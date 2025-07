Rusové zaútočili na Oděsu. Poškodili památky pod ochranou UNESCO

Rusko podniklo rozsáhlý dronový útok na jihoukrajinskou Oděsu, přičemž poškodilo civilní infrastrukturu a architektonické památky v historickém centru, které je pod ochranou UNESCO.

O útoku informoval server Ukrajinska pravda, podle kterého ve městě vypuklo několik požárů. Ruský úder zasáhl trh mimo jiné i trh Pryvoz.

Rusko naopak informuje o dvou mrtvých ženách kvůli ukrajinskému dronovému útoku na Krasnodarský kraj, v letovisku Soči zahynuly dvě ženy kvůli pádu trosek bezpilotního letounu, uvedl gubernátor regionu Veniamin Kondratěv.

„Rusko zaútočilo na Oděsu. Jedním ze zasažených objektů je trh Pryvoz. Oděský Pryvoz není jen tržnice, je to skutečné srdce Oděské oblasti, kde pulsuje život,“ uvedla Státní služba pro mimořádné situace (DSNS), která na facebooku zveřejnila také fotografie a video z místa, na nichž je vidět historická budova zachvácená plameny, dýmem a zasahující hasiči.

FOTOGALERIE: Následky po útocích dronů v ukrajinském městě Oděsa

Podle šéfa správy Oděské oblasti Oleha Kipera vypukly ve městě požáry na více místech. „V současné době se ví o požáru dvou pater v obytném výškovém domě, střechy dvoupodlažního domu, obchodních pavilonů a čerpací stanice. Jsou také poškozeny architektonické památky v historickém centru Oděsy, které je pod ochranou UNESCO. Informace o obětech se upřesňují,“ uvedl regionální činitel na platformě Telegram. Později informoval o čtyřech zraněných.

Agentura Ukrinform píše o zničení devítipatrové budovy. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba na telegramu napsal, že Rusové v noci zaútočili na přístavy, dopravní uzly a obytné části Oděské oblasti.

Celkový rozsah ruského vzdušného úderu zatím není znám. Podle agentury Unian byly výbuchy v noci slyšet i ve městě Čerkasy, kde jsou zranění civilisté, a podle webu Ukrajinska pravda ruské drony útočily na Mykolajiv, kde vypukly požáry. Ukrajinské letectvo zatím o počtu vyslaných a sestřelených ruských zbraní neinformovalo.

Ruské ministerstvo obrany na telegramu oznámilo sestřelení 39 ukrajinských dronů během noci nad Černým a Azovským mořem a také nad Krasnodarským krajem. Ráno pak ještě hlásilo likvidaci tří bezpilotních letounů nad anektovaným ostrovem Krym a Belgorodskou oblastí. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.

Gubernátor Krasnodarského kraje Kondratěv nicméně na telegramu napsal, že jím spravovaný region byl vystaven masivnímu ukrajinskému útoku. V Soči podle něj dopadly trosky sestřeleného dronu na ulici, kde se v tu chvíli nacházely dvě ženy, obě zemřely. „Trosky dronu dopadly také na území ropného skladu. V důsledku útoku bylo zraněno 11 lidí,“ dodal regionální činitel.

Server Meduza píše s odvoláním na ukrajinský kanál Exilenova+ o útoku na ropný sklad poblíž letiště v Soči. Kromě toho byl podle stejného zdroje zasažen železniční most v letovisku Adler nedaleko Soči. V obci Sirius, která se nachází několik desítek kilometrů od Soči, byl zasažen ropný sklad, dodala Meduza, v tomto případě s odvoláním na starostu Dmitrije Pliškina.

