé "zaplavení" Spojených států těmito výrobky," uvedl Trump v příspěvku k uvalení cel na nábytek, jež zdůvodnil mimo jiné ochranou národní bezpečnosti, stejně jako v případě nákladních automobilů.

Ropovod Družba

EU chce vyvinout tlak na ruskou ropu. Plánuje obchodní opatření vůči té dovážené Družbou

Zprávy z firem

Evropská unie zvažuje zavedení obchodních opatření vůči dovozu ruské ropy na Slovensko a do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba, pokud tento dovoz nebude postupně ukončen. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené se situací.

ČTK

Přečíst článek

Spojené státy také od 1. října uvalí clo ve výši 100 procent na všechny značkové i patentované farmaceutické výrobky, oznámil Trump. Výjimku z těchto cel budou mít podle něj firmy, které fyzicky zahájily výstavbu výrobního závodu ve Spojených státech.

Akcie farmaceutických firem na asijských trzích v reakci na zprávu prudce oslabily. Klesl tak index sledující čínské výrobce nábytku.

Bloomberg: Tether chce od investorů získat až 20 miliard dolarů

Trhy

Kryptoměnová společnost Tether, která spravuje největší světový stablecoin USDT, jedná s vybranými investory o kapitálové injekci v objemu až 20 miliard dolarů (zhruba 411 miliard korun). Podle informací agentury Bloomberg by transakce mohla ohodnotit firmu sídlící v Salvadoru na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi největší soukromé podniky světa – vedle firem jako SpaceX či OpenAI.

ČTK

Přečíst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký protějšek Donald Trump

Ukrajina s NATO v zádech? Mohla by dobýt zpět okupovaná území, uvedl Trump

Politika

Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi, a možná by mohla zajít i dál. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN. Je to výrazný posun oproti dřívějším výzvám Trumpa k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP. Za velký posun Trumpova slova označil také Zelenskyj.

ČTK

Přečíst článek

USA uvalí nová cla na léky z Evropy

Lukáš Kovanda: Trump uvalí další clo na léčiva, nábytek či kamiony. Česko toho letos do USA vyvezlo za více než dvě miliardy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím
Profimedia
ČTK
ČTK

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů. Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce, nelegálního financování kampaně, utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz a ze zločinného spolčení.

Soud ve čtvrtek konstatoval, že Sarkozy se dopustil posledního zmíněného činu, dalších nikoli. Podle rozsudku spočívala Sarkozyho vina v tom, že „nechal své blízké spolupracovníky a politické stoupence, nad nimiž měl autoritu“, aby od libyjských činitelů získali či se snažili získat zdroje na prezidentskou kampaň, napsala agentura AFP.

Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu.

Sarkozy přišel o Řád čestné legie

Politika

Francouzský stát odebral Řád čestné legie bývalému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu. Informoval o tom oficiální věstník. Podle agentury AFP se krok očekával vzhledem k tomu, že byl Sarkozy v lednu pravomocně odsouzen za korupci. Odebrání Řádu čestné legie bývalé hlavě státu se naposledy stalo po druhé světové válce, kdy o vyznamenání přišel maršál Philippe Pétain kvůli kolaboraci s nacisty.

ČTK

Přečíst článek

Zákon porušili také Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud. Před spravedlností kromě exprezidenta stanulo 11 lidí, dvanáctý obžalovaný, francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine, v úterý zemřel.

Podle komentářů francouzských médií dospěla justice k závěru, že se skupina kolem prezidenta pokoušela získat z Libye peníze, avšak nikoli přímo na pokyn Sarkozyho. Soud zároveň při vynášení rozsudku uvedl, že není žádný důkaz o tom, že by peníze od libyjského diktátora byly v kampani skutečně použity, píše AFP.

Sarkozy vinu odmítá

Politik vinu u soudu opakovaně odmítal, při lednovém stání prohlásil, že z Libye na kampaň nedostal ani cent. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný a obhajoba se proti němu může odvolat.

Pravicový exprezident, který má v zemi stále řadu stoupenců, stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

Sarkozy není prvním odsouzeným prezidentem Francie. Jacques Chirac, který zemi vládl v letech 1995 až 2007, stanul před soudem po odchodu z Elysejského paláce. Soud v roce 2011 tehdy devětasedmdesátiletému politikovi vyměřil dvouletý podmíněný trest za zneužívání veřejných prostředků, zneužití důvěry a zneužití vlivu v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním osob na pařížské radnici v době, kdy ji vedl jako primátor.

Francií obchází strašidlo daně z bohatství. Je to řešení krize nebo zabiják ekonomiky, jak hrozí král luxusu Arnault?

Money

Francouzskou politikou hýbe nečekané téma. Socialisté si podmínili podporu vlády přijetím daně z bohatství. Nejbohatší Francouz bije na poplach, ale návrh má podporu veřejnosti. Může znamenat cestu ven z politické krize a ulevit problémovým státním financím?

Karel Pučelík

Přečíst článek

