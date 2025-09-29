Průzkum Median: ANO drží náskok, výrazně posílili Piráti a vyrovnali se Starostům
Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, stejně jako v srpnu. Vyplývá to z zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Koalice Spolu podle něj posílila na 21 procent voličů. Významný růst oproti srpnu zaznamenali Piráti, kteří se s deseti procenty vyrovnali Starostům. Ostatní strany mírně ztrácely a Motoristé sobě by se podle modelu do Sněmovny nedostali.
Po ANO a Spolu by třetím nejsilnějším subjektem ve Sněmovně byla SPD. Model Medianu jí přisuzuje zisk 13 procent hlasů, o jeden procentní bod méně než v srpnu. Dva procentní body ztratil STAN. S desetiprocentním ziskem by se Starostové dělili o čtvrtou pozici s Piráty, kteří v porovnání se srpnem posílili o 3,5 procentního bodu, rovněž na deset procent.
Pokles o dva procentní body zaznamenalo hnutí Stačilo! Hlas by mu v září dalo sedm procent hlasujících. Půl procentního bodu pod hranicí pro vstup do Sněmovny by skončili Motoristé sobě, kteří v srpnu měli pět procent.
Tomio Okamura a Kateřina Konečná se mohou dál těšit na vstup do příští poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Voltu. Ústavní soud hodil do koše podnět strany Volt, který vymyslel fígl a najal právníka, aby dokázal, že SDP a Stačilo! jsou nepřiznané koalice a žádal soud, aby zrušil jejich kandidátky. Neuspěl.
V přepočtu na mandáty by ANO mělo ve Sněmovně 67 poslanců. Koalici Spolu, tvořenou ODS, lidovci a TOP 09, by reprezentovalo 46 zástupců. SPD by měla 28 křesel, Starostové s Piráty po 22 mandátech. Za Stačilo! by v dolní komoře usedlo 15 zástupců. Současná vládní koalice by tak měla ve dvousetčlenné Sněmovně 68 hlasů, spolu s Piráty pak menšinu 90 křesel.
Sněmovních voleb by se podle Medianu určitě zúčastnilo 50,5 procenta dotázaných. Dalších 12 procent účast zvažuje. V porovnání se srpnem tak ochota jít k volbám vzrostla.
Průzkum mínění pro volební model prováděla agentura Median od 1. do 25. září. Zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 a více let. Statistická odchylka činí 0,5 procentního bodu u malých stran až 3,5 procentního bodu u největších stran.
Volby do Sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.