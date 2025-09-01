Putin: Setkání s Trumpem otevřelo cestu k míru na Ukrajině

Vyberte si z našich newsletterů

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jeho srpnová schůzka s prezidentem USA Donaldem Trumpem otevřela cestu k urovnání konfliktu na Ukrajině. Na jednání summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) Putin ruskou agresi vůči sousední zemi hájil, když opět tvrdil, že její příčinou byla snaha západních zemí „zatáhnout“ Ukrajinu do NATO.

Putin, z jehož rozkazu v únoru 2022 ruské jednotky zahájily rozsáhlou invazi sousední země, podle agentury Reuters řekl, že Moskva za stále platné považuje principy Charty OSN včetně dodržování suverenity jiných států. Rusko také podle Putina vyznává princip, že žádný stát nemůže zajistit svou bezpečnost na úkor jiného státu.

Putin v Číně zopakoval postoj Ruska, podle kterého je nutné řešit to, co Moskva pokládá za „příčiny konfliktu“. Ty Kreml vidí v přibližování Ukrajiny k Západu a v její snaze o vstup do Severoatlantické aliance.

Poděkování Číně

Putin poděkoval Číně a Indii za snahu „vyřešit krizi na Ukrajině“. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a další vrcholné účastníky schůzky SCO informoval v dvoustranných rozhovorech o svém aljašském setkání s Trumpem. „Chtěl bych také podotknout, že porozumění dosažená na setkání mezi Ruskem a USA na Aljašce snad také přispějí k dosažení tohoto cíle (ukončení konfliktu),“ uvedl podle agentur.

Jednání na Aljašce však stále nepřineslo žádný hmatatelný výsledek v podobě omezení či zastavení bojů či přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, k čemuž se přiklání Kyjev. Ukrajina místo toho v minulých dnech čelila silným vzdušným útokům, které si vyžádaly životy desítek civilistů.

Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Tusk ukázal šéfce EK ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci
Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Jejich vystoupení před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, přes hraniční bariéru sledovali ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.

Přes bělorusko-polskou hranici se v posledních letech do EU snaží dostat lidé z krizových regionů světa, jako je Blízký východ nebo části Afriky. Polsko obviňuje režim v Bělorusku, že je k východní hranici EU dováží organizovaně. Podle Tuska nejde o migraci, ale „o skupiny organizované běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jejichž úkolem je fyzicky útočit na polskou a evropskou hranici“. Varšava kvůli tomu navzdory domácí i mezinárodní kritice omezila právo na azyl.

Polský premiér varoval, že sedmadvacítce nezajistí bezpečnost ústupky vůči Putinovi, což podle něho dokládá i poslední dění na Ukrajině, proti které Rusko tři a půl roku vede útočnou válku. Ve čtvrtek ruská armáda podnikla rozsáhlý kombinovaný útok na Kyjev, při kterém zahynulo 25 lidí.

Von der Leyenová řekla, že Polsko bude největším beneficientem nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, který umožní půjčky na vojenské vybavení.

Běloruští vojáci na místě

Tusk na závěr jejich společného vystoupení prozradil, že krátce před ním dostal od ochranky doporučení, aby brífink zrušili nebo ho přesunuli jinam, protože se někde objevili běloruští vojáci s dlouhými zbraněmi. Ptal se von der Leyenové, jestli je připravená na tom místě vystoupit. „Uslyšel jsem slova, jaká jsem chtěl slyšet: nula ústupků,“ uvedl Tusk. „Nikdo nás tu nebude strašit, jsme tu proto, abychom ukázali skutečné evropské odhodlání,“ dodal. Na sociální síti X zveřejnil fotografii člena polské Státní ochranné služby, která má na starost bezpečnost nejdůležitějších lidí v zemi, jak se přes hraniční bariéru navzájem sleduje s běloruským vojákem v masce. Von der Leyenová „na vlastní oči viděla, jaká je situace na východní hranici EU a Polska“, napsal Tusk.

Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem. S jejich představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.

Ministři vnitra Polska, Finska a trojice pobaltských států se v pátek obrátili na Evropskou komisi s žádostí o dodatečné financování zabezpečení hranic. Jde jim zejména o peníze na pokročilé technologie leteckého sledování a technologie pro obranu proti dronům.

Slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin
Slovenský premiér Robert Fico se v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP odpověděl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.

Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.

Putin je v Číně již nyní, účastní se zde dvoudenního summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Zůstat zde má i na přehlídku.

Fico od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem února 2022 opakovaně kritizoval podporu Evropské unie Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel. Slovensko je silně závislé na ruském plynu. Setkání zřejmě ještě více vyostří napětí mezi Bratislavou a Bruselem, píše AFP.

Fico s Putinem jednal již loni prosinci, letos v květnu Rusko navštívil znovu. V Moskvě se zúčastnil oslav konce druhé světové války, a to navzdory kritice představitelů EU.

