Průzkum Median: ANO drží náskok, výrazně posílili Piráti a vyrovnali se Starostům

Šéf ANO Andrej Babiš
Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, stejně jako v srpnu. Vyplývá to z zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Koalice Spolu podle něj posílila na 21 procent voličů. Významný růst oproti srpnu zaznamenali Piráti, kteří se s deseti procenty vyrovnali Starostům. Ostatní strany mírně ztrácely a Motoristé sobě by se podle modelu do Sněmovny nedostali.

Po ANO a Spolu by třetím nejsilnějším subjektem ve Sněmovně byla SPD. Model Medianu jí přisuzuje zisk 13 procent hlasů, o jeden procentní bod méně než v srpnu. Dva procentní body ztratil STAN. S desetiprocentním ziskem by se Starostové dělili o čtvrtou pozici s Piráty, kteří v porovnání se srpnem posílili o 3,5 procentního bodu, rovněž na deset procent.

Pokles o dva procentní body zaznamenalo hnutí Stačilo! Hlas by mu v září dalo sedm procent hlasujících. Půl procentního bodu pod hranicí pro vstup do Sněmovny by skončili Motoristé sobě, kteří v srpnu měli pět procent.

V přepočtu na mandáty by ANO mělo ve Sněmovně 67 poslanců. Koalici Spolu, tvořenou ODS, lidovci a TOP 09, by reprezentovalo 46 zástupců. SPD by měla 28 křesel, Starostové s Piráty po 22 mandátech. Za Stačilo! by v dolní komoře usedlo 15 zástupců. Současná vládní koalice by tak měla ve dvousetčlenné Sněmovně 68 hlasů, spolu s Piráty pak menšinu 90 křesel.

Sněmovních voleb by se podle Medianu určitě zúčastnilo 50,5 procenta dotázaných. Dalších 12 procent účast zvažuje. V porovnání se srpnem tak ochota jít k volbám vzrostla.

Průzkum mínění pro volební model prováděla agentura Median od 1. do 25. září. Zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 a více let. Statistická odchylka činí 0,5 procentního bodu u malých stran až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Volby do Sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.

Do Sněmovny letos podle průzkumů voličských preferencí míří sedm volebních uskupení. Pokud všechny uspějí, počet poslaneckých klubů se pravděpodobně zvýší o dva v porovnání se současným stavem. Nejvyšší podporu kolem 30 procent má dlouhodobě opoziční hnutí ANO, které je očekávaným vítězem voleb. Naopak nejnižší preference mají Motoristé sobě a hnutí Stačilo! s komunisty a sociálními demokraty, kteří se drží poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny.

Stabilní pětinovou podporu v průzkumech, jejichž výsledky lze před volbami zveřejnit naposledy dnes, má koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Za nimi svádějí souboj hnutí Starostů proti SPD spolu s lídry stran Trikolora, Svobodní a PRO, jejichž zisk se v průzkumech pohybuje zpravidla mezi deseti a 14 procenty. V posledních měsících se na ně dotahují Piráti se zhruba desetiprocentní podporou. Z ostatních uskupení je na tom nejlépe hnutí Přísaha, které ale hranici vstupu do Sněmovny v žádném z průzkumů nepřekročilo.

Hnutí ANO Andreje Babiše, které před čtyřmi lety získalo 27,17 procenta hlasů, by tentokrát podle volebních modelů mohlo získat 28 až 35 procent hlasů. Nejlepších výsledků dosahovalo na jaře, v posledních průzkumech spadlo pod třicetiprocentní hranici. Zisk koalice Spolu, která minulé sněmovní volby vyhrála se ziskem 27,79 procenta, nejčastěji osciluje mezi 19 až 21 procenty. Předvolební průzkumy v roce 2021 se vesměs se skutečným volebním výsledkem ANO shodovaly, výsledek Spolu byl ale o zhruba pět procentních bodů vyšší.

