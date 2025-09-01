Putin: Setkání s Trumpem otevřelo cestu k míru na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jeho srpnová schůzka s prezidentem USA Donaldem Trumpem otevřela cestu k urovnání konfliktu na Ukrajině. Na jednání summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) Putin ruskou agresi vůči sousední zemi hájil, když opět tvrdil, že její příčinou byla snaha západních zemí „zatáhnout“ Ukrajinu do NATO.
Putin, z jehož rozkazu v únoru 2022 ruské jednotky zahájily rozsáhlou invazi sousední země, podle agentury Reuters řekl, že Moskva za stále platné považuje principy Charty OSN včetně dodržování suverenity jiných států. Rusko také podle Putina vyznává princip, že žádný stát nemůže zajistit svou bezpečnost na úkor jiného státu.
FOTOGALERIE: Ochrana východní hranice EU
Putin v Číně zopakoval postoj Ruska, podle kterého je nutné řešit to, co Moskva pokládá za „příčiny konfliktu“. Ty Kreml vidí v přibližování Ukrajiny k Západu a v její snaze o vstup do Severoatlantické aliance.
Poděkování Číně
Putin poděkoval Číně a Indii za snahu „vyřešit krizi na Ukrajině“. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a další vrcholné účastníky schůzky SCO informoval v dvoustranných rozhovorech o svém aljašském setkání s Trumpem. „Chtěl bych také podotknout, že porozumění dosažená na setkání mezi Ruskem a USA na Aljašce snad také přispějí k dosažení tohoto cíle (ukončení konfliktu),“ uvedl podle agentur.
Jednání na Aljašce však stále nepřineslo žádný hmatatelný výsledek v podobě omezení či zastavení bojů či přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, k čemuž se přiklání Kyjev. Ukrajina místo toho v minulých dnech čelila silným vzdušným útokům, které si vyžádaly životy desítek civilistů.