Pro hnutí SPD, které v předchozích sněmovních volbách dostalo 9,56 procenta hlasů, by nyní podle průzkumů hlasovalo deset až 14 procent lidí. To byl v roce 2021 i předpokládaný společný zisk pro samostatně kandidující SPD a uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, které ale tehdy poslance nezískalo. Starostům nyní průzkumy dávají podporu deseti až 13 procent, Pirátům osmi až 11 procent hlasů. Před čtyřmi lety kandidovali společně v koalici a získali 7,81 procenta hlasů, ačkoli v předvolebních průzkumech byla jejich podpora až trojnásobně vyšší.

Hnutí Stačilo! při premiéře ve sněmovních volbách má v průzkumech podporu pěti až osmi procent lidí. Většinu jeho kandidátů tvoří komunisté a sociální demokraté, kteří před čtyřmi lety mandáty ve Sněmovně neuhájili. KSČM tehdy získala 3,6 procenta a Sociální demokracie ještě pod původním názvem obdržela 4,65 procenta hlasů. Zatímco komunisté byli v zářijových průzkumech nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny, výsledek sociálních demokratů se s předvolebními průzkumy shodoval.

Podobně na tom bylo hnutí Přísaha, které v roce 2021 volilo 4,68 procenta lidí. Nyní má hnutí senátora Róberta Šlachty dvou až tříprocentní podporu. Strana Motoristé sobě (AUTO) se neúspěšně účastnila sněmovních voleb v roce 2017 ještě jako hnutí Referendum o Evropské unii, před čtyřmi lety po přejmenování na Stranu nezávislosti ČR podporovala ve volbách Trikoloru se Svobodnými a Soukromníky. Poslední průzkumy jí dávají naději na podporu pěti až šesti procent voličů.

Volby do Sněmovny se budou konat počátkem nadcházejícího víkendu, tedy 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.

Přiznané koalice, nyní je to jen Spolu, musejí ve volbách získat aspoň 11 procent. SPD nebo Stačilo! jenom pět. Takže přiznaná, nebo nepřiznaná koalice? „To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle,“ řekl Josef Baxa, předseda Ústavního soudu. A utnul tak debaty minoritních stran.

Premiér Petr Fiala (ODS)

Politický diář: Fiala na dovolené, STAN loudí u Babiše

Názory

Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Motoristé se chtějí stát jazýčkem na vahách. To dřív dělali Lidovci. Ti se také motali kolem pěti procent voličů, a byli tak vystrašení z potenciálního volebního neúspěchu, že raději utekli do Spolu. Motoristé jsou stránka nepopsaná. Údajně nechtějí spolupracovat s ANO, s Piráty, s komunisty nebo se Starosty. Moc jiných možností jim tedy nezbývá. Se Spolu béčko ODS vládu neposkládá. Je tedy otázkou, kam se tento mrštný jazýček po volbách přikloní. Pokud se dostane.

Šéf ANO Andrej Babiš

Politický diář: Dva se perou, třetí se směje

Politika

Andrej Babiš objíždí při své předvolební kampani jedno město za druhým. Jen v uplynulém týdnu objezdil na dvě desítky obcí. Z Litoměřicka přejel na Zlínsko, všude řečnil, více méně ve stejném duchu. Vláda dělá vše špatně, my to budeme dělat lépe. Vlastně nejde o to, co Babiš lidem říká. Jde o to, že před volbami nelení a jezdí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Máme za sebou poslední vlnu předvolebních průzkumů. Ty si trochu protiřečí. Zatímco podle STEM/MARK dostane ANO 27,5 procenta hlasů, Kantar to vidí na 33 procent. To je rozdíl větší než statistická chyba. Nikdo nechce hodit hlas bezvýznamné straně, aby tento propadnul. Ale jak se vyznat v průzkumech? Dělají je průzkumné firmy snad na zakázku politických stran? Takové ty strany uprostřed pelotonu jako Starostové nebo SPD, tam to asi bude v klidu. Ale budou Motoristé jazýčkem, nebo nebudou? Od všech agentur schytávají kolem pěti procent, teď jim STEM/MARK přisoudil 7,6. Babo raď.

